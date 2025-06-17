【靜心之道‧徵文優勝作品】畢珍麗／南摩 觀世音 菩薩

五十歲之前，從不求神、拜廟。認為凡事不欺人，助人之事絕不退縮，哪裡需要神佛庇佑？算命、拜拜都不是我們會做的事。

偏偏他遇上誣告官司，那些自以為是的認知，瞬間全被摧毀了。

聽說哪裡的廟靈驗，哪兒算命的神準，我們便立刻前往。再遠都會奔赴，像得了絕症去尋找解藥的意志，毫無顏面顧慮的困擾。最後還皈依了佛門。

這算人生最好的安排，在佛堂看盡人生疾苦，原來求神的人多是命運被卡關而已。

那段卡住的歲月，身心靈沒有一處是順暢安寧的。直到在佛堂學會念誦佛號的方法，突然就像跨越了所有的坎。

感受是千真萬確的，卻仍不敢大肆宣講，只因為自己之前是無神論者。

每當開庭在即，全家呈現靜聲狀態，腦海卻翻騰著駭浪，心緒像攪亂的麻繩。只要頂戴菩薩用低沉嗓音，緩慢和停頓的節奏，念誦觀世音菩薩聖號，一會兒的工夫就能讓腦海平靜無波。

當官司的坎跨越之後，日常生活中突發的混亂事件，幾乎都靠念誦佛號尋求寧靜。其中最巨大的事件，是老父親咳嗽送醫，卻被診斷出肺部有不好的東西。以為看完感冒就回家，卻變成立刻住院。腦子像被轟炸似的，得快速安排照顧人力，後續醫療方向，感覺自己被分裂成許多瓣。

當晚返家，已近深夜兩點，累到無法梳洗，躺在床上卻閉不上雙眼。滿腦子都是擔憂的畫面，怕父親醒來找我，怕外籍看護顧不好父親。但天亮還要奔赴醫院，怎能不休息呢？

正跟自己對話的時候，像道閃光掠過。念佛號。

觀想菩薩坐在我的頭頂上，開始以低沉、緩慢、停頓念誦：「南摩 觀世音 菩薩。」心裡的惦念被念誦蓋過，彷彿身心都聚攏清靜了。

父親入院當天譫妄症糾纏上身，讓他在錯亂與清醒中迷走。趁他清醒教他念誦，可以感覺得出他臉上的肌理放鬆許多，眼神也柔和了。

父親的病榻旁，再一次見證那樣的念誦，是無形且奧祕的靜心神力。