Michelle／成為彼此的光

前一陣子，工作陷入愁雲慘霧，連帶影響生活，覺得眼前一片黑暗，完全提不起勁，整個人病懨懨。

某天下班，拖著疲憊不已的身軀，搭乘捷運的途中，突然響起清亮的訊息聲，表姊傳來一則訊息：「沅，妳看CC寫妳是她的典範，登上校刊耶！」接著傳來一張照片。當我看到開頭的「在我的生命中，乾媽是個特別的存在」，眼淚就不由自主地滴落在手機螢幕上。

淚眼婆娑地一字一句慢慢往下讀，CC寫道：「雖然工作非常忙碌，但她總是讓自己的生活充滿活力。除了在專業領域中發揮出色的能力外，還利用空閒時間投入各種運動和興趣……」

一想到最近的慘況，有多久沒有去打球？有多久沒有開懷大笑？曾幾何時，我開始變得不像我自己。乾女兒眼中的我與現在的我，彷彿是雲泥，令我慚愧不已。

當下腦海突然閃過泰戈爾的一段話：「把自己活成一道光，因為你不知道，誰會藉著你的光，走出了黑暗，願我們每個人都能活成一束光，綻放著所有的美好。」CC就像一道光，照亮身處黑暗的我，謝謝乾女兒用文字的力量鼓舞乾媽，讓我們成為彼此的光，綻放所有的美好。