【靜心之道‧徵文優勝作品】劉家麟／只含一顆，就剛剛好

聯合報／ 劉家麟
只含一顆，就剛剛好。圖／喜花如
只含一顆，就剛剛好。圖／喜花如

前幾天帶家人去旅遊，途中到了饗食天堂用餐，是那種選擇非常多的自助餐廳，從、肉類、蔬菜，到中式、西式料理，還有各式甜點與糖果。對孩子來說，簡直就像走進了天堂，味蕾一次被滿足到底。

我們平常對女兒吃甜食有點規矩，於是還沒開吃前就先談好條件。太太轉述她和大女兒小Q的對話──她跟小Q說：「等一下只能選一種吃，或者小熊軟糖也可以選，但只能選一樣。」

小Q想了想說：「那我選小熊軟糖。」

太太又補充：「只能吃一粒喔。」

小Q點點頭，說：「好，我就吃一粒。」

我一時好奇，問她：「妳確定嗎？小熊軟糖那麼小，只能一顆喔？」

小Q說：「可是冰淇淋很快就吃掉了，小熊軟糖可以含好久。」

我沒說話。她聽見，忍不住插嘴：「妳怎麼那麼笨？冰淇淋比較大啊！」

我趕緊用眼神提醒，要尊重孩子的選擇。

那頓飯我們都吃得很飽，肉、海鮮、蔬菜，該吃的沒少。

回程車上，阿嬤問：「啊妳糖果還在含喔？」

小Q笑著說：「對啊，我要含到回家。」

我聽著她的回答，心裡突然靜了一下：原來，這樣也可以啊。

我很少發呆，總在想怎麼利用時間的縫隙，完成更多事。不是因為特別勤奮，而是閒不下來。就拿煮飯來說，我不常下廚，可一旦煮了，總會先把鍋碗洗乾淨，才肯坐下來吃飯。連玩個手機遊戲，我也會研究怎麼破關最快、怎麼升級最有效率。不是為了趕時間，而是習慣讓每件事「做得完整」，彷彿完成比感受還重要。

工作上，我安排會議、規畫拜訪、任務閉環；生活中，我是父親、是丈夫、是兒子，是陪女兒上課的夥伴，是回答她們各種「為什麼」的解說員。網路時代、AI洪流，各種新知每天傾洩而來，我一邊點頭、一邊學習，有時佩服，有時焦慮。但那一顆小熊軟糖提醒我：自己可以慢下來的，不是事情做完了才慢；是你選擇怎麼做，事情才會慢。

那天晚上我突然明白，自己一直都在「接」：接任務、接情緒、接角色，但從沒「含」過什麼──像小Q那樣，一顆就好，不急著嚼，不急著換，讓它慢慢化開、慢慢存在。

謝謝妳，小Q。妳不是教我怎麼吃糖，而是教我怎麼靜下來。有時候，靜，不是靠排除喧囂，而是靠選擇──只含一顆，就剛剛好。

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