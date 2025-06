【靜心之道‧徵文優勝作品】Cornea／靜心使用手冊

嘿,這麼有緣你讀到了這份手冊。現在的你,是不是正對著螢幕,啜飲那杯保證順暢的大冰奶?還是好不容易送孩子上床,終於能拿起手機滑兩下?又或者,你正坐在馬桶蓋上,忙著抽線上寶可夢卡牌,完全無暇理會門外妻子聲聲催促你趕緊去收衣服?

不管你是誰,在哪裡,這份靜心使用手冊,都準備好接住今天過得有點太用力的你。

【操作指南】

一鍵暫停:按下這顆鍵,暫時靜音外在的喧囂、內心的焦躁。

二鍵回放:走出會議室時,那杯默默放在桌上的打氣飲品;孩子那句「媽媽,我好愛妳」;還有那個用路人對你主動讓道時綻放的笑容。重播這些零星的溫暖,為你補血。

三鍵上傳:把今天的辛苦、委屈,以及快撐不住的心情,上傳給媽祖、觀世音菩薩、主耶穌……任何你信仰的神明都在聆聽,你不是一個人扛著全部,宇宙會聯合起來協助你。

【實用族群專區】(請依需求對號入座)

肩頸硬叩叩的地方媽媽

使用建議:點個薰香,到陽台摘一片新鮮香草,泡杯薄荷茶。"This is for me, not for them."

被客戶逼到懷疑人生的中年社畜

使用建議:下班後點包鹽酥雞配冰啤酒。哥咀嚼的不是炸物,是一點點奪回來的主權。

覺得世界爛透了,只能明日復今日的厭世人類

使用建議:每天一點微小的脫軌挑戰。走路先踏非慣用的那隻腳,用不順手的手夾菜,試著在自助餐的大鍋湯裡,多撈幾塊肉末。或者鼓起勇氣,對超商的可愛店員說:「買一送一,這杯請你!」然後順手加個LINE。世界還是很爛,但你不爛。

【注意事項】

本手冊無保固服務、無客服專線。使用後不會自動播放輕音樂,也無法即刻頓悟。我們不提供「沒有什麼煩惱是一杯珍奶解決不了的」那種劇碼,因為一杯不夠,兩杯沒用,而幾十杯會發胖,然後你會更難過。但可以掛保證的是,你今日想打開外送App的慾望,應該會降低一點點──就算只有一點點,也不錯,不是嗎?

【隱藏彩蛋】

好消息,本手冊經實驗證明無副作用,請安心閱讀。

壞消息,你還是得用眼動腦,辛苦了。