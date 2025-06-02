【花藝樂5-1】古碧玲／插花絮語

芳華必然走向凋零

先坦然面對死，才能無畏地取其生。

插花經年，心間抹過一番矛盾，年輕時的自己常刻意閃避，整理插過的殘花爛葉，如同醫護人員慣看傷口病痛，把情緒收斂到水波不興。

切花花卉就是一個產業，產業必有其標準化的方方面面，要符合規格等級，必有些望似殘酷卻不得不爾的手法。

花市花店熙來攘往的採購者，無論採買頻率多寡，身為消費者喜歡的是百色雜陳、姿態萬化千變的植物，愛其栩栩，愛其翩翩，能妝點一室生氣蓬勃。至於花草是有生命的有機體，必定得經歷初萌、綻放、凋零到淪為廢棄之物的階段，插花者終究得直面切花由盛轉衰的歷程，他們是否也像自己曾有過的忐忑？

並不清楚長年以插花為業的花藝師如何看待此事。至於我買花時欣喜，到插花時必須剪枝篩葉，不時有難以取捨的困頓。待插就讓滿室若鎏金般的瓶花，又滿心歡悅。數日後，花葉的耐鮮度各有出入，有些自己甚愛的仙子般草花如松蟲草、黑種草、虞美人等特別容易垂頭喪氣，失色萎頓，不堪時間折騰，早早花瓣蜷縮、花粉散落，有時候自己內心剛強，尚能容忍殘缺之美，就放任他們傾頹。

多拖個幾天，草花的軟莖如足部長期泡在水底般，潰爛與惡臭逼得自己非得逐一拔除淘汰。

古碧玲將買來的切花插就一瓶，其中的仙丹花之後插枝，繼續存活下來。圖／古碧玲提供

鮮活乾枯也能共瓶

自己這番能坦然面對切花由生到死的心境，確實經過幾度轉化。

這世界的仿生不蔽之物已多不勝數，有生命循環的植物沒有兩片葉子可彼此仿生。雖說植物可透過人為選配育種，但他們的樣貌長成仍是在自身破土而出的片刻所決定。這世界的所有有機物皆有生命，因其盛時的美顏，只容許短暫的生氣煥發，等他頹圮時的衰敗模樣，也是必然；否則，自己何以如此厭膩不凋不謝的人造花，連一瞥都嫌太多？

再說，切花大抵節期性強，想插什麼花只要過了開花期，花市裡連一株覓不著，有種不時不插的節奏感，像近日與吾友受託玩票的製作一批胸花，秉性厭煩從俗，避開慣常的節日慣用花，構思好用米香花、麻葉繡球、松雪梅、兔尾草等；怎料四月尾巴還可見，才隔幾天，竟在氣溫攀過攝氏二十五度的初夏即絕跡於花市。插久了，漸能拿捏出哪些植物在天冷時可營造出暖潤感，燠熱時又有哪些植物能夠沁涼心脾。

既然參透凋零是必然，插花選材無論鮮活與否，任其共冶一瓶。於是乎，颱風過後斷裂墜地的欒樹蒴果、風乾的尤加利葉、繡球花、虎杖等，被修剪下來棄置一地的茄苳果串、樟樹枝、左手香……沿途走沿途撿個一兩款落果殘枝，或當季的路邊小花偶爾也納入瓶花間，融入逐漸轉成褐色的葉叢間。一瓶花自插他們之始，抽抽換換，理舊花添新花，止於他們向我辭別那刻。

金蓮花也是古碧玲喜愛的花材之一。圖／古碧玲提供

影像中的瓶花密碼

當代的插花除了傳統的中華花藝和日式流派外，傾向歐洲風的花藝師大有所在，花卉排布得蓬鬆澎湃若瀑布，花瓶的選擇則多以線條簡朗俐落的北歐風與侘寂風為尚。我素好極簡風格，但遇到各式各樣的花瓶，連繪上圖案的也來者不拒，實因常翻讀古代手繪花譜，工筆細描的雲紋、浪紋、菱格紋、線條紋、花鳥紋、龍鳳紋、麒麟紋、梅蘭竹菊荷、蝙蝠等，與花卉枝葉搭配起來，若拼貼藝術，有說不出來的生趣，既可賞花葉，亦可賞瓶。

如同認識的生態界少友們觀看影視，眼光常定睛在劇中的植物地理位置與引進年代是否得當；自己則因為插花，觀影尤好注目其中的花園與瓶花，阿莫杜瓦所導的《隔壁的房間》中，蒂妲‧史雲頓飾演癌末的戰地記者瑪莎，其中整瓶插滿金魚草、鬱金香、洋水仙的花卉，無一不堅挺華美，我相信該部電影必有花卉專家參與其間，而在油盡燈枯的瑪莎身旁盡是郁郁欣欣的瓶花，更象徵她徘徊在生死關卡的求生與求全，於形骸還未走樣時，成全了自己。

花草從來生命有限，插花者更諳求全不可得，於是，僅能磨鈍自己的銳角，求取侈活於世間的片刻安樂。

●作者簡介： 古碧玲，雜看雜學，自己思想，愛吃樂玩貪讀怕吵過動，兼好美好奇好勝怕無聊，喜新戀舊之斜槓人。