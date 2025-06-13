【靜心之道‧徵文優勝作品】Cornea／靜心使用手冊

嘿，這麼有緣你讀到了這份手冊。現在的你，是不是正對著螢幕，啜飲那杯保證順暢的大冰奶？還是好不容易送孩子上床，終於能拿起手機滑兩下？又或者，你正坐在馬桶蓋上，忙著抽線上寶可夢卡牌，完全無暇理會門外妻子聲聲催促你趕緊去收衣服？

不管你是誰，在哪裡，這份靜心使用手冊，都準備好接住今天過得有點太用力的你。

【操作指南】

一鍵暫停：按下這顆鍵，暫時靜音外在的喧囂、內心的焦躁。

二鍵回放：走出會議室時，那杯默默放在桌上的打氣飲品；孩子那句「媽媽，我好愛妳」；還有那個用路人對你主動讓道時綻放的笑容。重播這些零星的溫暖，為你補血。

三鍵上傳：把今天的辛苦、委屈，以及快撐不住的心情，上傳給媽祖、觀世音菩薩、主耶穌……任何你信仰的神明都在聆聽，你不是一個人扛著全部，宇宙會聯合起來協助你。

【實用族群專區】（請依需求對號入座）

肩頸硬叩叩的地方媽媽

使用建議：點個薰香，到陽台摘一片新鮮香草，泡杯薄荷茶。＂This is for me, not for them.＂

被客戶逼到懷疑人生的中年社畜

使用建議：下班後點包鹽酥雞配冰啤酒。哥咀嚼的不是炸物，是一點點奪回來的主權。

覺得世界爛透了，只能明日復今日的厭世人類

使用建議：每天一點微小的脫軌挑戰。走路先踏非慣用的那隻腳，用不順手的手夾菜，試著在自助餐的大鍋湯裡，多撈幾塊肉末。或者鼓起勇氣，對超商的可愛店員說：「買一送一，這杯請你！」然後順手加個LINE。世界還是很爛，但你不爛。

【注意事項】

本手冊無保固服務、無客服專線。使用後不會自動播放輕音樂，也無法即刻頓悟。我們不提供「沒有什麼煩惱是一杯珍奶解決不了的」那種劇碼，因為一杯不夠，兩杯沒用，而幾十杯會發胖，然後你會更難過。但可以掛保證的是，你今日想打開外送App的慾望，應該會降低一點點──就算只有一點點，也不錯，不是嗎？

【隱藏彩蛋】

好消息，本手冊經實驗證明無副作用，請安心閱讀。

壞消息，你還是得用眼動腦，辛苦了。