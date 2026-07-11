蔡青樺／脫下面具，成為一個不欺騙自己的母親

看著網路上熱烈討論母職經驗的文章，我不由得想起自己過往一夜起身四、五次，每兩小時餵奶一次的時光。直到孩子快要兩歲，才因為我長時間無法休息，導致精神惡化，且孩子深夜喝奶已影響了早晨食慾，如此種種考量之下，緩慢進入斷奶階段。

但並沒有因為斷奶，我就解開了身上的母職神話枷鎖。從副食品社群，到如何做出讓孩子產生興趣的食物與便當社群，我不斷關注著孩子吃什麼好、怎麼吃才健康，天天被各種資訊轟炸，努力成為一名好媽媽。然而，我卻沒有問過自己，什麼是好媽媽？「密集母職」、「女超人」或是「為母則強」，就是好媽媽嗎？

近兩年的親餵，當然感受到育兒過程中與孩子的親密感，但我也無法放下自己身心被剝奪的感受。在夜間認真地做著副食品，並仔細地一個一個冰凍起來時，會因為孩子的咀嚼能力進步而歡喜，可這仍無法抵擋在孩子睡著之後，於深夜備餐的無限疲憊。

從懷孕成為容器，生下孩子後，是否要親餵、哺乳期多長，皆成為一種自我異化的過程，我的乳房成為乳汁容器，是提供食物的工具，更是執行完美任務的必須。我們總是被警告「做為母親，妳要……」，如果我不成為一個完美的母職，照顧孩子的身心，那麼「孩子以後怎麼了，就是妳的責任」。這樣時刻存在的威脅與控訴，使我恐懼，彷彿女性的首要任務，便是成為一條良好的生產線，產製出擁有成就與美好未來的孩子。

當我們塞入社會為女性建構的「好媽媽」框架，我們是否陷入自我欺騙，以為那是自己的選擇，卻一路陷進育兒的各種考察中？孩子在成長曲線的百分之幾？孩子的身體發展如何？孩子在班上表現如何？「完美母職」除了把自己變成工具，成為被審視的客體，也將孩子納入被社會評量的「他者」，成為展現績效的客體。

然而，什麼才是「理想母親」，我想過嗎？

身心拉扯多年，在近身陪伴孩子的過程中，我慢慢練習不再展演「完美母親」的樣貌，而是實實在在與孩子溝通彼此的需求與不足。也不再期盼自己成為百分之百同理孩子的母親，而是認清我有自己的局限。練習放下自己單方面對孩子的希望與期待，看見彼此相處的真實連結，就算是瘋狂且崩潰的時刻。

成為一個不欺騙自己的母親，也成為一個面對自我需求的母親。