郭源元MeToo貼文提到！受害者「防衛機制」的4F生存模式是?

近日#Me too性騷擾事件接連不斷的爆出，許多受害者敘述事件發生時，自己的反應是僵住了、不知道該怎麼辦，很多網友的留言質疑：「為什麼不拒絕？」「為什麼不趕快離開？」 身為受害者的女星郭源元在貼文提到，自己看到了周志建醫師書寫關於面對危機反應的文章，內容提到人在遇到性騷擾、性侵害，或是任何危機的狀況時，除了「戰」與「逃」的反應，更存在著「僵」與「討好」，那篇文章幫助了她很多。 如果可以，誰會想要碰到這些壞事呢？若大家能夠更了解受害者求生反應是種防衛機制，不再責怪受害者造成二度傷害，反而透過大眾的加油打氣讓這些令人心疼的傷痛能夠得到一點點的治癒。（編按）

文／周志建

童年創傷與４Ｆ生存模式

人經常在某個固定模式裡，不斷輪迴，痛苦一生。

這就是童年創傷為我們創造的「命運」。

彼得．沃克的ＣＰＴＳＤ書裡提到，家庭暴力、童年虐待或遺棄會導致孩子身心受創，進而發展出４Ｆ的求生策略；如果創傷沒有被療癒的話，這４Ｆ生存模式會一直持續到你長大成人，甚至到終老、一輩子與你相隨。

這４Ｆ求生策略大家一定不陌生。請見以下說明：

1.「戰」（Fight）：這是一種攻擊、自我防衛的反應方式。「你罵我，我就罵回去」「批評他人、挑別人毛病」「不斷抱怨、指責」，這些都是「戰」。

戰的模式是你小時候被父母或他人攻擊時，為了保護自己，所發展出來的因應模式。但也有可能你「模仿、複製」了父母之間的衝突模式，尤其是當你置身在父母暴力婚姻中，每天目睹父母爭吵、衝突的戲碼，耳濡目染，自然學到了「戰」這個人際互動模式。

2.「逃」（Flight）：這是一種逃避攻擊、保護自我的防衛反應。像是逃跑、漠視、打岔、離開等等，都是「逃」。

小時候遭受父母批判攻擊時，以我們「弱小」的身軀與權力，根本無法去跟父母對抗（戰），所以兒童最多的反應模式會是逃避、僵住，不然就是討好這三種。

逃避是我們最常採用的策略。如果你不想一直被母親碎碎唸，你就會盡量減少出現在母親面前，放學晚一點回家，不然就是躲進房間裡看書、打電動，不出房門、避免接觸。這些都是「逃」。

3.「僵」（Freeze）：這是一種「解離」現象的防衛機轉。當我們遇到暴力或攻擊時，受到驚嚇，當下會愣住、僵在那裡，無法動彈。像這樣麻木、放棄、解離、崩潰、無法反應的情況，就是「僵」。

很多兒童都有這種「僵住」的經驗，尤其在面對爸媽突如其來的怒吼、責備、肢體暴力時。我的個案小陸說，小時候有一天，爸爸下班回家發現他竟然在看電視，功課沒寫，氣得走過來就賞了他一巴掌。當下他整個人僵住了，完全失去感覺，驚嚇地呆在那裡，動彈不得。這就是「僵」。

4.「討好」（Fawn）：這是一種類似關係依賴的防衛機轉。面對衝突暴力時，人經常會採取妥協、取悅或提供幫助等方式，企圖緩和暴力，阻止自己被傷害。這就是「討好」。

兒童在父母暴力衝突的關係裡，經常表現的反應模式就是討好。

小玉說，小時候每當爸媽吵架時，她都很害怕，怕他們會離婚。所以為了維持家庭「和諧」，她會去討好爸爸，主動幫爸爸買香菸、啤酒；討好媽媽，幫母親做家事、照顧弟妹等。這個模式會延續到長大。後來小玉對別人的需求總是特別敏感，別人都還沒開口，她就會主動幫忙。

她的討好模式雖然帶給她不錯的人際關係，但也讓她經常感到疲憊、痛苦、壓力很大；有時她不想幫忙或幫不上忙，就會感到自責、有罪惡感。

圖／《情緒治療：走出創傷，BEST療癒法的諮商實作》

這四種生存模式當然不是全然地好或不好、對或不對，有時適當地「逃避」其實是不錯的策略，尤其是當你父母的關係一直處在暴力狀態時，你是可以「逃」的。

有時適當地「攻擊」也不錯，尤其當你遇到一些自我中心、老是踩人家界線、不懂得尊重的人，該生氣就要生氣，不然對方肯定吃定你。

有時適當「討好」也沒有不好，尤其當你「有意識」地知道你為什麼要討好時，討好有時也是一種人際的潤滑劑。

書名：《情緒治療：走出創傷，BEST療癒法的諮商實作》 作者：周志建 出版社：圓神出版 出版日期：2020年12月01日

唯有當你的反應是「無意識」的自動反應時，它才會對你產生負向影響。

如果沒有覺察，人就會在這四種因應模式裡不斷輪迴，痛苦一生。這就是童年創傷為我們創造的「命運」。

唯有打破模式，你才可以改造你的命運，得到解脫。

●本文摘選自圓神出版之《情緒治療：走出創傷，BEST療癒法的諮商實作》。