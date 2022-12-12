當棍子揮向你你是憤怒還是焦慮？你的信心將影響你的選擇！

文∕亞倫．T．貝克

無論是尖銳工具帶來身體疼痛還是尖刻文字帶來心理痛苦，個人都會自動準備應對攻擊。

前者造成的是局部而有限的疼痛；後者引發的是非局部和無形的痛苦。兩者的共通點在於個體都會受苦。

心理「傷害」會產生與身體傷害一樣強烈的痛苦，這種感受以許多與身體疼痛的類比來表達，包括：被傷害的自我、受傷的自尊心和受創的心靈等等。由於身體疼痛帶來不愉快，人會不遺餘力地防止身體損傷並維持生理機能。同樣的道理，人會不遺餘力地避免被羞辱或拒絕，也凸顯了心理痛苦的重要性。受害者可能會進行身體或口頭報復，也可能會縮進自己的世界，照料身體或心理的「傷口」。

哪些因素會特別導致焦慮或憤怒？我們對威脅的反應取決於如何運用一套準則，這準則可以平衡我們察覺到的風險與應對威脅的信心。

大腦迅速計算，評估因威脅而造成損害的風險是否超過我們用來降低攻擊的資源。如果我們估計損害將超出我們應對它的能力，就會感到焦慮，不得不逃避或遠離威脅。

如果我們推測自己不會遭到無法承受的損害，而且抵擋得住冒犯者，我們更有可能感到憤怒並準備反擊。在緊急情況下，大腦會自動計算，可以在瞬間完成；它們不是反射性思維的產物。在某些標準情況，像是有頭公牛暴衝而至，足以引發即時警戒反應。其他情況，特別是與人的互動，可能需要更長處理時間。我們對潛在傷害或風險以及應對資源的評估可以同時進行，然後將它們整合起來，擬定適當的應對策略。

不妨看看這個例子。你見到一個人走過來，對方正揮舞一根棍子。如果你認為他會傷害你（他塊頭比你大而且看起來很生氣），你會感到焦慮。

如果你有信心處理好這種情況（他看起來個子比你小而且沒有自信），你的注意力就會集中在他的脆弱性，並調動資源來解除他的武裝或擊退他。通常你都能蒐集到足夠訊息，可供你立即評估受傷風險是否高過抵禦攻擊的資源。如果你不擔心自己是脆弱的，可以考慮他的行為是否正當。儘管你可能有些焦慮，但主要還是會覺得憤怒，可能想要懲罰他並解除他的武裝。

同樣地，在一般非暴力對抗中，你對自己和對手脆弱性的判斷會影響你的反應。此外，你將迅速（不一定準確）計算反擊和懲罰對手的利弊。即使你發動攻擊並有信心獲勝，也不一定會堅持到底。你會評估究竟是反擊（通常採取口頭形式）還是壓抑報復的衝動符合你的最大利益。例如，一位妻子決定不再與丈夫比賽誰比較大聲，因為她從過去的經驗得知，吼回去只會導致更多爭吵，最後可能引發人身攻擊。所以即使她繃緊肌肉，握緊拳頭，有股朝他尖叫的強烈衝動，為了不讓衝突升級，她還是竭力壓下衝動。

在日常生活中，最有可能困擾我們的情況會導致心理而非身體痛苦。當我們被他人貶低、欺騙或怠慢時，就會想要報復。這類情況會激發我們發動戰鬥。一般來說，我們最關切的「錯誤」是那些侵犯到自身權利、地位、個人領域或效能的外力。我們期望自由、聲譽以及對親密關係和支持的需求都能得到尊重，干擾或威脅到這些價值觀就是一種冒犯。許多這類錯誤不是基於實際的違規或違法行為，而是基於特定事件的含義。

鮑伯是二十五歲的推銷員，儘管沒有遭受明顯冒犯，他仍會不時表現出一種特有的憤怒。他平常個性溫順，待人隨和，但每當覺得受到威脅都會「發瘋」。通常，他一看到警察就會提高警覺。當他在商店裡應付愛管閒事的店員、妻子詢問他把錢花去哪裡，或者他躺在病床上被醫生包圍，都會緊張起來。

遇到上述這些情況時，跟他互動的人其實不太可能貶低他，而他卻因為可能被貶低或被控制而感到困擾，因為他在權威面前感到脆弱。他決定在別人傷害他之前率先發動攻擊。任何人一旦被他認定是權威人士，似乎就會侵犯他的自主權。首先，他會有一種窒息、無法動彈或虛弱感；然後他會變得憤怒，試圖透過攻擊假想冒犯者來「保護」自己。

鮑伯的觸發反應說明了另一個層面的情緒反應。對鮑伯這樣的人來說，警察代表具威脅性的權威；但對別人來說，警察象徵保護。鮑伯的脆弱體現在核心信念中：如果我給他人留餘地，他們就會壓制我。因此，只要他們向我施壓，或者我認為他們會這樣做，我就必須與他們抗爭。 書名：忿恨的囚徒 作者：亞倫．T．貝克 出版社：方舟文化 出版日期：2022/11/09

許多威脅和傷害可能是我們過度敏感的結果。大多數人對於惱人行為都有自己認定的類型，而且對它們特別敏感，但親友就不會為相同行為感到苦惱。有些人和鮑伯一樣，對權威人物的反應就好像對方會懲罰他們，而不是指導甚至保護他們。也有些人遇到別人想尋求協助或只是借個東西，可能會認為自己正遭受對方強迫或剝削。還有一些人「容易受到侮辱」，往往將他人的善意玩笑過度解讀為言語攻擊。更有一些人容易覺得被拒絕，並且一輩子都在評估每一次互動（「她愛我，她不愛我」）。我們的反應通常較少基於對方的真實意圖，而是基於對方的行為給我們何種「感覺」：被控制、被利用、被拒絕。我們為事件附加意義，感受就是在表達這樣的意義。

確認特定事件的含義並不難，只需簡單問問自己：事件發生後，在受傷浮現之際或之前，腦海裡閃過什麼想法？這種自動化思考—對事件的解釋—揭示了冒犯的含義。以下列出這些事件和自動化思考的範例，來源除了接受治療的患者，也包括其他接受過認知反應訓練的人，他們透過訓練學會追蹤令自己苦惱和生氣的情況。

●本文摘自方舟文化出版之《忿恨的囚徒》

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