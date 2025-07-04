李承毅／遲緩兒的早療馬拉松

女兒一歲多時，被醫師判定發展遲緩，於一歲半時開始接受早期療育。

與醫師詳談後，我們便到處查找資料，認識了各式各樣的治療方式，包括容易接觸到的物理、職能及語言治療，以及資源較稀缺的藝術、音樂及馬術等等，也知道三歲前是治療的最佳黃金期，三歲至六歲則是次佳的黃金期，正因為黃金期如此短暫，分秒必爭的壓力就落在了肩頭上──我們必須帶她積極參與每一次的治療，也必須準時掛號回診，與醫院及治療師保持緊密的聯繫，方能於治療黃金期內，極大化所有療程及藥物的功效。

剛開始的大半年，她每次治療都在哭，因為各種輔具及動作皆對她形成巨大的挑戰，也次次哭著進出早療室。現在她三歲多，已經可以自己走進早療室，不會再哭哭啼啼離開，也漸漸可以「跟上」發展里程碑。「跟上」，意味著她仍在追趕，雖然她有自己的生長曲線及發展時程，但仍落後於一般的小朋友，因此身為家長的我們不敢掉以輕心。除了幼兒園、醫院與診所，我們周末會帶她去親子館、郊外踏青等，讓她接受各式各樣的活動刺激，希望她的各項能力能不間斷地發展。

分秒必爭地接受早療，與各醫院及研究團隊保持聯繫的過程，也給予我們極大的壓力。深怕稍有不慎，未細心注意到女兒的變化，或是遲了某些療育時程或醫療手段，而使得效果大打折扣。雖然手機行事曆已記載各項時程，仍時時擔憂因工作忙碌而疏忽。

女兒的每一個進步，對正常的小孩而言，皆不費吹灰之力；對她而言卻是淚水與汗水積累後，方能企及。而對我們父母來說，家有遲緩兒，便如一場沒有盡頭的馬拉松。