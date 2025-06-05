【花藝樂5-4】毛奇／插花是反對簡單路過

一切關乎心有所愛

在住家入厝派對那日，我收到了五個花瓶。

第一位朋友奉上心意禮物，第二位也是花瓶，第三位還是花瓶，至此來客們已難掩巧合帶來的笑意，到了第五尊花瓶，形狀各異，有的鵝頸修長，有的是閃著泠泠光線的北歐金屬風，有的如石嶙峋，分別透露出贈禮者的喜好與品味，一二三四五，大夥兒笑了出來，原來，我喜歡插花，在朋友眼裡看起來是共識。

中文說「插花」，有曖昧歧義，比如說「我是來插個花的」，跟說「我是來打醬油的」，意思接近，說的是客串、不擔任舞台要角、路過某個人生現場。但現實中的認真插花，絕不是輕輕路過，不帶一絲雲彩。

插花是心有所愛，不捨離散，撿合適水樽，修剪鮮花花腳，把一朵花一生中僅有的盛開時光，安放成藝術物，是真正的「反隨便路過主義」。

盛放的野牡丹，柔美又惹人憐愛。圖／毛奇提供

野花入瓶的來由

反對隨隨便便路過，被野花吸引駐足的我，野花也能夠成為我花瓶中主角。

比如初夏開放的台灣原生野牡丹，從粉紫粉白到桃紅，五瓣柔嫩花瓣伸展，中間安放著嬌黃的花蕊，乍看有點接近野薔薇的風采。當五、六月濕濡的薰風從山林枝枒中穿過，滿山樹葉搖晃起來，這些柔美的花朵是萬綠中的幾點風中花蕊，特別惹人憐愛。平常日子裡，我畢竟無暇長日站在那裡聽葉賞花，看穿梭的葉影晃蕩，只能定定神，選定一朵，恭敬剪下，回家安到瓶裡。

野花插花，是反路過，是把山林風景移到家中。除了野牡丹，月桃、女貞、咸豐草、假人參、台灣欒樹、新生的楓葉枝條，都曾出現在我的花瓶中。其中最令人難忘的莫過於相思木，盛開的相思木，樹梢長滿金黃色的小粉球，像群群蜜蜂的煙雲一樣，特別地美。我真希望與他們同在，因此擷取一角風景，用清水餵養，打造居家風景。

我也不諱言，野花插花，有時也是插花預算拮据的結果。

我對自己有個不成文的插花規定，大多數時候，每周插花預算是兩百元，這算是挺嚴苛的預算，但有彈性空間，比如超過預支，那就停止更新插花一周；多選擇台灣本地產花卉，那價格就實惠；真的不行的時候，把目光移到野地，有可觀之處。

來自繁花的鼓勵

但也有一些時候，會特別想要來自「花」的鼓勵。

花是植物的生殖器官，從含苞到綻放，乃是窮盡精力的表達，懷抱生命延續的期待。中學上生物課時，男同學往往以此戲笑。但我永遠記得，在歐洲讀書時，從寒冷大雪冬天踏到柔綠春天，大地回春，路樹一夜之間綻放出滿樹梨花梅花櫻花，如此奮力向榮，看得令人感動。也或者有一款名為日落珊瑚的牡丹（Coral sunset peony），隨著含苞盛開到凋零，花瓣顏色會如美人遲暮，從朱紅褪色至蒼白的淡粉紅色，彷彿哭出過血一樣，最後花瓣一片片皺萎落於桌面，美的一生，轟然墜地，目睹至此，是牡丹教會我，什麼是「物哀」。

村上春樹曾說，「當人們目睹一場美麗的盛宴消失，反而能找到安心感」，插花花藝使我安心的根源正是如此，我知道她是個生命禮物，壽命有期，不若養育盆栽，瓶花每次都是一期一會的創作，想到這裡，心情就輕盈了起來。

插花不僅是展現花朵本身而已，好看的花藝可說是用花型構築出立體的建築。就這點來說，枝條也能營造氣氛。凜春時節，我特別喜歡用薔薇科的麻葉繡球（小手球），小手球修長柔軟的枝條，能在空間中拉出如樂句般悠美的弧線，小小的白花簇擁著小葉片，溫婉可愛；平時不妨用用劍蘭，四季無缺，自帶沖天氣勢，一朵朵花瓣像口袋拉出的明豔手帕一樣，精神好看，重點是因為地產，價格還特別可愛！

●作者簡介： 毛奇，台灣人類學訓練，義大利慢食大學（Università degli Studi di Scienze Gastronomiche）食物文化行銷與溝通碩士。食物研究者，住在台北淺山；從事專欄與報導寫作，料理設計，著有《深夜女子的公寓料理》、《足夠好的日常》。經營「深夜女子公寓的料理習作」社群。