【捏陶趣5-2】陳翠玲／泥與心的對話

新手拉坏的定中心之難

開始對捏陶感興趣，是學校增加一套製陶燒窯的設備，及有了一間陶藝教室規畫後。在小島的學校，很多專長的師資難覓，要推課程得要自己先學習，於是，暑假裡在台中住屋附近找陶藝教室學習。

炎炎夏日，我騎著機車繞行，在北平路上找到了一間工作室。陶藝師傅姓陳，是個專注「生活陶」職人，跟我分享茶壺製作及柴燒專業有趣的事，我聽了好著迷。陳師傅又說，陶藝品創作，工序裡最難的部分就是釉燒，釉料的選擇、調配跟溫度之間密切的關聯，不是短時間就能掌握的，柴燒的釉變及落塵後作品釉色千變萬化，令人摸不透；常常是掀開窯門的那一剎那，有驚喜也有驚嚇。

陳師傅說的那些釉燒知識，離我的認知還真遠，那時的我連最基礎拉坏都還沒學呢？暑假中每個星期有三天到陳師傅工作室學拉坯，轆轤上放一塊練好的土，備妥小水盆及一塊海綿，用腳踏著踏板控制轉盤速度，一雙手忙著撫摸土塊與它對話。陳師傅說：「『定中心』最難也是基礎，學會『定中心』，想拉什麼樣的器型就容易多了，這完全要憑感覺及經驗，只能意會不能言傳。」上過幾次陶藝課後非常灰心，每次轉動轉盤拉著拉著土塊便歪掉或前後左右搖晃，陳師傅坐在我對面一隻手伸過來，扶著土塊，土塊便乖乖立正站好，他的手掌一離開，土塊便六神無主地歪斜，無法再往下一步工序前進。

拉不成坯，那段期間腦海裡總盤旋著如何抓住那個感覺。一天傍晚我忽然有了靈感，就騎車趕往陳師傅的工作室，試了一下果真抓住了中心，土塊在手中等速旋轉挖洞，不一會兒，一個小容器便成型了。

除了教學，陳翠玲也為自家的多肉植物捏燒諸多花器。圖／陳翠玲提供

帶學生以陶板玩創作

經過兩個暑期的學習，在小島校園邊教邊學，閱讀相關知識及練習技巧，還有一次邀請了一位年輕的陶藝老師駐校教學，我比學生還投入學習，簡直到了著魔地步，或許這就是正向心理學家說的心流（Flow），腦海中總想著製陶、捏陶、燒陶，到最後終於接手了學校的陶藝課程，將陶藝課納入藝文領域及特色課程中。

孩子們很喜歡上陶藝課，用陶板機壓陶板，讓手捏陶課程變得更容易；先設定一公分的厚度，將土塊稍稍用手按壓，轉動輪軸碾過再倒車輾一次，掀開坏布，一塊陶板便成形，陶板可能性的創作便展開。

我為上課設計的作品教案，孩子們得按部就班跟著步驟捏，但每個孩子的作品都有些許不同，他們的獨特性會表現在作品上；我發現他們最喜歡的，是老師不給框架及作品步驟，自由自在地玩土捏陶。所以，只要認真捏好老師出的作業，就能得到一個「自由創作」土塊，這時候孩子的想像空間之大及創意之好，都令人激賞！但通常自由創作的作品乾了之後便龜裂，無法入窯燒，也說明了學習的按部就班仍是不可忽略。

在地圖騰也能入陶

在教學涵蓋的創作中，小魚陶片作品的發想，是為小島早期釀魚露的老宅活化創生而設計的，魚露是小魚、小蝦及雜魚曝曬後入缸發酵而成，於是我們便帶領社區民眾及學生共創，將小魚陶片以800度高溫素燒，再鑲嵌在老宅進門處的地面；這些素燒的小魚陶片，會因為下雨潮濕而有機會生苔，營造出歲月的痕跡。

教學之餘，自己也常捏陶創作，做成花器來種多肉植物。我發現陶盆釉料的顏色也影響著多肉植物的色彩，尤其景天科的秋麗，種在陶盆裡，全株色調更為豔麗。馬祖傳統剪花的圖騰，利用巧思設計在仿竹籠及香爐的陶藝品上，這些作品經過800度的素燒，和1230度的釉燒後，呈現古樸的味道。

我發現，當心沉浸在捏陶及投入創作中時，時間彷彿不存在，外界的聲音與紛擾也頓時被屏蔽，只剩心靈與泥土對話，而帶來了深層的滿足。