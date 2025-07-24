小愛／舊時代奇女子的三段情史

我有三個父親，這在數十年前的南部鄉下應該相當罕見，更直白地說，五十八年前的媽媽，並非國色天香、沒有家產靠山，既不識字、性格又不好相處，在普遍早婚的年代，年滿三十歲竟然還能將自己嫁出去，而且陸續有三個男人罩她。

第一段婚姻是嫁給「田僑仔」，但一年多後以家暴結束，據說是婆婆跟前妻孩子聯手作亂。離了婚又帶著我回到娘家依親，當然備受保守的家族議論，但不到兩年就尋得更理想的夫婿，至少不是務農耕田，而是在都市「坐辦公桌」的公務員，不僅幽默風趣且出手大方，媽媽的地位如旭日東昇，但也在八年後迅速墜落。

二爸在我國小六年級突然於睡夢中過世，媽媽手足無措也失魂落魄，無法再回到雙親過世的娘家，第一次進工廠負擔家計。我的國中青春期在媽媽唉聲嘆氣及頻繁相親中度過，准駁權竟交給提早長大的我。專一時三口之家重組，三爸忙著工作養家，媽媽卻常對他惡狠狠地大小聲，嘴裡常提到她第二個老公如何如何，心還掛在前任身上，沒說的是當年她會拿衣架跟二爸對打。

媽媽會愛上怎樣的人（或被怎樣的人愛）一直讓我困惑，感覺不完全是為了取得長期飯票而結婚，但如果因愛而勇往直前，為何會精神「加暴」對方，到底面臨了什麼相處的困境？後面這兩位男士又如何被媽媽吸引，願意接收拖油瓶，甚至沒有親生子嗣？這些都是難解的關係習題，或許媽媽曾花了心思，卻總是讓別人在愛裡受傷，在關係中受挫。

記得有本書中提到：「親密關係是一種等價交換。你要讓對方知道，你多愛他，取決於他對你多好；你要讓對方曉得，他是你生命中的一部分，但也就只是一部分而已。」或許我們都在學習，在關係中留住對方，也不失去自己的獨立。

三個爸爸都在天國，媽媽也逐漸衰老，從青少年般的驕傲女子，變成需要協助的任性孩童，到現在像嬰幼兒必須被照顧。多年來努力理解、同理她，老媽的眼神更溫和，情緒也較穩定，我願意陪著她直到最後一刻，雖然她已沒有夫君在旁，卻也少了關係的羈絆，只留情感的美好相伴。