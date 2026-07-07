第十三屆聯合報文學大獎得主：零雨

得主：零雨

近三年內作品：《白翎鷥》 評審團推薦代表作：《木冬詠歌集》 獎金：新台幣101萬元暨獎座壹座 評審團：王德威、唐捐、陳佩甄、陳國偉、楊佳嫻、楊翠、鍾文音（按姓氏筆畫序） 主辦單位：聯合報、聯合報系文化基金會

【頌詞】唐捐、楊佳嫻／融七彩於一白

零雨久已為當代「詩人中的詩人」，創作力綿密而悠遠。她寫於1990年代的三部詩集《消失在地圖上的名字》、《特技家族》、《木冬詠歌集》，已樹立一種堅實的風格。首先，她創造了極省淨而深刻的筆法，少修飾語，低彩度，剔除表層的因果敷衍，有如陶詩之「融七彩於一白」，反顯得格外豐腴而耐讀。其次，她深體於漢字、漢語及其背後的文化傳統，又常借鑑於歐美資源，故常能巧用古典，生出新穎的詩意。一詞一句，俱耐溫存。再其次，她能以詩建構出一套世界觀與歷史觀，詠田園而見神話，敘家庭則藏寓言。所寫雖多出於個人體驗，卻每扣觸屬於人類的、宇宙的層次。此外，零雨的詩句富於持續向下一行推動的力量，行動多於說明，充滿人與世界互動的歷程，因而特具詩意的演出感。

零雨有時被視為隱士，靜美而自足，但她又深入城郭市井，充滿人間情懷。長年來往台北與宜蘭之間，她寫火車與鐵道，如〈父親在火車上〉、〈我和我的火車和你〉，隧道與速度，黑暗與掠影之間，寫透有生之溫涼。另寫台灣東北角如〈頭城──悼Ｆ〉、〈龜山島詠嘆調〉等，已形成地標式的文學風景。此外，〈女兒〉組詩寫出女性的過去與未來，她們「發明了二十世紀的波浪」且前仆後繼；〈捷運（2014）──致Ｗ〉借城市列車上演穿越劇，百年前的知識分子來到當代，思索與差異共存的意義，嚮往「同志蜂擁進出的未來」。詩人自云，見世間暴亂與不公，「內心著火」，同時又像「一座隱藏的水庫」，她的詩行就這樣銘刻著水火交攻的歷程，從而暗藏深厚的批判性。

最新詩集《白翎鷥》，相較於過往創作，取材更趨於生活化，詩句更直截明快，為了襯托那最後一擊，那普通生活裡的恐怖與甜蜜。如〈萊爾富〉寫六叉路口，天雨欲來，烏雲疾撲如黑天使，昭示幸福的建案名稱也無能抵抗，太絕望只想奔向最光亮處──那小小底商品的城，便利商店，使現代人以消費換取平靜的小教堂。又如〈瀑布〉，高樓每扇窗戶都可能形成瀑布，每個往下跳的人，他的決心就是沛不可擋的水流；詩人扣問，是什麼使得熱血冷卻為奔流之白？這部詩集展現了詩人對市井生活與田野自然的深刻體驗，她既關注寢具行、喜互惠超市以及有點黑的小鎮，也著迷於茄子的紫及遠處小獸的號叫。這是零雨獻給宜蘭的「一般之歌」或「元素頌」，那麼平常，卻又充滿神奇的靈光。

【得獎感言】零雨／詩，總是跟我的內在周旋

寫詩四十年，又來到七十這個年紀，一路走來，從對詩的浪漫想像，到現在，已不知如何來說詩了。

彷彿什麼字眼，什麼定義，都不是它的真相，都不足以框架它的範圍。它無法形容，對我來說，它是歷史，是藝術，更是我觀看世界的方式。我成為一個用意識推動的外星飛碟，繞著全宇宙飛行。我練習語言，讓它可以負載我天馬行空的想法；我追溯遠古、看向未來，讓它解開某種神祕的靈動。

詩，總是跟我的內在周旋。我相信人的內在可大可小，小自個人自我，大至無邊無際的宇宙。從偷偷地、安靜地在繁忙工作的縫隙中，擠出一點時間，寫下句子，我知道，詩，總掛在我的心上，我的生命需要向它汲取靈魂的吉光片羽。

我感謝詩人梅新，引導我在三十歲時遇見詩。之前寫專欄、小說，算是基礎練習，從此，一心一意向它上下求索。所謂「上窮碧落下黃泉」──其實數十年的寫作並不辛苦，於我而言，反而充滿了探索的樂趣，與冒險的驚奇。

因為詩，我的閱讀、探索，湧現了超乎尋常的意義。因為詩，我懂得自言自語，我懂得低頭祈禱，我懂得觀察樹的低語，鳥的飛翔，我懂得聆聽天地聲籟的頻率，體會宇宙萬象的生命力。

詩，與我同行。我充滿感謝。

在此，我也要感謝我所經歷的三個詩刊：《現代詩》、《現在詩》、《歪仔歪詩刊》，它們推動了駑鈍的我，一步一步向前，一步一步省察，在我詩生命的每一個階段，都給予我豐盛的養料。

最後，我感謝聯合報，感謝所有評審委員，感謝你們給予我的驚喜與榮耀。

零雨簡歷 台灣大學中文系畢業，美國威斯康辛大學東亞語文研究所碩士。1991年哈佛大學訪問學者。曾任《國文天地》副總編輯、《現代詩》主編，並為《現在詩》創社發起人之一。1992至2021年任教於宜蘭大學。著有詩集：《零雨作品集》共十冊。作品已有英、法、荷譯本出版。2022年獲台灣文學金典獎、Open Book年度好書獎，2025年獲第九屆紐曼華語文學獎。

【評審團推薦入圍作家】

平路 近三年內作品：《夢魂之地》 評審團推薦代表作：台灣三部曲《東方之東》、《婆娑之島》、《夢魂之地》 平路以近十五年的時間，將台灣置放在全球座標中，完成了文學史上全新視野的台灣三部曲。《東方之東》中妻子進入中國的「黑暗之心」尋夫，邂逅了一場場諜報風格的情感冒險，卻也在自身關於順治與鄭芝龍交鋒的書寫中，翻轉了大陸文明與海洋文明的位階，東方之東指向眺望現代西方世界與未來的台灣，創造出地緣政治與秩序全新辯證。《婆娑之島》分別從大航海時代的荷蘭與甫進入二十一世紀的美國入手，歷史兩極不同西方男人深陷台灣女性的原始魅惑，象徵著台灣在全球政治經濟權力重組的過程中，主體從豐饒到漸趨貧瘠、甚至缺席的危殆處境，也映照出台灣始終面對著被背叛與遺棄的裸命狀態。最新完成的《夢魂之地》又另闢蹊徑，以三太子通靈者的肉身，通往蔣經國的靈魂盡頭，動搖民國史暮色的蔣氏父子情結，卻也回映到《東方之東》的鄭氏父子，完成台灣近代史的歷史全景。平路不斷探勘說故事的技藝，展現令人讚嘆的文學創造力與思想高度，辯證台灣身世的多重性，不僅照鑑了歷史的過去，更預見了島嶼的未來。（楊翠、陳國偉）

利格拉樂·阿女烏 近三年內作品：《隱隱微光》 評審團推薦代表作：《女族記事》 阿女烏在創作生涯早期，以散文直面母系家族生命中的種族、性別、階級三重壓迫，將私密經驗轉化為公共遺產，豐富女性意識，也直指殖民現代性的批判。而由此奠定的文學身分，經過長時間的沉澱後帶來創作格局宏大的《女族記事》，成就的不只是文類的轉換，也是創作者內面的更新，並帶來外部世界觀的重構。在上述文學時間中，阿女烏不斷操練的，還有一雙共感、節制的耳朵，爾後鄭重地將數十年的尋覓、踏查、扣問、聆聽、沉默、失落、重整交付給一道《隱隱微光》。在二十八則包容報導、記述、散文等跨文類的文章背後，是厚重沉痛的基礎。而文學家幻化為一道柔光，照耀的並非歷史真實，而是不被理解、無法和解的歷史紋理。因其觀照的並非事件本身，而是生命的轉折；也因為訴說與記憶經常不能與無為，因此文學必須創造也可以補充，但這道微光不僭越、不代理傷痛，是這個時代珍貴的禮物。（陳佩甄）

林俊頴 近三年內作品：《七月爍爁》 評審團推薦代表作：《猛暑》 《七月爍爁》是本相當獨特的小說。乍看之下，作者林俊頴似乎延續鄉土文學模式，藉遊子返鄉（彰化北斗）奔喪，敘寫人事倥傯及時光渙散。然而這又是本後現代浮世繪。斗鎮往事和台北當下似不相干，但跨越時空，遊走其間的廢人荒人竟可能來自同一族類——「老靈魂」。在此之上，林俊頴經營一則文學寓言。他信筆鋪陳隨想，從俚俗風土到宗教冥想，從登陸月球到動物花葬，展現驚人「無用」的知識。花花世界的內裡何其荒涼，救贖唯有書寫。 遠與近、雅與俗、過去與當下也許各有時空與知識脈絡，然而當「七月爍爁」襲來，靈光乍現，千絲萬縷的線索有如數位網絡般蔓延開來。中台灣小鎮長夜漫漫，自鳴鐘滴答，先祖畫像默默俯視子孫。小說的主人公化身敘事者靜坐大廳。一切皆不可知，但一切又似乎無比清明。就在某一刻，念想閃過，猶如七月閃電，剎那照亮黑暗，也照出曾經的——也是此刻的——台灣的憧憬與憂愁。（王德威）

藍博洲 近三年內作品：《我是蔡孝乾》 評審團推薦代表作：《幌馬車之歌（2023典藏版）》、《幌馬車之歌續曲》 作為祖父輩曾歷經白恐悲劇的寫作者，讀厚重又沉重的《我是蔡孝乾》，內心之難受，恐怕是他人難以體會的。這不僅是歷史的沉重，更是血緣與記憶被攪動的痛楚。 與藍博洲素不相識，但在極年輕時讀《幌馬車之歌》，深受其召喚，引我走上探訪家族傷痕之旅。以其深度與能力，本可一展寫作身手，但多年來他寧以近乎枯燥的鉅細靡遺，呈現每一頁文字。每本書都是跋山涉水、親抵的結果。閉上眼，我彷彿看見他多年來見過的人、走過的路。他不批判，也不感性，永遠只是敘事者：沒有散文的動人，也沒有小說的想像。他的體內猶如住著小說家陳映真所延續下來的信念。 讀《台共黨人的悲歌》，他寫完稿前夕，得知尚有兩位在世遺族未親訪時，他自問：你這樣就要結束了嗎？於是他動身，補上。這種堅持在場的執拗，於速成時代，更顯珍貴。我想我推薦的更多是藍博洲一以貫之的不變精神。或許在我內心深處，也想重現其經典之作所帶給我的青春震盪。誠如所言，這書有待更多解密檔案。但「叛徒誰寫？」勇氣足矣。 在這共住的世間，沒有人是孤島。（鍾文音）