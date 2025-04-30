劉妍伶／民歌殿堂，青春橋梁

拜讀3月16日陳穆儀所寫的〈民歌飄盪的高年級同樂會〉，腦海湧出無限關於民歌的回憶。

2005年「民歌30」在台北國父紀念館舉辦，我特別買票央求年輕的兒子同行，館內多是四、五年級的民歌善男信女，一首接一首的美妙旋律，伴隨吉他悠揚弦音，在大禮堂中迴盪，所有人如癡如醉。

我在熱血澎湃的當下，抽空轉頭看身旁的兒子，只見他紋風不動坐著，像一座雕像。我突然意識到自己小時候，總見父親守著黑膠唱機，不斷跟著哼唱〈黃昏的馬車〉，那時的我不覺得歌曲裡有什麼特別的滋味，一如此時此刻，兒子也同樣不解我內心泫然欲泣的感動。原來不屬於自己年代的歌曲，是很難有深刻的共鳴。

2015年，我又一次幸運邂逅民歌。當日正準備從板橋車站返鄉，突然廣場中央傳來熟悉的曲調，歌聲飄揚，與四面八方立體音效交織無礙，千迴百轉。那一刻，宛若置身演唱會現場，大家返老還童，青春的心不斷跳動。環視周圍旅客，人人眼裡透出光芒，驚喜、感動、溫馨，無以名狀。是誰推波助瀾，把我們心中那幾乎遺忘的美麗之境，幻化現前。是晚，透過新聞才知道原來我巧遇了「民歌快閃」。

後來在臉書相關社團認識了幾位網友，我們玩起民歌歌名串聯遊戲，當時寫了篇七百多字的文章，有一段是：「深秋濃濃的楓紅裡，忘川，天水流長。我們迎著風迎著雨，信步走在雨中，偶然間，恍若有一條日光的大道，撒落一路杜鵑花，我們隨手拾摭，跨過小橋，拜訪春天……」

民歌之所以傳唱不斷，除了大學生荳蔻年華青澀的嗓音代言，還有清新的詞意與深遠恬適的曲調，令人心念熠熠燦動。沒有愛得死去活來，而是透露含蓄微言的情感，再者，歌詞裡可以翻撿我的小確幸、我的小憂傷，民歌深入血脈，可說代表了四、五年級生最真摯純粹的集體記憶。

若干年後，我和外子自台北遷居宜蘭，每天仍往返於兩地通勤，手握方向盤由國三轉國五，日日來回共三小時。為了打發車上漫長時光，我們準備許多校園民歌，兩人在高速公路上大開嗓門，去也唱，回也唱，行動KTV就這麼迷航了五年，直到我們離開台北職場。

民歌中以詩入歌的不少，徐志摩、鄭愁予、席慕蓉等人作品都被收羅，文學與音階交融，更延伸了它獨有的魅力。於是，創作者、演唱者、聆賞者，三位一體，共構了時間長河中獨有的同溫層，我們攜手在記憶流光裡款款而行。