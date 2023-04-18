出社會後覺得辛苦，並非專業能力不足，溝通專家點出一關鍵

文／金範俊（김범준）

所有關係都從我的一句話開始

一位高階主管為了改善組織文化，決定包下電影院，和近五十名員工一起吃飯、看電影，電影結束後輕鬆地喝杯啤酒。日期和地點，還有要看的電影都確定了，員工們也配合活動時間，調整自己的行程。

活動幾天前，員工們突然收到信件通知，因為主管有其他行程，活動將延期兩天。然後第二天，他們又收到信件，原本要看的電影換成了另一部，因為主管決定和家人一起看那部電影。這時，員工們應該會想：「之後應該又會變更吧？」

活動的目的是「改善組織文化」，這是好事，主管大費周章地準備，請大家一起吃飯、看電影、開心地喝啤酒，但組織文化是否因此而改善了呢？還是這場聚會成了最糟糕的活動，讓員工覺得這是一個主管會隨意改行程、換電影的奇怪組織？

肯定也有員工心想：「這種活動很棒，剛好又是我想看的電影，電影結束後，邊喝啤酒，邊和組長聊了很多。」

但員工們對於這場活動會不會有其他的想法呢？「這麼好看的電影，我為什麼得坐在主管旁邊看？而且他單方面變更行程，害我得取消晚上的約會。」

主管想辦活動，又覺得：「因公事和私事而改時間、換電影，大家應該能體諒吧。」於是在這種情況下舉辦了活動。在此我跟大家坦承，我也曾經跟這位主管沒兩樣，用一句話形容的話就是，以「自己的方式」過生活，不懂得如何靠近他人、面對他人，也不懂得如何維持關係，實在是很丟臉。

在對話方面尤其如此。對話是與人際關係相關的技術，因此，比起「自己的方式」，更需要以「對方的方式」來進行對話。這是種需要謙虛美學的技術，我們卻沒能做到這一點。在這個彼此用力展現自己有多優秀的年代，大家都把自己與眾不同的優勢當作了不起的武器運用，不懂得降低自己的姿態。然而，這種放下的技術，才是對話的起點。

我有個遺憾，要是以前的我有勇氣放下自己，關心他人就好了。我現在已經拋開那份遺憾，開始找尋謙虛的說話方式。但是我很茫然，就以說服為例，關於「該如何找出自己與競爭者的差異來說服他人」，我真的很難回答。

不論是私人對話還是公事討論，要找出能接近彼此、見面、最終持續對話的方式並不容易。這就產生了一個問題：我們的大學為什麼不教那些即將進入社會的準社會人士如何透過對話解決衝突呢？小學就不用說了，國、高中時期，我們為什麼沒有好好學過怎麼利用溫暖的對話，給彼此力量呢？

出社會後覺得辛苦，是因為專業知識或英語能力不足嗎？比起這些能力，說話、傾聽，還有人際關係等，不是更容易成為問題嗎？

其實，人際關係的核心就是溝通，但諷刺的是，很少人擅長溝通，這是我們必須克服的課題，不過，換個角度想，也可能是個好機會。這又是什麼意思呢？

意思就是，即使只說了一句漂亮話，你就幾乎獲得了與眾不同的優勢。那麼，「一句漂亮話」，最重要的關鍵字又是什麼呢？我覺得是「謙虛」，你也可以把它想成「放下」或「捨棄」。

謙虛的意思是，以「對方的方式」來思考和說話。即使說得不多，說得不用力，但如果以「對方的方式」，而不是「自己的方式」說話，我們就能得到許多過去得不到的東西。

了解對方生活的規則和我不同，不是說自己想說的話，而是說對方想聽的話，這就是靠近對方的標準方法。

放下自尊，謙虛地說話，這是弱者的說話方式嗎？不是的。改革世界的人，反而有勇氣放下自己，說出替對方著想的話。

書名：《我喜歡說話漂亮的你：觸動人心的對話溫度》 作者：金範俊（김범준） 出版社：先覺／圓神出版 出版日期：2023年4月1日

我看過賈伯斯的一段影片，那是在 iPhone 問市之前，賈伯斯在產品發表會上介紹目前已經停產的 iPod。在幾十分鐘的介紹中，賈伯斯只是一直強調「小」的概念，從頭到尾只說「我們公司的產品很小」，這種溝通魅力實在了不起。

他的表演很有趣，他將牛仔褲的小口袋特寫投放到大螢幕上，對聽眾提出以下的問題：「這個口袋究竟有什麼用途呢？」當大家還在對他的話感到好奇時，他直接從口袋裡掏出 iPod，然後簡單說明它有多輕、有多小。之後他也沒有詳細說明 iPod 的最新功能，只是緊咬著「小」的概念到最後。他把當時世界上市占率第一的韓國MP3播放器公司，以及全球優秀企業的產品都拿出來比較，比較的標準只有一個，那就是「有多小」。

賈伯斯應該知道，比起功能，他的聽眾，也就是消費者，更想聽到的關鍵字是重量與大小。於是，他拚命說自家公司的產品相較於他牌產品有多輕、有多小。雖然他沒有批評其他公司，也沒有一一說明自家產品的功能，但關於以「對方的方式」，而不是以「自己的方式」說話，我認為這段輕鬆的介紹是最佳範例。

不久後，韓國某家公司推出相似的產品，也舉辦了產品發表會，結果令人失望，實在太冗長了。該公司的主管強烈地想用「自己的方式」來說明商品，而沒有照顧到消費者。他用精細的表格來說明自家產品有哪些新功能，發表會的聲光效果都做到極致，效果卻完全比不上賈伯斯。

只會用「自己的方式」與世界溝通，這種不懂得溝通的人與賈伯斯形成了鮮明對比。這是「冗長」和「簡潔」的戰爭，結果呢？不出所料，賈伯斯獲勝，無論是發表會還是產品銷量都是如此。

我們說出口的話也要像賈伯斯的發表會一樣，只說需要的部分，捨棄多餘的東西。

我們為何說話？是為了獲得什麼才說的。但世上並沒有哪個對手是好對付的。會毫無保留地給予的人，恐怕只有自己和父母了。沒有人會平白無故給你好處，如果想從對方那裡得到什麼，就要學會用「對方的方式」說話，這是我們靠近對方時的說話禮儀。

來談談我自己的例子，這件事發生在幾年前，當時我加入某公司的創新團隊，有一次，公司召集大家，二十多人聚集在會議室裡，主管進來後，就開始自我介紹的時間。看著別人說話，我有點無聊，心想：「這是個自我宣傳的機會，為什麼大家把話說得那麼簡單呢？」

接著輪到我了。

「很榮幸加入這個創新團隊，我想和大家一起思考我在工作現場感受到的一切。我是一位穿梭在現場的銷售人員，我認為，我們所有的努力都會在現場展現出來。身為服務顧客的銷售人員，為了公司的創新，我將和大家一起攜手努力。我服務的對象是VIP客戶中的VIP，我會好好服務顧客，為了取得個人成就，今年我一定要……」

我話都還沒說完，就被主管要求停下：「我們時間不夠，請簡短。」實在很丟臉，我的話無謂地多，根本沒人想知道我的個人成就。這就是我狹隘的「自己的方式」，我以為多說一點，才能展現我的與眾不同。

現在的我，會說完以下的話就馬上入座。「很榮幸能夠加入創新團隊，希望我的努力能為公司整體帶來活力，成為創新的基礎。」

因為渴求戲份，所以輪到自己時，就把話說得很長，這就是「自己的方式」，用這種方式說話，很難親近他人，只會暴露出自己毫不關心他人。有勇氣捨棄重點以外的枝節，有智慧降低自己的姿態，替對方著想，體貼地用「對方的方式」說話，只有聚集這些特點，我們才會獲得親近他人的機會。

●本文摘自先覺／圓神出版之《我喜歡說話漂亮的你：觸動人心的對話溫度》。