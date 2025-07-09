【捏陶趣5-4】林怡芬╱與土共生

因病重啟的人生排序

年幼時期，記憶中的自己總是坐在小板凳上，在客廳的茶几旁，拿著筆塗塗畫畫，畫出日常所見，也畫出童年小腦袋裡的幻想世界。在畫畫的時光裡，我感到無比的自由自在。有時候喜歡在沙地裡畫畫，或將打翻在桌面的牛奶以指尖畫出有趣的形狀。用手去觸碰，感受材質的不同，是我很喜歡的事。

與土相遇的起源，是在三十歲的某一天。當時，拜訪了雕塑家余連春老師的工作室。工作室裡一尊尊雕塑作品，座落在花園、客廳、樓梯間。有些是人身大的作品，有些則是小型習作。不論尺寸，那些雕塑的動態與線條，充滿著原始自然的力量，由內而外的爆發力，撼動了我的內心，久久不能忘懷。

過了一些時日，一次身體檢查，發現自己罹患了癌症初期，雖然不是立即致命的情況，但病情的反覆與治療，讓當時年輕的自己重新思考人生的排序，也藉著面對生命課題，學會聆聽內心最真實的聲音。

我思考著，如果走到人生最後，我會不會後悔有什麼沒有去完成的事？突然間，浮現從前在美術館或畫廊裡所見到的畫面，陽光打在藝術作品時的感動，一種無以言說的神聖與寧靜感……我突然明白，那是我想要做的事，我想創作那樣的作品。

生命，是源於土亦歸於土

我發現自己的內在有個被隱藏住的聲音，是我從小想成為藝術創作者這件事，在社會世俗對於工作的定義而影響了自己的決心，我沒勇氣對自己說，我想成為一個純粹的藝術創作者。甚至沒有順著本心，做出真正感動自己的作品。那時候我想起了余老師的創作，彷彿來自土地的呼喚，讓我有一股強大的動能，向他拜師學習，每周前往老師的工作室持續了好幾年。

經過一段時日，愈是接近土這個材質，愈是感受到土與自己之間的連結。我在土的創作中找到深刻的體悟與寧靜，回到原始之初。感受到土就像大地母親，包容了我的所有，它是生命的起點也是終點。我明白了那種融合感，是來自所有大自然的生命皆是一體，生命從土裡長出來，最後也會回歸到土裡。

這樣的創作理念，讓我回到本心，藉由土的材質找到生命源頭，也找到自己創作的意義。因為對土這個材質想有更多的探索和研究，於是又到京都藝術大學進修學習，在京都認識了更多關於土的知識，也體悟到東方美學的根基。

日本茶道文化「一期一會」的概念，對林怡芬而言，一如以土雕塑創作。圖／林怡芬提供

一期一會的創作，與隨之而來的相遇

在日本茶道文化裡，有「一期一會」這個概念。所說的是，這個時間點裡，天地萬物，當下的狀態，一去不復返。就如同山景，海景，光，與雲朵，看起來似乎都一樣，但卻沒有一天是相同的。今天在我手中的這把土，每一瞬間的狀態也都不同；心境不同，創作出來的作品也將完全不同。身為創作者，將當下的心境，用手中的這把土形塑出來，這件事也變得格外珍貴。每一件作品，每一個當下都是獨一無二。

我用著這樣的心情對待周遭的人事物，也對待自己創作的每一件作品。同時，因為創作而連結了與自身作品產生共鳴與心流的人們。

這其中有來自澳洲的鋼琴演奏家，她說每當看到我的作品就不自覺地流下眼淚，她為我的創作彈奏了一首鋼琴曲，將影音與我分享。也曾因為作品偶遇來自日本的音樂創作者，我們對自然宇宙本著同樣的生命觀，卻用不同的形式來創作，彼此因對方的創作而感動，這是非常特別的經驗。在每一次的創作發表上，總是到現場細膩地觀看並且給我深刻回響的支持者，以及前來學習交流的人們，這些美好的心靈共感經驗，都是支持我持續創作的力量。

●作者簡介： 林怡芬 以土作為雕塑媒材，開啟於世界駐村與展覽的旅程中。 從土的創作中感受到的精神性與詩意，形成自身與自然之間的循環與流動。 也是自己與世界對話的途徑。