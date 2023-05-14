媽媽總是過度犧牲扮演好各種角色 卻忘了體貼自己的存在

我可以變幸福！

由於工作的關係，我認識了很多女性，覺得她們每個人真的都好努力。為了孩子、先生、父母，為了周圍的人，她們真的是全心地投入。

我也是其中一人，想要努力，事實上也很努力，但不擅於「體貼自己」，覺得要依賴他人、體恤自己很困難。

切斷「有毒」的家庭枷鎖

人為什麼無法體貼自己？或許是感受不到自身的價值，所以無法對自己溫柔，甚至認為沒有權利來滿足自己的心。但是，覺得自己沒有價值這件事就是很大的錯誤，是沒有事實根據的誤解。

我們每個人光是存在於這個世界上，就是值得尊敬的生命，從出生的那一刻起即是如此。很多人自我肯定感低落，是由於在成長環境裡，他們與生俱來的存在價值遭受否定。

在日本，那些讓孩子覺得「自己沒有存在價值」的父母被稱為「毒親」，意思就是對孩子有害的父母。我不太喜歡「毒親」一詞，因為沒有父母是自願成為「毒親」的。他們無法接受原本的自己，無法實現自我價值，結果也讓孩子接受同樣的價值觀。因此他們不得不成為「毒親」，過著無奈的人生。

雖說如此，毒親對孩子造成的負面影響非常大，在這樣的父母養育下，孩子即使長大成人、離開家庭，還是逃不過詛咒。「直到現在，我都會想到我爸或我媽的話：『你做什麼都會失敗！』」，很多人都有這種困擾。

這些人像是深怕觸怒存在於腦海中的母親一般，做事總是顧慮再三。他們無法過著如自己所願的生活，比起自己興奮期待的事，更在意別人怎麼想，總是戰戰兢兢地生活以避免失敗收場。

這種狀態可說是已經放棄讓自己幸福的權利。他們覺得「反正我做什麼都失敗」，於是索性放棄，不想挑戰任何事。比起自己的幸福，他們更盡力使他人幸福，不會想找出自己的存在價值。如此一來，由於他們無法實現自我價值，所以便會希望透過孩子來得到幸福，於是施加壓力給孩子，最終便成了「毒親」，也進而形成了「有毒的家庭枷鎖」。

當然，父母是毒親，不代表孩子長大後為人父母也會是毒親。其實這種「有毒的家庭枷鎖」是能斬斷的，方法就是提升自我肯定感和體貼自己。

書名：《我要當快樂的媽媽，也想成為有價值的自己》 作者：松村亞里 出版社：時報文化 出版日期：2021年04月02日

體貼自己就像香檳塔，能依序傳遞愛與幸福

若把體貼自己想成一座香檳塔，應該更容易理解。把一只只玻璃杯疊成一座金字塔，最頂端就是你的杯子。請在那只玻璃杯裡注入名為「體貼自己」的香檳，如果一直持續倒入香檳，香檳就會流向下方的杯子，讓整座塔的杯子裡都盛滿香檳。

當你願意體貼自己，對自己好的時候，往下流動的就是「愛」。若是你讓自己充滿了愛，也能讓周圍的人感受到愛。

有位媽媽生第二胎時，很煩惱該怎麼分配關愛給兩個孩子。她翻找了一些書後，讀到以下這個美好的說法。

「即使迎來新生命，也請跟過去一樣疼愛較年長的孩子。愛就如同河水一般，從高處往下流。若對上頭的孩子注入關愛，他自然就會疼愛弟弟妹妹。」

於是，她特別留意要安排時間跟老大獨處，讓彼此都能感受到愛。結果老大不但沒有為了爭寵而退化成嬰兒行為的情況，反而會說「寶寶好可愛」，想好好疼愛弟妹。

這跟香檳塔的道理相同。只要你讓自己充滿愛，變得幸福，這份愛就會自然流露，傳遞幸福給孩子、家人與周圍其他人。

同理可證，要讓孩子幸福，媽媽一定要先幸福，愛與幸福就是以這樣的方式傳遞下去的，請你牢記在心裡。

你一定可以幸福，你不能不幸福！

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●本文摘選自時報出版之《我要當快樂的媽媽，也想成為有價值的自己》。