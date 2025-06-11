【靜心之道‧評審短評】凌明玉／在生活中接住靜心的瞬間

最近處於散文集將要出版前的精修工程，我心前所未有的瘋癲，閱讀這批作品恰好讓狂躁的心沉靜了九十二遍。

「靜心之道」考驗的正是如何於亂世見幽靜，我的評選標準是：創新、創意、創造，從題材到結構布局和意象，皆能讓評者在審閱近百篇文章後，回味不已、餘韻不絕，自然發散靜謐氛圍，那就是我的首選。

譬如，〈只含一顆，就剛剛好〉這篇可愛小品是這批參賽文章最純粹的存在。沒有華麗辭藻沒有任何技巧，很平實的書寫家庭聚餐，在一顆糖的時間靜下心來，是最讓人驚喜的視角。寫作類似於發明家，同樣主題的限制，得以讓評審發現新世界，那就是創造，讀完後彷彿也能在生活反覆磨損中擁有一顆糖的餘味。

再則，〈陽光正好的一角〉作者非常有創作意識，完全知道該如何掌握並玩弄這個題材，這也是難能可貴的創新。布局運用極短篇手法，編織人觀看著貓也被貓觀看的諸多細節，最後人貓共同經歷了這一天。不是特別去找尋安靜時刻，而是讓生活中平靜的氣息與身心靈匯聚融合，非常喜歡這篇。

近百篇作品均書寫年歲漸增的感悟、長照或疾病纏身念經打坐冥想、生活擠壓下藉由重訓瑜伽爬山等外在束縛，因而沉潛出「靜心之道」，愈讀心愈亂居多。

最後讓我的心從狂亂終至平靜的是〈靜心使用手冊〉，以類似3C或AI的「使用手冊」為架構，將繁瑣紛亂疲累的生活，按表操課，可以暫停和回放，有注意事項和隱藏彩蛋。書寫幽默亦夾帶創意的指涉出真正的靜心之道，不是刻意為之，而是需要內化並適時地提醒自己，生活可不要太用力了。這是個人私心讚嘆的一篇傑作，比AI還有智慧地接住靜心瞬間。