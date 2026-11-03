汪漢澄／這杯酒喝不喝

藏在陰影裡的面容

這幅畫是英國維多利亞時代著名畫家約翰‧柯里爾（John Collier）的傑作〈與切薩雷‧波吉亞共飲一杯酒〉，現藏於英國伊普斯威奇博物館與藝術畫廊。柯里爾是當時相當有名的肖像畫家，〈與切薩雷‧波吉亞共飲一杯酒〉如柯里爾的其他畫作一樣，技巧成熟且筆觸細膩，十分生動。它並非實景描繪，而是畫家對數百年前歷史事件的想像畫，乍看除了賞心悅目好似沒什麼特別，仔細看進去才會發覺它的張力滿滿，驚心動魄。

畫面中總共四個人，左邊三位都有名有姓，是真實歷史人物，彼此是一家人；唯有最右邊那位不知姓啥名誰，不妨稱他「無辜先生」，我們從他看起。無辜先生的年齡不大，身著華服，應該是位年輕貴族，是房間當中唯一的局外人，身分是賓客。他的表情與姿勢僵硬緊張而防衛，透露出猶疑與不安，左手向後扶住椅背好站穩，右手拿著一隻空酒杯，似伸非伸，想舉又不敢舉。

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畫面最左方的另一位年輕貴族名叫切薩雷‧波吉亞（Cesare Borgia），他身軀前傾，右手提著酒壺，似乎正熱情地對無辜先生說：「來來來，喝一杯！」他的表情和悅，嘴角露出些許微笑，但眼神冷酷，似乎正盤算著什麼。他右方站著的千金小姐，名叫露克蕾齊亞‧波吉亞（Lucrezia Borgia），是切薩雷的妹妹。她的站姿端莊挺立，面容稱得上美麗，但表情凝重冷漠，臉正對前方，雙眼卻明確地偏向來賓的方向，注視他的反應，似乎心裡正默默地說：「我看你喝不喝！」

房間裡最低調，但其實最核心的人物，則是坐在桌邊，正低頭假裝吃東西的羅德里哥‧波吉亞（ Rodrigo Borgia）。他是當時的教宗，教名亞歷山大六世，身穿大紅色的教宗肩衣，頭戴教宗帽，後方牆上高掛著的波吉亞家徽盾牌，也明確地彰顯了他的權威身分：綠草上站著一隻紅色的公牛，是波吉亞家族的傳統徽章，而上方的三重冠冕以及交叉的聖彼得鑰匙，則是羅德里哥當選教宗之後得以加在家徽上面的教宗象徵。左方那對年輕的波吉亞兄妹，是他的私生子女。他裝作不以為意，垂頭用餐，但藏在陰影裡的面容嚴肅陰沉，兩眼也緊盯著無辜先生，算計下一步的行動。

波吉亞家族的崛起之路

文藝復興時期的歐洲政教一體，宗教地位幾乎等同於政治權力，宗教地位與政治權力會帶來大量財富，而財富又會回頭進一步鞏固政治與宗教權力。當時把這個「良性循環」操作得最出神入化的，正是聲名赫赫（或說惡名昭彰）的波吉亞家族。羅德里哥‧波吉亞野心勃勃，長袖善舞，他崛起到發達，最終當選教宗的整個過程，充滿脅迫、賄賂，以至於暗殺的傳聞。波吉亞的處世之道很單純：無限度的擴大權力與財富，廣泛結交有權有勢的貴族與教會高層，有利於波吉亞家族者就與之結盟，不利於波吉亞家族的就殺了。

結盟方面，除了以金錢、政治宗教地位，以及軍事力量為媒介外，亞歷山大六世最常用的手段是婚姻。他的私生子女不少，其中見諸經傳，廣為人知的有四位，〈與切薩雷‧波吉亞共飲一杯酒〉畫中的切薩雷與露克蕾齊亞，分別是其中的老大跟老么。以今天的眼光看，教宗有私生子女匪夷所思，當時的人們儘管心知肚明，卻毫不在意，並且認可這些子女的繼承人身分。亞歷山大六世為子女們都分別安排了歐洲各地貴族的政治聯姻，以壯大家族勢力。比方畫中的露克蕾齊亞，就被先後嫁了三次，第一任夫婿因為不如想像中那麼有幫助，被亞歷山大六世用教宗威權強迫簽署婚姻廢止協議，換人。第二任夫婿與岳父和大舅子關係不睦，後來在波吉亞家中被不明不白地暗殺，再換人。

相較於露克蕾齊亞，大哥切薩雷的野心與才幹更有乃父之風。他少年時期進入教會，才18歲即被父親冊封為紅衣主教，之後因軍事才能及政治慾望還俗從軍，帶兵為教宗國開疆擴土，橫掃義大利的羅馬涅地區。他的性格果決殘忍，被後世稱為「文藝復興最具代表性的冷酷梟雄」。在他全盛時期，連大師李奧納多‧達文西都在他的麾下擔任首席軍事督察，而馬基維利的《君王論》當中，也是以他作為君主的典範。

堪稱藝術的暗殺手段

在暗殺手段上，波吉亞家族的技術爐火純青達到藝術的境界，被當時人們傳得神之又神。據說他們有辦法在飲食、衣服、手套、書頁、鮮花，和藥物中摻入毒藥，神不知鬼不覺地剷除任何有利益衝突的紅衣主教、主教和貴族。波吉亞使用的獨門毒藥名為「康塔雷拉」（cantarella），推測是以砒霜為主體，摻進某些有機物腐敗後釋放出的生物鹼而成；它無味無臭，混入食物或飲料中完全無法察覺。人中毒後出現的各種症狀以及死亡情形，都很像自然疾病，所以是頂級的暗殺良方。

波吉亞家族毒殺的對象甚至不限於敵人，比方亞歷山大六世就曾號令轄下的主教儘量向百姓斂財，等某位主教的財富累積到一個程度，就會受邀到波吉亞家慶功，痛飲葡萄美酒；而後不久就會蒙主寵召，財產依規定納入教會，再由教宗把這筆財產挪移到波吉亞家中。由於波吉亞家族的手段之狠與用毒技術之精，文藝復興時期的義大利流行一句玩笑話：「如果你想活命，就不要與波吉亞家族共進晚餐；與波吉亞家族共進晚餐的人，極少能活著講述那場宴會。」若是少了波吉亞這個傳奇家族的精采演出，整個歐洲歷史想必會乏味許多。

回頭來看這幅畫。柯里爾顯然是一位對歷史很有興趣，想像力又很豐富的畫家。在畫作裡，柯里爾精妙地利用光影與人物眼神的交錯，將數百年前的一個暗夜，上演在交織著權力、慾望、詭詐與死亡的波吉亞家族廳堂的一齣心理懸疑劇做了永恆定格。我們雖然不知右方這位無辜先生的真實身分，但從四人的表情與肢體語言不難看出，他必定不是那三位波吉亞真誠善待的對象。那麼，如果你是他的話，面對主人切薩雷的殷殷相勸，這杯酒，你喝還是不喝呢？