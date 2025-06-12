【靜心之道‧評審短評】林佳樺／在喧囂的縫隙種下一株寧靜

這次參賽作品共有九十二篇，是九十二種安頓、尋找與修復自我的方式。不同的靜心景窗都有光的質地。我偏好的作品是光打在窗上能折射出不同的光影、帶出深淺交錯的韻致──陌生題材要深入，尋常事件視角要獨特，而隨之流洩的隱喻與哲思，便是光影裡的舒爽微風了。

〈讓水帶走〉以「液態隱喻」貫穿：從實體水流（洗澡／洗手）到抽象意象（洗去日子重量的情緒漂流），忙碌生活裡水流經身上，而主體沒有被吞沒，還能察覺「肌膚仍濕」。末尾融合「水星守護」之說具有巧思，自然地將感官、哲思與星座三支細流匯聚成河。

〈好好呼吸〉直面迎擊育兒壓力下即將崩潰、又強自鎮定的母者心情：「妳的孩子早就瘋掉，妳也想跟他們一起瘋掉……當我承認這一切確實糟透了，就不再被事實脅迫了。」前段用渦旋、溺斃堆疊窒息感，後段以「十秒定格」讓繁忙的生活節奏留白，以「窒息──換氣」與呼吸的節奏形成了文本共振。

〈南摩 觀世音 菩薩〉書寫「無神論者」面臨官司與父病時皈依了信仰，如此衝突呈現精神危機與救贖，低沉、緩慢、停頓的佛號節奏讓讀者同步感受聲音穿透紙頁，及在生老病的苦難中、信仰如何成為泅游者的浮木。

〈山中取靜〉的空間運鏡很魔幻，從枝搖鳥鳴、昆蟲苔蘚的「微觀」拉到城市國家、山巒海洋的「宏觀」，再收到岩石與自己的「小我」視角，呼吸吐納因為心靜時的冥想而自由，為減壓文學的靈動之作。