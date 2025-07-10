【捏陶趣5-5】Soupy Tang╱不只是捏陶

插畫以外的創作渴望

大約是十年前，我開始固定在林口捏陶。當時插畫的工作量開始變多，發現自己總是在畫客戶交付的案子，除了自己的書以外，愈來愈渴望有另一種創作方式，不想只做平面類的作品。有一天，我在Facebook專頁上發文詢問，有沒有一個可以無拘無束、沒有主題，能讓我天馬行空自由創作陶藝的地方？結果，在兩位熱心朋友的回應和協助下，我成功加入一間名額非常難搶的社區大學，那裡真的完全符合我當時的期待。

在台北居住的幾年間，也曾加入其他的陶藝教室。但那間工作室離租屋處較遠，常常在轉乘交通工具的漫長路途中，慢慢磨損了想去的動力。而這間社區大學開車只要二十幾分鐘，教室很大且工具齊全。我在班上是年紀最小的一位，同學們都是經驗豐富的老手。在我任意創作的過程中，他們總是樂意幫忙，老師也從不限制我創作任何主題。除了在創作上獲得完全的自由，我也很享受在揉捏陶土時，一邊聽同學聊著家裡和工作上的大小事。或許是因為我的插畫工作總是獨自作業，這些對話像是來自另一個世界的故事，讓我聽得津津有味，一點都不覺得吵雜與被干擾。

與夥伴燒窯帶來的安定

當我漸漸融入這個捏陶班時，疫情卻爆發了，接著社區大學決定停課。才剛熟悉的環境，就這樣畫下句點。雖然感到失望，我卻沒有去找其他教室，因為我知道，要再遇到這樣理想的課程和氛圍，真的很難。

就在課程結束後，一對同學夫妻提供了林口山區的一塊戶外空地，讓我們可以搭建自己的窯，燒出帶有特色的柴燒效果。老實說，那並不是我擅長的創作風格，但我很享受柴燒以外的活動，我們一起在旁邊又搭建一座pizza窯，每位同學帶來不同的料理，大家邊吃美食邊輪班燒窯到晚上。漸漸地，燒窯變成一種陪伴的過程，品嘗美食和談天說地成為我們最期待並享受的事。

後來又有一個好消息，另一位同學把住家租給我們當教室，裡面設備齊全，讓我得以重新恢復每周固定的捏陶生活。也許是因為新的教室是在一個像「家」一樣的空間？比社區大學還要舒適？總之，我的心慢慢安定了下來。

認真以陶創作後，靈動可愛的貓狗也成為Soupy Tang的靈感來源。圖╱Soupy Tang提供

找回童年捏紙黏土的快樂

從原本隨意製作一些不太實用的食器，到後來開始認真地創作，把腦中的2D畫面轉化為3D立體作品：有人物，也有貓狗。我開始構思、畫草稿、修正每一次的失誤，也慢慢去了解不同土質的特性。雖然還稱不上專業陶藝創作者，但我彷彿找回了小時候喜歡玩紙黏土的那種快樂，內心急切地想把腦海中的靈感實踐出來。

現在，我每周會固定去兩天，一天半天、一天整天。大家會一起在廚房做菜，在圓桌上共享午餐。有時候，我也會帶著兒子Struan一起去，讓他隨意拿陶土玩，我會把他的作品拿去燒，再做成磁鐵，或裝飾在家中的盆栽裡。我很喜歡他那些不加思索、純粹手感的創作，總是告訴他：「我真的很喜歡你的作品。」即使很多人說要讓他跟媽媽學畫畫，但我覺得他是無可取代的，我更想學他那種無拘無束的勇氣，但我卻做不到啊！

我很幸運，誤打誤撞加入這個陶藝大家庭。班上的十幾位同學就這樣一起做陶十幾年。坐在我隔壁的資深學姊，年紀和我媽媽差不多，也像媽媽一樣照顧我，每周都帶著自己做的、我喜歡的食物給我。

我常常想，我到底是因為「捏陶」這件事讓我感到紓壓？還是因為這個溫暖的環境和熟悉的朋友們讓我感到無比自在？不管是哪一個原因，我都非常珍惜每周三、六，能夠坐在那個熟悉、塵土飛揚的位置，安心地捏陶。