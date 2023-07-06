李玟離世—那些毫無預警就殞落的生命，不容輕忽的「微笑憂鬱」
天后李玟（Coco）不敵憂鬱症輕生離世，昨晚由其親姐姐在臉書及微博公佈消息，享年48歲。文中提及「李玟數年前不幸患上了抑鬱症，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下。」消息曝光後各界震驚不已。
愈是樂觀開朗、正向堅強的人，愈可能是用陽光的一面，覆蓋內心的陰影。
卓別林、「豆豆先生」羅溫‧艾金森、羅賓威廉斯、金凱瑞……他們都是喜劇演員，但他們，也是憂鬱症患者。英國喜劇演員史蒂芬‧佛萊則是在受訪時說：「有時我笑著說『哈哈！對，對！』，心裡卻是一邊想著，『我真想死。』」
這些螢光幕上的喜劇演員、團體裡的幽默大師，都有著不被允許的脆弱及憂鬱。甚至我們的生活周遭，有些人悄悄殞落了，我們卻事後才知道，原來那個看起來很完美的他，那個你以為很了解的他，平時的開朗不是發自內心，而是為了掩蓋憂鬱、佯裝堅強的面具。因為我們常常這麼想：
˙要是突然不笑或表現出心情不好，會嚇到人。而且，我不想麻煩別人……
˙雖然工作穩定、經濟無虞，但我還是不開心。這樣的煩惱讓人知道了，會被討厭吧？
˙身為老闆，我不能有半點軟弱遲疑；遇到壞客戶得忍氣吞聲，員工態度不佳也要容忍，否則會被起底，發文抹黑。
˙身為偶像，他不可能有半點不完美，也不能談戀愛，違背我們的期待和想像。
「沒想到他也會憂鬱啊！」對於美好的形象，外人總是存有夢幻的想像，以致這樣的批判，隨處可見。（編按）
文／洪培芸
關於微笑憂鬱
英國劍橋大學（University of Cambridge）學者拉姆絲（Olivia Remes）指出，微笑憂鬱症（Smiling Depression）指的是「有憂鬱問題，但卻成功將問題隱藏的人」。這樣的人，表面看起來很快樂，內心其實非常憂鬱。
．憂鬱問題
從憂鬱情緒到憂鬱症，是一個連續向度的光譜，也會在兩極之間持續不斷地變動。
情緒會因著每一天的生活事件，或大或小的外在刺激，讓人措手不及的緊急狀況，長期累積的重重壓力，來自社會、家庭環境或個人擁有的內在信念、性格及行為反應模式，而交錯影響及變化著。因此，關於情緒的覺察不能輕忽，而憂鬱問題更是不容小覷。
．成功將問題隱藏
這讓我想到，微笑憂鬱的族群往往能力也相當優異。
換言之，他們可能是該領域中的佼佼者、領頭羊，在他人的眼裡就是成功、傑出及優秀的代名詞，簡言之，就是「人生勝利組」。同時，對旁人而言，他們可能都沒有「客觀的憂鬱理由」。也就是，有工作、有車、有房、有伴侶、有父母、有兒有女……什麼都有。
看到這裡，你可能會想：既然應有盡有了，是要憂鬱什麼呢？
其實，人都是活在「自己的主觀經驗」裡，外在客觀現實如何，旁人看來有多美好，跟當事者的內在主觀世界，往往都是天壤之別。
名人自殺，只是冰山一角
生命如同一場戰鬥，誰能來幫助自己？
除了名人案例，更多的，是看不見的黑數。對我而言，能夠勇敢面對，甚至願意在鏡頭前分享自己走過憂鬱歷程的名人，非常地勇敢，更是了不起。他們分享了自己的生命故事，那些多數人終其一生都不敢公諸於世，甚至連對親近的人都不願揭露的憂鬱經歷。
因為他們必須自我揭露，承認自己並不如大家所以為的正向積極，光鮮亮麗；要承認自己，所有的徬徨、脆弱、軟弱、黑暗甚至毀滅性的一面，還有許多撐不下去的夜晚，都在無聲地哭泣。他們讓大家知道，憂鬱並不可恥，更是不罕見。
不僅是前述的公眾人物，我們日常生活中周遭的人呢？
身為創業第一代，隨時枕戈待旦的「老闆」，在公司裡運籌帷幄的「高階主管」，看不見照護及責任盡頭的「長照家庭」，上有老、下有小的「三明治世代」，或者孩子需要時時跑醫院復健，因為有發展遲緩的「主要照顧者」；看起來是核心家庭，其實是「偽單親」的族群，甚至是老公去大陸經商，早已另組家庭；或老婆有躁鬱症，時常發怒，但是為了事業形象，還有面子，只好繼續當貌合神離的「假面夫妻」；不被家人接受及祝福，被人歧視及訕笑的「同性戀族群」；還有長年的「慢性疾病患者」，目前只能控制，但無法徹底根治的癲癇、僵直性脊椎炎，以及各種免疫系統疾病，例如乾癬、紅斑性狼瘡等。
這些人之中，大都是兢兢業業、克盡職守，看起來正向開朗，也充滿正能量。甚至很多人在大眾心中，就是正能量女神的化身、激勵男神的象徵。然而私底下，在許多人看不見的那一面，卻是高度焦慮、長期憂鬱、持續失眠。
在憂鬱症與正常之間：我們都遊走在灰色地帶
沒有得到重鬱症（Major Depression Disorder）的診斷，沒有吃抗憂鬱劑，並不代表不曾憂鬱、不會憂鬱，或毫無憂鬱的情緒。
所有的人，每天、每分、每秒都在兩端之間遊走著。我們都一樣，差別只在於此時此刻的你，是靠近淺灰色那一端，還是深灰色那一端。
每當出現自殺新聞事件，所有人就會開始努力拼湊自殺者的憂鬱樣貌。如果找不到憂鬱症的證明，也會去找出其他的蛛絲馬跡。總之，就是找個理由及解釋，說明他為何會選擇自殺來結束生命。
要拼湊出憂鬱症的樣貌並不困難，但這一切其實都是事後諸葛。
人都有一種傾向，就是「選擇性」地蒐集證據。也就是，去採訪他身邊的親友，去找到足以支持他早已憂鬱的痕跡。然而，那又如何呢？時光無法倒流，憾事無法挽回。
真正重要且關鍵的是，如何不在憾事發生後，才悔不當初、長吁短嘆，徒留親友的傷痛與遺憾永遠刻在心中。還有，所有人如何能及早自我覺察、辨識及了解內心的訊號，讓自己處在安全的網絡，而不會走到選擇結束生命的這一步。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
●本文摘自寶瓶文化出版之《微笑憂鬱：社群時代，日益加劇的慢性心理中毒》。
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