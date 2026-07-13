陳夏民×dato／新時代出版術：從獨立出版到個人品牌經營

▋當我們談論獨立出版

陳夏民：大家好，我是陳夏民——哈，今天特地帶dato來我的祕密基地參觀！對，裝訂廠！在做書的最後一站，討論獨立出版，其實滿酷的。dato做獨立出版多久？

dato：我自己做獨立出版，從2019年做到現在大約七年了，當我們做的東西慢慢有規模後，大家對這個產業的疑問越來越多，甚至很想知道我們到底是怎麼做的。時代在演進，出版變得非常多元。除了印象中傳統的城邦、大塊、遠流等大型出版集團，或是新經典這樣的中小型出版社，現在只要你有編輯與行銷能力，運用自己的社群力和群眾基礎，自己做「獨立出版」的概念已經愈來愈普及。而夏民的逗點文創結社，到今年2026年，已經成立幾年了？

陳夏民：十六年了。

dato：十六年！你是獨立出版的老前輩了，怎麼那麼久了？

陳夏民：我有時候想一想，能夠撐過十年就已經覺得很厲害了。以前總覺得做一件事要超過十年才算個樣子，後來真的做到十年時有點感動，結果剛好遇到疫情也沒辦法慶祝，然後一晃眼，今年暑假就要滿十六年了。

dato。（圖／桑杉學攝影，場地提供／智盛裝訂）

▋回到2010年，那時太陽才剛下山

dato：往前回推，你是在2010年創立逗點的。夢回2010年，那時候的出版業風景是什麼樣子？已經是大家都在說的「黃昏產業」了嗎？

陳夏民：那時候應該是黃昏的第一階段，太陽剛下山的邊緣吧。當時業界已經很多人在講出版是黃昏產業，大老們也開始煩惱首刷量下滑。不過，那時候的首刷量其實還有大約3000本。

dato：那時我剛進出版業，在大公司上班。我記得公司有個規定，如果評估一本書首刷不到4000或5000本，是不能出的。現在放眼2026年，首刷要滿足5000本這條件，就只能是丹．布朗或村上春樹這種「大書」才有辦法吧？

陳夏民：對，那時首刷已經陸續掉到快3000本了，大家都在說產值變低、時代變差。而我那時候本來也在出版社上班，當個小編輯。每天從桃園坐火車去台北上班，那時候從台北車站坐新店線可以直接到公館不用轉車。如果心情不好，還會想乾脆坐反方向到淡水吃東西。當時只要把進度做好，其實沒有太困難，主要是在處理語言學或英文教學類稿件時比較燒腦。但上班時間真的能把工作做完，六點下班就可以走人。

dato：天哪，我現在做自媒體已經好一段時間，完全沒有這種制式的上下班時間了。那你下班之後呢？

陳夏民：我就去當家教，那時候覺得生活超快樂。可是後來想想，還是有自己想做的事，不如就自己來開一個出版社。必須誠實地說，在那個年代作這個決定，的確是比較魯莽跟驕傲。我認為自己學到了很多技術就可以來做，可是十五、十六年前根本沒有這麼多工具啊！

dato：那時候哪有AI？社群也才剛起步，FB大家還在玩《開心農場》。

陳夏民：對，大家只會在FB種菜。當時的工具並不足以支撐我們快樂地創業做內容。那時候的我太驕傲了，但也因為工具不足，反而讓我開始思考該怎麼運用自己的大腦和資金，想辦法把事情做出來。

▋想害一個人，就叫他去開出版社？

dato：這十幾年來業界不是一直流傳一句話：「如果你想要害一個人，就叫他去開出版社。」所以你那時候算是自己害自己？（笑）

陳夏民：對啊！我媽那陣子每天看報紙，還會拿紅筆把徵人啟事圈起來，問我要不要去哪個學校當老師。那幾年的變化真的太大了，像是AI，幾年前看電影《雲端情人》還覺得那是高科技，現在大家隨時都可以跟自己的AI聊天了。

dato：剛聽完夏民自行創業的契機，對比起來，我之前是在出版社當行銷企畫的「小螺絲釘」。我待過三間指標性的出版社，除了行銷，也涉獵編輯工作，策畫過幾本書。那時候在大型出版社如果剛好部門做到一本大書，年終可以有好幾個月，覺得好快樂。

後來我離開了出版界，跳到全新的產業，但我還是一直很喜歡出版這件事。以前在創作團體「男子休日委員會」裡時，是讓出版社幫我們出書，但2019年當我想出「自己」的書時，那時群眾募資剛開始熱門，用募資做出版物的人很少。以前讓公司幫我們出書，身為作者的我們只要把書寫出來就好；當自己要出版的時候，我一口氣拿不出那麼多製作費，所以才決定去募資公司提案看看。

陳夏民：你還記得你第一本書募資上線前倒數十分鐘的心情嗎？

dato：超級緊張！以前在深夜等通路上架，我們「重新整理」的是即時排行榜；換成募資時，變成是看著那個金額開始跑，比起賺錢，反倒是想著不賠本就好。原本我一直很焦慮讀者會不會埋單，結果短時間內就達標了！這給了我很大的鼓勵，原來「出版」是可以這樣成立的。那時候真的是純手工，連寄書、包裝都自己來，後來才發現這是一件很不得了也很耗費心神的事。

▋找不到經銷商的漫長撞牆期

dato：我算是在自己技巧比較成熟後，才開始進行獨立出版。那夏民你2010年開出版社時，遇到的第一個難關是什麼？

陳夏民：最困難的就是找經銷商。

dato：這件事為什麼最難？大家不是都應該想賣書賺錢嗎？

陳夏民：現在的世道可能再小的案子都會接，但2010年那時候，經銷商還是有一定力量的。你的經銷商夠不夠力，決定了你銷售的成果。他有沒有辦法去說服大通路把你的書擺在明顯的位置？有沒有辦法把你的書鋪得漂亮？

dato：鋪貨真的很難！如果讀者去書店想買一本逗點的新書，結果經銷商沒鋪到那家店，讀者買不到可能就放棄了，購買慾望直接砍半，這對出版社超傷。所以經銷商代表著鋪貨的實力，要讓想買的人立刻買得到。

陳夏民：對！對我來說，把書印出來是小事，但我找不到人幫我帶到書店去。甚至因為上面必須寫經銷商是誰，版權頁就卡著不能印。我花了一個多月，一直打電話、寫e-mail，然後一直被拒絕或無視。加上我太小間了，而且一開始出的是「詩集」，經銷商聽到都會抖一下，覺得這鋪得出去嗎？不過，如果你願意花時間去克服難關，把技術學起來，那就是你賺到了。

dato：這算是你第一次受挫吧？畢竟你原本意氣風發，想說書做得這麼漂亮，封面都設計好了，一定有人會幫我賣爆！

陳夏民：真的！我那時候還會連封面一起給人家看，結果還是找不到。現在回想，除了公司太小，最關鍵的是我背後沒有體系支撐。如果我是業界有名的人，一開口肯定有人合作，但我那時名不見經傳，沒有credit支撐真的很辛苦。

dato：這就是獨立出版的痛點，離開公司就等於離開了保護傘。所以你後來常告訴大家，要增進自己的能力，為自己創造credit，讓自己的名字在離開名片後依然有力量，對吧？

▋從群眾募資起步的個人品牌之路

陳夏民：你這部分也做得很好啊，你花了很多心血在做自己的內容。當初你能募資成功，也是因為你的名字的確是有人願意相信的。

dato：我覺得那時能成功，是因為我在旅行、音樂、粉絲團的分享上，已經累積了一定的社群聲量與讀者。群眾募資是讀者只看你提出封面、內頁設計，以及內容描述，就願意先掏錢預購兩個月後才實現的東西。因為事前有社群經營，事後有讀者的金錢支持，這件事才成立。這就像逗點，當讀者願意買你第一本、第二本書，代表大家越來越認識你的品牌與選材，這是最難經營的部分。逗點初期除了詩集，還做了什麼？

陳夏民：我覺得我做得最好的是經典小說。因為我是英文系畢業，我嘗試用當代的方式去詮釋經典，像是海明威系列，以及跟一人出版社合作的「午夜巴黎計畫」。我發現作品好不好跟它是不是經典無關，而是跟它與讀者之間的距離有關。只要讀者覺得「當下我需要、我想看」，就算年代久遠，讓他們願意試試看，我就成功了。

▋被埋沒十年的神作，靠一張紙條逆襲

dato：要怎麼在這個風風火火的出版時代，找到沒人發現的經典？

陳夏民：當然有啊！像是內佛‧舒特（Nevil Shute）的《世界是這樣結束的》。這位英國移民澳洲的作家，這本書可以算是逗點這兩年的暢銷書了，但其實它等了十多年！當時在華文世界根本沒人理他，我做了很多功課找到這本書，一旦確定是真愛，我就火力全開。

dato：這真是個神奇的故事。我記得這本書十年前出中譯本時賣得很爛，首刷大概1500或2000本，花了快八年才賣光，中間改版也是淡淡的。我超喜歡這本書，在第一版就和你合作推廣，但為什麼直到去年2025年台北國際書展，它突然在攤位上大爆紅！這真是出版界一大謎團。

陳夏民：因為我很喜歡這本書，習慣在樣書上貼自己寫的推薦紙條。去書展的計程車上，我把前兩天拍的紙條照貼在Threads跟社群上，結果沒多久才走進會場，立刻就有讀者拿著手機，秀了我的貼文問：「請問有這本書嗎？」然後實體庫存一下就全賣光了！

dato：那時連庫存都秒殺！來不及印實體書的時候，你非常厲害，直接跟通路聯手強打已經上架很久的電子版，結果電子書在實體書印好前，瘋狂大賣了三四五六波！你最厲害的地方，就是找到沒人發現的好書，用自信的方式做出來，重點是「你沒有放棄它」。

陳夏民：這真的是真愛！這本十幾萬字的小說曾被埋沒在經典海洋裡，我告訴很多人好看都沒人理。但那個愛是一點一滴累積的，終究會有個機會把點連成線，火就燒起來了。也因為這本書又在賣了，我才有能量把賺到的錢拿去做其他想做的書。

▋建立品牌底氣：脫離募資，邁向獨立發行

dato：相較於夏民去挑選作品，我成立公司後出的是自己的作品。如果一開始《把清邁放口袋》的募資模式能成立，我就可以循著這個模式做。後來碰上疫情不能出國旅行，大家在家裡看旅遊書神遊變成一件風雅的事。當時我的募資案陸續累積聲量，後期在開賣第一小時就達標，書加上商品同捆的設計，在短短時間營業額破百萬，也讓更多人知道我在做什麼。

陳夏民：其實我們做的事情很像，都是努力讓我們詮釋的東西被看見。這麼多人去過清邁、里斯本，為什麼你的照片跟口吻能讓人心動？這很難建立。

dato：風格的建立，老實說我純粹是把「我喜歡的東西，用我喜歡的方式呈現出來」。當募資做到一定階段，我開始思考：「我是不是有實力可以不要走募資了？」所以後來我拿最有把握的「京都」主題出版了《用鴨川，把京都放口袋》，直接以自己的名義發行，一次印了全彩3000本。那次非常成功，我也正式脫離了募資出版，邁向了新的道路，自己開自己的公司。

陳夏民（comma books總編輯） 桃園人，東華大學創英所畢業。現任獨立出版聯盟理事長。著有《迷信的無神論者》、《工作排毒》、《失物風景》等書；譯有海明威作品若干。目前正努力企畫《做書的人》系列第三集。 dato （獨立出版人） 自稱旅男。生活、旅行、音樂專欄作家，也是podcaster，製播podcast節目《CITY BOY的使用說明書》。 持續獨立出版作品，包括《用鴨川，把京都放口袋》、《葡萄牙，好日子遠行》、《海街日日：把鎌倉放口袋》、《慢慢慢清邁》等。家有橘貓FUJI。

星期五的月光曲預告 陳夏民、dato 主持人：黃思蜜 7月31日晚上7:30-9:00 在孫運璿科技‧人文紀念館對談 免費入場，歡迎與會！