【捏陶趣5-1】潘家欣／一起Rojak吧！

不完美的陶仍能重生

某天早上煮茶，一個手滑，將日常喝茶用的柴燒陶杯摔破了。因為是自己做的茶杯，倒沒有很心疼，撿起來看看碎片，就順手擱在架上。

後來，剛好陶藝工作室開設一場新加坡藝術家的示範工作坊，示範主旨是已燒成的作品回鍋亂亂燒。藝術家Todd說，要大家回家去找幾件被摔壞的、不美好的，各種想要回頭重塑的作品帶來製作新作品，我們要給作品一個重生的機會。已經燒過的陶，再重燒是什麼意思呢？

我帶著摔壞的陶杯破片，踏進工作室小院，日光清淡，灑落在戶外長桌上，長桌上已經擺好了大大小小的各色釉料桶和泥漿盆。Todd老師示範的是他自己創作的「Rojak燒」。馬來西亞華語的「囉惹（Rojak）」，老師說，就是把所有食材一起大雜燴，拌混在一起的意思。

「囉惹（Rojak）」怎麼做呢？把切好的各種新鮮蔬菜、水果、油條，拌上棕糖、檸檬汁、魚露、蝦醬、辣椒、花生碎，有些會加入其他切碎的香料，混合均勻吃。我上網找到了照片，褐黑的醬料包裹住所有食材的顏色，這南洋小吃的賣相看起來真是一團亂。但是，味道非常酸辣開胃，隨時隨地都可以來上一盤。

食材沒有限制，什麼都可以。未熟的青芒果、土鳳梨、澀口的土芭樂、土蓮霧、小黃瓜……統統切一切拌進去，喜歡吃甜的就多加糖、喜歡吃酸多加檸檬，喜歡花生醬也加進去。沒有什麼經典配方，每個小攤子配方都是獨特的創作。Todd說，其實這樣的混血，就是他做為新加坡藝術家成長的過程，什麼都Rojak，隨地而生的一切，都融入血脈。

已經不能當茶杯用也沒關係，當花器或擺飾，便是種破損再生。圖／潘家欣提供

錯誤本就是常態

啊，懂了。所以桌上那一桶一桶的，都是Rojak的調料。我們開始幫自己的「食材」加工：泥漿混入衛生紙碎紙漿，變成混凝土，可以接合破碎的陶杯；淋上混合的草木釉，趁濕甩上一些不同的金屬氧化物，產生變奏，隨意撒上各色長石碎粒或熟料、玻璃碎片，像是給蛋糕抹奶油撒巧克力碎片……工作室的院子的苦楝樹也有份，隨著輕輕的風，撒黏幾片飄落的黃葉。好像米其林餐廳擺盤喔！搞不清楚是在做菜還是在做陶。

有同學把兩件失敗的作品黏合在一起，變成新的雕塑，有同學幫作品厚厚穿上龜裂的化妝土外套。不管我們問老師幾次：「老師，這個可以這樣做嗎？」「老師，我可不可以把這個這樣再那樣……」老師的反應都是：「可以！試試看！」

太歡樂了，太Rojak了！

作品們都混拌完工了，送入瓦斯窯升溫重燒。大家在旁邊喝咖啡，Todd老師說自己很多作品都會回頭重燒，甚至不只燒一次，不滿意，就修改，再回去燒。與其說是容許自己犯錯，不如說，把錯誤視為常態。這道理，在混血繽紛的南方島上真是太通透了，對啊，錯誤本來就是常態，錯了才會有新的可能。這邊混一點，那邊借一點，然後你就會有這邊的效果、那邊的光澤，南島人民的世界本來就是如此寬闊。

潘家欣為作品上釉。圖／潘家欣提供

多功能的無用之物

我又想起，曾經聽一位環境教育講師說過，台灣的都市綠化有很多都是錯的、失敗的，錯在用溫帶國家造景的方式在思考，引入不適合亞熱帶氣候的庭園植物，過於單一的物種存活率也低。而成功的都市綠化，是要思考如何讓這塊土地真正的多元林相長出來。原生種植物才能在台灣氣候環境存活，才會形成健全的生態系統。我們要用自己的方式思考，用自己的節奏茁壯。

我問：「那，老師，我做完的茶杯，重燒還是很破爛不能用欸，那怎麼辦？」

老師說：「那就不要當茶杯用啊。」

於是我的茶杯就變成多功能的「無用之物」了，它有時候是筷插，有時候是花器，有時候什麼也不做，就乖乖站在桌子上。我每次覺得自己搞砸什麼事情，就回頭看看它。