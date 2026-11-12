林比比鳥／從電話行銷到健身教練：他如何把舊能力帶進新人生？

得知我在寫中年轉職的人物故事，諮商心理師朋友向我推薦了從業務轉職健身教練的朋友洪伯昇，他們在薩提爾工作坊上認識。讓我好奇的不只是洪伯昇轉職時已經四十一歲，還包括他從業務轉到體能工作的心路歷程。

再打三通電話的MVP業務秘訣

洪伯昇大學雙主修哲學與教育學系，三十歲才踏入社會；擔任小學實習老師一年後，回頭讀藝術教育研究所。儘管念了那麼久教育相關學程，第一份工作卻是保險公司電話行銷。「純粹是誤打誤撞，看到公司福利包括培養員工、輔導考保險證照，覺得讀書還有錢拿真好。」一年多後他轉職銀行信貸電話行銷，又做了四年。他顯然很適合當業務，當時月薪十幾萬，而且每年都達到業績高標，讓公司招待出國旅遊。

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聽著他的工作經歷，想到自己接到銀行電話推銷時總是五秒內掛電話，洪伯昇應該也常被拒絕吧，還能當到MVP業務的祕訣是什麼？他說公司有一套培養訓練的過程，讓業務引導客戶埋單。「一開始我照稿念，就像執行劇本的演員。」公司數據顯示，每十通電話會有一個相對友善的客戶，「如果這通被拒絕，我就想只要再打三通，我就會遇到那個友善的人了。」換言之，只要電話打得夠多，成交的比例就會相對提高。

他坦言，這份工作存活率不高，很多人到職日就是離職日，能留下來的人通常會做得不錯。信貸跟保險業務經歷略有不同，不管是哪一種，「工作都算單純，就是每天累積一定的電話時間數。」儘管成交治百病，但工作重複性高，容易有職業倦怠。洪伯昇工作四年後，決定休個長假，這時他三十七歲。

兩年半的中場休息

這次的中場休息是豪華的兩年半，他存了一筆錢，剛好趁四十歲前完成人生清單，像是陪媽媽去「愛笑俱樂部」一年半。清單上的興趣多元，文武都有，動態的是學滑板、跑酷，甚至玩後空翻，不小心腿骨折。靜態活動如參加各式各樣工作坊。他每個月給自己一個主題，像是薩提爾月、敘事治療月，學習解夢、彈烏克麗麗、設計與拼貼塔羅牌，練習將自我資源統合，從不同觀點去解讀自己的困境。

訪談中，他經常提到「劇本」「表演」等字眼，一問之下發現，早在他還在銀行做電銷時，每周六早上都會去演員戲劇訓練班。「業務工作會接觸到形形色色的人，戲劇表演可能會開發出我的不同面向。」洪伯昇對劇團表演很投入，培訓了一年半後，劇團準備巡演，他正好離職，接下來半年都跟著劇團寫劇本、排演、巡迴演出。

這整整兩年的戲劇訓練對他影響很大。劇團導演為了開發演員潛能，用各種方式刺激他們，包括嚴詞批評，為的是引出演員內在的壓抑，甚至是陰暗面。洪伯昇解釋，這涉及到不同導演的方法論，這位導演認為，演員要了解自己，否則會無法分辨是在演自己，還是為角色服務。

密集訓練中，洪伯昇在公演前兩個月突然情緒爆發。「我自覺很努力，依然達不到導演要求，當時直接跟導演對罵。」團員正擔心他衝過去毆打導演，導演反而祝賀他他的突破，請他喝啤酒。我問那是什麼感覺，洪伯昇說在那之後，「我的演技大爆發，講台詞都不太一樣，生命力噴湧出來。可是過程並不愉快，甚至是痛苦與無力。」

這兩年半看似事業按下暫停鍵，卻在生命中啟動深度與廣度的探索。除了劇團訓練與演出，他參加近百場的工作坊、陪伴家人，當然也包括自我的理解與潛能開發。當存款見底，洪伯昇運用了如何在有限資源中找到最理想方案的「麥穗理論」，順利找到美語教學店頭銷售的顧問工作。

洪伯昇說，美語銷售顧問是綜合他的優點、經歷，與想在下一份工作擴展學習的考量：他的核心能力是能在電話中將人約到門市，他想在美語公司補足如何讓眼前的客戶簽單的面銷專業。這份工作剛好在各方面都滿足了他的需求，一年後，他跨出更大一步，到知名連鎖健身教室應徵教練。

老太太學航海給予的勇氣

這次轉職在我看來是個大轉彎，但對洪伯昇來說卻有共通的底層邏輯。他說當上班族時便會去健身房運動，「我觀察到，許多健身教練似乎不擅長在電話中經營客戶。」他心想，如果是他的話，一天約到十幾二十個人不是問題呀。

人們確實忽略了很多第一線工作者，如料理教學或健身教練，除了專業，往往也需要業務能力。

可是他那時已經四十一歲了，面試官願意接受嗎？洪伯昇說，他還沒有考取任何健身相關證照就被錄取了，主管正是看上他的年紀，「主管認為專業可以教，但人格特質沒辦法。很多年輕教練待不到三個月就離職了，耐受度不高，也容易玻璃心。」

洪伯昇一進公司，在專業技能都還不會的情況下，業績就比其他資深教練好。他待的連鎖健身公司採取分單模式，有人負責打電話將人帶進教室，交給專業教練負責帶課，「客戶體驗後，如果願意買課，我也會分到業績。」聽起來很美好，現實層面的困難卻不少。他想轉型成專業教練，「不想給人感覺我只是會打電話。」

從零開始，到擁有專業的過程還包括適應團體作戰模式。同事大多是體育系畢業，體能好，一入行就具備專業，洪伯昇等於在起跑點就比不上別人。加上教練工時長，其他人能一天上十堂課，他則沒辦法。可是他認為銀髮客群是他可以攻略的方向。這四年來，他學習放鬆、運動按摩等相關課程，累積了四項專長，八張證照。

最近脆上有很多人四十歲裸辭或被迫離職而陷入恐慌。洪伯昇說他三十七、八歲去學後空翻，很多人覺得已經太老，「但難道我要等到六、七十歲才去做嗎？不用太在意別人的意見與大環境，自己去做了才知道是否適合。我年輕時在紐約遇到一位七十幾歲才學航海的老太太，我印象很深刻，想到她就有了嘗試的勇氣。」