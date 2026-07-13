林楷倫／【世足之外的勝負課】足球兒女，球場爸媽

總有足球的生活周期

打開手機的相簿，回望你們的成長，太多的第一次，也有太多的就只那一次。

自拍、合照、錄影，一格格裡是生活帶領往前。用照片分析我們的人生，在電梯照片5%，車上10%（我總是前座自拍，後座的你們探頭做起鬼臉），旅遊35%（出去玩嘛總得多照一點）。剩下50%，是我與你們各種的生活碎片，太碎了，難以歸類吧，卻常有一片青綠草皮。青綠背景，焦點在踢球的你們。

那占了生活的15%，足球兒女，球場爸媽。

大女兒，三歲踢球，今年已經不踢了。

小兒子，兩歲半踢球，今年仍然在踢。

他們都曾在草地跌倒爬起，也曾跟教練撒嬌說不踢。生活周期總是有足球，我們是足球家庭吧。老婆從不知道什麼是越位，到現在場邊看兒子比賽喊說：「裁判，越位了吧。」在比賽分數膠著時緊張，在努力之後感動。

我總想這是我們培養自己兒女給的雙重娛樂，一重是他們，另重是我們，都能在足球裡得到娛樂，同時得到各種沮喪。

大女兒不踢球了，我們還勸她幾次重回綠茵。

那是她的選擇，如同一短哨一長哨的比賽結束，有遺憾，仍得離開球場走另條路。

「好可惜。」旁人這麼說。

「至少她不怕運動了。」花了八年的時間，讓她不怕流汗不怕碰撞，很值得。

「不踢又如何，她還有其他喜歡的事啦。」我回。

雖說如此，我對較有天分的兒子帶有不同期待。我本以為我是公平的家長，但看起來不是。對兒子大多溫柔引導，偶爾強硬，不時灌輸他以後成為球星就能怎樣。

繼續踢與不踢的各種可能

我內心知道要在「台灣」成為一名國際球星很難。

他問過我如果不踢球，我會怎樣。

「你去找你自己的事情做呀。」跟回答大女兒的答案一模一樣。

內心是完全不同，跑出了個亞洲家長大喊：「你敢不踢試試看。」尤其不敢計算在足球上面花了多少錢，只要計算便會認真思考投資報酬率。如果他出國踢球念書，會不會更有可能，更能發揮他的天賦？總這麼想，同時又想如果在國外他只是個平庸之輩（蠻大機率），投資是不是流水。

唉，人總是會找個藉口安慰自己，學英文嘛看看國外嘛。

對待兩個孩子，有兩個標準，是對的嗎？是對的吧？

女兒要留學，確實是學英文嘛看看國外嘛。

兒子要留學，是我預設足球是他的夢想，其次才是學英文嘛看看國外嘛。

我內心知道要在「台灣」成為一名國際球星很難。

台灣足球的體制常會在國小五年級（U11）後產生斷層。足球人口最多的都市足球家庭會考慮升學（對，國小得開始升學），在私校與運動中選擇。等到要升國中時，原本足球隊的成員可能不到十分之一。要進入正規的足球訓練體制，不得不加入體育班。加入體育班，隱憂是學業，隱憂是訓練，隱憂是根深蒂固的意識形態：「體育班不會念書，沒有前途。」我沒有想要辯駁，只是我也害怕。

在台灣踢球要循怎樣的路，已經好多人走這些路了。

路沒有平，依舊泥濘，或成泥沼。

成為球星本來就超難，但過了小學要快樂踢球，也超難。

在學業與其他事情競逐時間，我們都經歷過。

更自由，不行嗎？

《進擊的巨人》艾連說過我們每一個人，從出生那一刻開始，就是自由的。

但出生那一刻開始，沒了自由。

在今年世界杯開踢前，兒子說著哪一國有哪個球星，不斷地問內馬爾還會踢巴西嗎？問我哪國冠軍，他支持法國，因為他愛Olise；我愛日本，那是混合世界的亞洲足球（可惡，三笘薫不能出賽）。

整家一起理解出賽國家，分別對自己喜歡的球隊下注。

踢足球是為了開心地笑

要多少年後，世界杯才會有台灣？這個問題是很奢侈的。

要多少年後，「足球及其他運動」才能成為人生的選項？更加實際。

帶兒子去日本、去韓國、去泰國踢球，女兒認為不公平（我也認為）。女兒小五，兒子小三的現在，我開始考慮留學這事，日本、馬來西亞、泰國。為各種法規與簽證、租房、學校、通勤等等找出解方。兩個孩子都說哪裡都好，不去也好，然而偏心的我執著選擇足球，像是要孩子讀到醫科才能扭轉家庭的模樣。

「不是說好快樂看孩子踢球嗎？怎成壓力了？」我老婆問我。

給孩子選擇能成為怎樣的人，父母會背負的壓力是怕他們把自己做壞了，而做壞的源頭是父母給他的選擇。

光如此想，便夜不成眠。

看著拜仁的Olise在球門前外撥搓射。台灣沒見過如此鬱綠的草地，Olise開心地笑。好想對孩子說你們以後不管怎樣，都還可以自由踢球，不要因為太多瑣事遺忘你曾學過的。我更想對自己說，帶著他們，走向球門，贏球輸球都沒差，記得開心地笑。

當足球父母好難，當父母本來就是難事。

點開他們第一次踢球的影片，手持鏡頭不斷晃動，我追著他們說跑慢一點。他們一腳一腳帶球的瞬間，我理解到他們會比我好，理解到我們是不同的。

在影片裡頭，他們把球帶回到我面前，開心地笑。

原來，過七年了呀。