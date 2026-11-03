房慧真×楊智傑／那些背向的風景

▌麻子大哥隱居的601公館

房慧真：

智傑好，你在上封信提到，離開記者工作 ，移居台東 ，「對外部世界的疏離來到極點」。我於2019年秋天也離開記者工作，至今廢業八年，剛出版的新書《沒有用的人》，正是對這段時間的回應。我十分羨慕你能前往東部，在大洋之濱，你說「台東的山、海浪、光暗與晨昏，那種粗礪，於我成為一個時間的凹處，一個幾乎沒有歷史感和當代感覺的地方」。讓我想到曾在花蓮 看過的一個畫展「背向的風景」，畫家是八○年代末尾解嚴之際，以錄影機記錄下「機場事件」、「五二○」，還有各種工運、婦運、環運、原住民運動的綠色小組成員王智章，朋友都叫他「麻子」。綠色小組於1986年成立，光是1987、1988這兩年，抗爭事件就高達近兩千次，麻子無役不與。

九○年代以後，三年多來在街頭奔波記錄的麻子，身心疲憊已達臨界點，他結束綠色小組，回到花蓮，在濱海的豐濱鄉開墾。昔日街頭戰友都從台北來幫忙，還有一些布農族人，初始就在海邊搭帳篷，滿山遍野都是比人還高的芒草。砍草、整地、建屋、挖池、種樹、下切溪谷引水源。從前灑在街頭的汗水，如今都灌注在「台11線601公里處」的荒地上，彷彿要藉著大量的勞動，將走過戒嚴時代，胸中所積累的那股鬱結逼出。有很長一段時間，麻子不看電視，不聽收音機，也不翻報紙，隔絕一切訊息，背向從前那個熟悉的喧囂世界。

熱門小說

我曾去過麻子在豐濱自己搭建的屋子，下盤以磚石打底，好抗太平洋強颱，腳重而頭輕，木造屋頂挑高透氣，好耐炙夏高溫。屋外有一棵大白榕，根部盤根錯節，樹幹不斷撐開往向陽處去。當樹只是人的一隻手臂大小時，旁人總說除之而後快，否則後患無窮。麻子拒絕此提議，他說先來後到，樹才是原住民。而今每日清晨都有數十隻猴群來作客，左擺右盪攀爬上樹，在搖晃的高枝上端坐如鐘。早年麻子種木瓜，後來樹長大了，猴群自來，拔起青澀的木瓜啃一口就丟在地上，自然，猴群也是原住民，麻子只好放棄種木瓜。

據說九○年代麻子剛回來時，外地訪客絡繹不絕，連大陳（陳映真）都來過。山下藝品店的老闆十分好奇，總是有氣質不凡的文人雅士來問路，山腰上到底是搬來什麼神佛？那個叫作麻子的人看來尋常得很，搭房子、種木瓜、釀米酒、燻飛魚，勞動終日，曬得渾身黝黑，愈來愈像當地的原住民。聽說他從前是拍片的，但不曾見過他拿起相機或攝影機。

麻子寫：

總算吹起南風，灰濛濛的海藍了，天藍了，藍得亮麗，讓我衝動想拾起畫筆。前幾天，海面靜得像一塊大灰布，天空也灰濛濛的，人也悶了好幾天。 蟄居601十幾年來，常常在大自然的感動下有畫圖的衝動，卻很少會想拿起相機或攝影機。常有人問我，為什麼不再記錄，我笑笑，不想回也答不出來。

▌從小丸子身上看見薛西佛斯

在「601公館」，我印象最為深刻的是屋內垂落的燈具，都會纏繞一種柔韌的蕨類「海金沙」。麻子說，以前賣菜的小販，常在路邊摘取，用來綁縛蔬果，而今被橡皮筋取代。海金沙織成的燈罩，從初摘的翠綠，時間久了枯脆成一片淡黃，萬欉綠中增添一抹暖色調。天色暗下，濤聲退遠，房子被包裹在山間密林裡，彷彿沉在海底，海金沙纏繞的燈，像是漆黑鯨腹中的一盞燭火。我想起建築家王澍的一段話：「中國傳統建築裡的光線我稱之為是沉思性的，比現代建築裡的光要暗一些，暗一點的光線是會讓人想事情的，是思想的光線。」

我亦有一片「背向的風景」，與你和麻子大哥不同，我沒離開這塵世般的台北，而是在鬧區隱居，原地流放。食無定頓，睡無定時，我並非一個有紀律的寫作者，也說不出「辭職就是為了專心創作」這種冠冕堂皇的話。八年新聞線上緊繃的神經，我需要先讓生活徹底鬆開來，想做什麼就做什麼，恣意妄為。為了我心愛的巴薩，凌晨三點看即時轉播的西班牙甲級足球聯賽，無業遊民不用怕早上上班起不來。看完球賽，剛好可以趕早搭第一班捷運，在南京三民站轉往基隆的國光號。這個時間點，大多是從基隆往台北的上班潮，我與人群逆行，只為了到基隆碼頭附近喝一碗僅以薑絲調味，清甜鮮美的五層豬腸湯。回程順道在港邊的海灘「純點」（《皮克敏》術語，意指探測器只會掃出一個種類），掃出貝殼形狀的海灘皮克敏。足球與《皮克敏》，當然還有必不可少的電影及閱讀，廢業八年，人怎能活得如此任性？我的生活只有一個恆常的儀式，周一到周五，每天傍晚五點我都會打開電視，準時收看《櫻桃小丸子》。靜岡縣富士山下，一個小學三年級，胸無大志的孩子，永劫回歸的日常。例如暑假最後一天才發現作業寫不完，勞動全家人幫忙趕工。例如和爺爺去吃日本料理，獅子大開口，說要跟富家少爺花輪吃一樣的套餐，爺爺打腫臉充胖子，最後發現阮囊羞澀，不得已要去玩具店退回剛才買給孫女的滑板車。滑板車的事件還有延續，小丸子的同學濱崎也買了一台滑板車，小丸子心癢難耐，哀求濱崎借她騎，濱崎說騎一次十元，最終小丸子騎得太快把同學的車撞壞了，她哭紅了眼，害怕媽媽知道，不知要怎麼賠。小丸子不知道還有更難過的事情等在後頭，她將要面臨第二次「得而復失」，爺爺瞞著媽媽又去買了一台滑板車，正好，新的這台可以拿來賠給濱崎。

這不是個簡單的卡通，其實是從空無到空無，薛西佛斯式的徒勞。從「記者」這個具公共性的角色退下來，難道就為了這無所事事的荒唐度日？望著滿屋子讀不完的藏書，其實也未嘗不可。當讀者是世上至福之事，我十分喜愛智傑在《野狗與青空》裡的〈去見曼德爾斯塔姆〉：「黑暗的花序裡，他是／低矮的煤燈／學童們喜愛的小巷子」。詩人最終死在前往勞改營的途中，作品長期被禁，詩人的妻子在工廠當女工，枯燥重複的日常，勞作時她讓自己成為複誦的人形音箱，只要反覆背誦丈夫的詩句，就不會遺忘。智傑的詩歌，從《野狗與青空》到《第一事物》，越趨內斂簡淨，如同佳嫻所言：「普通詞彙放對地方竟然煉石升仙。」我好奇「在山海間緩慢的坐牢，自絕於一段靜止的時空」，在創作以及生活上，無涉世事的邊緣性，是否能更穩定創作的內核？

▌身體、文體的循環與拉扯

楊智傑：

重新找出了慧真在《像我這樣的一個記者》出版後的一篇受訪中，提到「希望我的文字能為群眾、為議題、為他人所用」。有他人，就有限制，一般認為詩天生排拒著這樣的限制，至少是一部分的排拒──例如，一個詩人的意象體系、句法結構，多大程度允許他人連結進入（為他人所用），多大程度又抵抗著通往普遍性的理解。經常是這些接納與阻抗的過程，而非作者的意念與企圖，構成詩的本身。

然而，文體的拉扯，也迫使寫作者在不同的生活選擇之間移動，為寫作者制定主題，使其奔波。這感覺甚至接近貪慾，街頭寫完寫浪頭，到了寂靜清涼處，往往又羨慕起城裡的煙火。

慧真提到「重複枯燥的日常」，正讓我想到你在《沒有用的人》中寫的卡夫卡跟瓦爾澤。我曾去找過卡夫卡當保險員時所記下的保險業務文字，印象中那是一篇關於交通事故保險裁決之類的審核表，這位保險局官員卡夫卡不像作家，他以統計、分類、法規引徵，嚴謹得像是某個日本產險業務經理。而我也去讀了瓦爾澤《雅各布‧馮‧貢滕》，為他那種強迫症式的寫作折服。卡夫卡、瓦爾澤、日常的重複，若再加上《不安之書》的佩索亞（Fernando Pessoa），放在今天，簡直可以成為三種當代辦公室勞動模式（專業白領vs.約聘族vs.接案族）的代表。

記者固然不似典型上班族，但慧真從醒來追著新聞跑，到醒來追著大花苗跑，從《夜遊》的自傳式時代史到《沒有用的人》的自傳式閱讀史，不知是否也算是一種身體、文體的循環與拉扯。

日月升落、潮水漲退。與台北線性加速的大歷史不同，台東的日子確實讓我明確感受到「循環」一詞，一種局部滾動的，無數的小型時間軸。想起那時我鍾愛的詩人蓋瑞‧史奈德（Gary Snyder），他的詩常被人視為生態詩（ecopoetry），然而Snyder並非歌詠所謂原初的「自然」或浪漫化的田園，他的詩裡充滿斧頭、鋸子、卡車、道路施工、伐木設備、引擎、液壓機械等人工物件，像是這首：

〈移開反鏟機液壓系統的泵板〉（許淑芳譯） 穿過汙泥，髒乎乎的堅果，黑色汙垢 它打開了一道無暇的鋼鐵閃光 鍛造安裝得完美 輸入與輸出的渦旋 永不間斷的明晰 在工作的 中心

Gary Snyder的詩很少寫純粹的山丘、鳥雀、樹叢或溪流，更常是所謂「自然」混雜著人造器具、肌肉、工藝、慾望、規律和時間。在另一首詩〈斧柄〉中，斧頭既是工具，也是製作下一個工具（斧柄）的工具，父親用斧頭削出斧柄，再教兒子製作方式，兒子日後又成為下一個傳承者，再用斧頭教他的兒子製作斧柄。我覺得「循環」彷彿是他許多作品的核心觀念，背後也許和他對禪宗的投入與訓練有關。

然而建立在這些微小的生活循環之上，彷彿還有一個更大的周期，好像海浪在位能最高處突然把人捲入深水。慧真提到自己從緊湊、具公共性的記者身分退出後，「廢業八年」，深夜看足球、清早喝湯、基隆海灘散步、抓皮克敏，看小丸子，這些事情似乎有一個與媒體業背道而馳的共同特徵：小、無時間性，只關乎個人。

▌學習圓周與流體世界的法則

在台東，這種周期性的反彈也發生在我身上。一直以來是從事腦力勞動的我，去學習駕駛了怪手（挖掘機）。比起寫字，我覺得這是在東部生活，未來比較有機會派上用場的職業技能。

怪手有一個有趣的機械特徵，它的全身上下充滿了旋轉運動，從履帶、駕駛艙到大臂、鏟斗，怪手的操作，基本上就是由大量渦旋構成。因為在動力機械中，繞軸旋轉是最能承受巨大負荷，同時又允許相對運動的機械形式。怪手之力是由無數大大小小的圓周運動所組成的，最後卻共同產生看似直線的挖掘、移動與搬運行為，因而，操縱者的身體與心智也必須轉換為圓周式的運行模式。旋轉、循環，坐在駕駛艙時，我常想著Gary Snyder的詩，「輸入與輸出的渦旋／永不間斷的明晰」。

大海也是如此。

大海永不間斷，每14.8天一次的大小潮周期，一天兩次的滿潮與乾潮，數分鐘一次的波群，十幾秒一次的湧浪風浪，在這樣巨大且彼此疊加的循環中，衝浪者注定不可能是浪漫主義者。浪人出發前須用Windguru app檢查當日風向、風速、浪高、浪向、周期，來確定乾潮滿潮時間，同時選擇適當長度、型態的衝浪板、調整尾舵（fin）的位置，到了海邊，則要開始觀測下浪點、海流以及當日的浪況。

整套流程的繁瑣，可以說與工作上班無異了，但即使做到這樣，也可能完全徒勞無功，人可能坐在海上一整個下午，等不到一道可以下的浪，因為在前往海邊的路途中，風向改變了，浪軟掉了。

而衝浪本身對習慣於陸地的身體來說，也是不直覺、彆扭，甚至「不自然的」，例如起乘之後。不能盯著腳底的海浪（違反人的平衡本能），因為衝浪者的方向首先是從眼睛和頭轉的方向帶動的。另外，浪愈陡，有時反而愈不能向後踏（違反人對於減速的本能）。這些流體世界的法則，都需要強迫身體在一次次的曝險中、一次次反直覺的動作中去習得。

因而雖然並未經歷那個時代，我似乎很能理解你說麻子「彷彿要藉著大量的勞動，將走過戒嚴時代，胸中所積累的那股鬱結逼出」，借用另一種強大的外部性完全改變自己的身體，也許是將精神中虯結的塊狀物消解的方法之一吧。

最後，對我而言，至少對詩而言，身體與文體是難以分開考慮的，對一首詩架構推進的呼吸方式，對那些拮抗肌般相互拉扯的句型，對那些句型中音樂、震動的感覺，對某些會亮傷眼睛的字詞組合，幾乎完全就是身體性的，不，就是身體本身。

祝慧真身體健康強壯，每走一步都踩到大花苗，早日拔出全套隱藏版皮克敏。