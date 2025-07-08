【捏陶趣5-3】張卉君╱有人愛著你的不完美

陶藝開啟的自由逃逸路徑

疫情正熱那年，我離開了十多年在非營利組織的全職工作，結束分秒必爭的衝刺人生，讓自己降速，學習放慢腳步。人到中年，前半生為夢想燃燒生命的工作模式已顯吃力，為此疏遠的人際關係如斷垣殘壁，猛回頭發現戰場上獨剩一人，曾經並肩的夥伴各自離散，同齡人都在養兒育女、存錢置產，與世界逆行久了，不禁落寞孤單。

彼時沮喪失重，求助身心科、運動、斷食、獨處等靈性療法試遍，最終是陶接住了我。

偶然碰觸到陶土，在南方一處日光爛漫的老宅陶室。

原只是抱著好奇心情，對製陶毫無把握，誰料指尖摸到土團的那刻溫暖觸感，霎時牽引出童年在鄉野間，與玩伴互丟泥團的暢快回憶。

像是追尋，也似回歸，自此我一頭栽入陶土的世界裡，開展關於陶藝的學習，領略它帶來的各種啟示與哲理，彷彿遁入了一條逃逸於世界之外的自由路徑。

陶土有如生命狀態的隱喻

在高速旋轉的轆轤上，陶土成為生命狀態的隱喻，我端坐在拉胚機前，像是進行一場自我對話，握在掌中那團濕溽、軟韌的陶土，便是那位可敬的對手──當我用力過猛、執抝貪求，它便傾斜扭裂；而一旦猶豫不決、躊躇摩挲，在水分與掌溫的夾擊之下，土便軟爛成扶不上牆的泥漿，無法成型。

沉浸在與陶土的日日對話之中，從拉塑、修坏、裝飾、上釉到燒製，每個製程步驟皆是學問，不同技法的選擇創造出各異的風格，就這樣變化出百花斑斕的結果，每次開窯都是難料的驚喜，亦帶來自我價值的辯證和生命體悟。從執著完美到能接受「不完之美」、自實用至上到懂得欣賞「無用之用」，每個作品都像是心境的顯化，日子久了，也願意將自己燒製的陶孩子與他人分享。

某個寒流來襲的夜晚，恰好讀到筆友Ｈ君在社群發文，抒發著人際糾纏的痛苦。赤裸的自剖觸動著我，勾連出過往曾深陷泥淖的痛苦。憑著一股衝動，我主動傳訊，並寄了珍藏的「靈魂對杯」給他，表達鼓勵打氣。

它們是某次修坏時，我隨心切割的「作品」。在原本小心翼翼、細緻拋光打磨的坏體上，突然意識到過分修飾的虛假，轉念以鈍器恣意切割，不計算坏體的厚薄度，每個切下的瞬間都帶著割破的賭注，在坏體留下傷痕：驚濤駭浪才是命運的常態，如暗礁嶙峋，似渦流恣行。不出所料，全然失控的蠻力讓土坏硬是被切破了個洞。

僅僅怔忪了片刻，當下我直覺地捏起濕土，像OK繃那樣敷貼在削穿的胚體上，傾盡所能地去修補。身旁經驗豐富的陶友們見狀，勸我直接放棄修補破坏，不如重新拉塑一個。但我一意孤行地將破洞貼上、抹平，不屈不撓地將它送進窯裡，執意以高溫燒結。

未放棄的破坏經過修補，成為張卉君生命中重要的「靈魂對杯」。圖／張卉君提供

開窯帶來的希冀與答案

我想知道生命禁不禁得起破碎？若不放棄修補，儘管留下傷疤，能否依然「成器」，能夠承裝，而保有身為容器的尊嚴？最終，這對崎嶇對杯以不完美的完整姿態出窯，閃爍著勇者的光芒，示現了生命的韌性。不囿於他人的經驗，我在嘗試的過程中，找到屬於自己的答案。

我將「靈魂對杯」寄送給這位高中時期通信的筆友。我們素未謀面，長期失聯，從未意料在十四歲以文字開啟的緣分，兜兜轉轉到四十歲，竟又透過這對杯子聯繫起來。再次通訊，我們已各自攀越命運的萬仞千壁，坑坑疤疤卻通透自在，不再似少年時的青澀彆扭。當時斷聯的誤會成為見面說起的話引，也解開了數十年未曾紓解的心結。

愛從來不需要完美。

那對寄去的「靈魂對杯」彷彿見證了失而復得的可貴，讓人海中走散多年的兩人格外珍惜，從「筆友」成為了後半生相偕同行的「人生隊友」。