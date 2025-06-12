當清晨的第一道光從百葉窗縫灑進來，我沒有立刻張眼，只是微微轉個身，讓暖意能剛好落在背上。這個角度，我測試過很多次，最終選擇了這個──不刺眼，卻剛好可以感受到陽光的溫度從脊椎一路滲進心裡。

沒有鬧鐘，也沒有誰催促我開始這一天，時間在我這裡不需要倒數，只需靜靜流動。

遠處有腳步聲響起，沉重、急促，每一步都像是在追趕什麼東西。有人在廚房翻找咖啡，有人匆忙掀開窗簾，有人邊走邊講著電話，語速比昨天快了一點。這些聲音對我來說，就像風經過竹林一樣，有些嘈雜，卻與我無關。

我偶爾會起身，懶懶地伸個腰，喝水之前，我總要先觀察一下窗外：今天的天空是怎樣的藍？那棵老樹掉了幾片葉？麻雀有無來過？這些細節，從來沒有人記得，也沒有人過問，但我記得。每一個日子的味道、光線的轉變、葉影的流動，都是我與世界對話的方式。

當午後的光線開始變黃，我會找個新角落安靜躺下。有時在窗邊，有時在書櫃旁，每一次選擇的理由都不同，也許是那裡昨天還溫暖過，也許只是今天心情想試點別的。有人叫這種行為任性，但我認為這是對自己節奏的尊重，是從容生活的一種形式。

我喜歡午後的沉靜。陽光照著地板，從光影間可以看見時間一格一格滑過，不吵不鬧。偶爾一陣風掠過窗外的風鈴，我會睜眼看一眼，又靜靜閉上。那是一種懂得分寸的聲音，不打擾、不強迫，就像我喜歡的存在方式一樣。

黃昏時，我會起身走動，踏在每一塊地板上，確認這個世界仍然有我留下的氣味與體溫。我不需要簽到，也不必報告今天完成了多少任務，這世上的功課太多，而我，只想呼吸、走動、感受地板的冷熱、牆邊的風。

夜深了，燈火熄滅的時候，空間終於沉靜下來。我輕巧地躍上沙發，蜷曲成一個小小的宇宙。在這樣的時刻，我知道，我不必成為誰的依靠，也無須為誰奔走。每一寸空氣，每一聲靜默，都是我所選的生活方式。我不追趕、不擁擠，也不迎合。我只是，用自己的方式，活著。

──我是一隻貓。