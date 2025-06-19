【靜心之道‧徵文優勝作品】陳純純／山中取靜

有時候周旋在工作、家事與各種待辦事項中，讓我的心緒深陷泥濘，胃開始絞痛，肩上像壓了一副漆黑、沉重的鐵製機具，注意力搖擺不定，做事情虎頭蛇尾。而在這裡，卻發現我可以仔細聆聽蟲鳴，看著游魚在腳踝旁繞圈子，所有感官都能留在當下。靜靜感受呼吸，像樹木扎下深根。

踩著覆滿枯黃落葉的小徑，盤旋而上。透過腳底感覺地球，彷彿在跟大地擊掌似的。山林裡不是全然的安靜，紫嘯鶇的歌唱、葉子摩擦的聲音，會一層一層從樹枝傳下來；赤腹松鼠相互追逐、昆蟲發出的咔嗒與嗡嗡聲，也會一層一層從地面傳上來。行經的箭竹林木，走踏的岩石，都是千百年的痕跡，千百年裡包容了大地的呼吸，也含納了風月古老的記憶。

這裡有細小美麗的金花蟲與蝴蝶，尚未被命名的樹種，千變萬化的苔蘚和堅強異常的附生植物。你會聽見風的吹哨，聽見水分滲入土壤，聽見落葉的輕柔騷動。松樹細葉上的一抹新色澤，或岩壁上的一道新光影，都是整個山頭的轟動大事。

登上觀高坪，視野為之一寬，四周山巒浸在朗朗天光裡，渺渺白霧自谷底飄起擁抱整片山頭，彷彿親臨一場滌洗心靈的盛大儀禮。耳聞掠枝破空的細碎鳥啼，呼吸沁涼的空氣，我不禁兩臂張揚，「嗷嗚──嗷嗚──」怪叫起來。

我想著自己在這塊岩石上，讓自己的視野擴大，納入更多空間。我想著周圍的城市、國與國之間的邊界，還有廣闊無垠的海洋。慢慢地，我開始把視角縮近，我在腦中把大陸的形狀、地景、海水與周遭的山巒縮得更近，畫面回到這顆岩石與我身上，我感受到氣息一寸寸潛入鼻眼深處，還有緩慢跳動的心臟、四肢的重量與衣服的觸感。

一呼一吸、一吐一納，因為心靜，因而自由；一花一世界，一葉一菩提，關照自己，關注內心，因而自在。在這過程中，我的視角又重新校準了，身心靈都重新歸位，自由的風在我身體系統中運行，滲透到每一處細胞血脈。

當我覺得舒暢快活，就再用鼻子深吸一口氣，用嘴巴深深地吐氣，此刻我知道自己已經滿血復活。回頭望去，大山已無聲地在雲裡、在來時的山路隱去。

自眾神疆域返抵俗世人間，又可以被秒針繼續推著走了。很好。