陳穆儀／民歌飄盪的高年級同樂會

情人節假期，前世今生二代情人陪老公欣賞了期待已久的「民歌五十」演唱會，度過一個雋永且美好的夜晚。

會場外大哥大姊雲集，或夫妻相伴、或好友結群，甚至還有集體搭乘遊覽車前來的，著實讓離開校園不久的女兒大開眼界，形容「這是全台年齡最大的追星現場」，期間還偶遇專科學姊與公司同事，大家不約而同，一起追憶屬於自己的民歌歲月。

每個人心中都有一首能觸動心弦的民歌。無論是大年夜那盆紙灰輕飛讓父執輩紅了眼框的熊熊烈火、中美斷交，全民慷慨激昂廣為傳唱〈龍的傳人〉；還是高中時漫步在府城校園中，隨著初戀遠去的〈木棉道〉、救國團營隊活動聖歌，一定要抬起頭挺直腰的小草……及至走出校園之後，有人選擇往天涯的盡頭單飛去追尋理想，有些則是漫步在雨中，跟終於說愛你的人共組家庭、生兒育女，步入人生的下一個階段。

民歌五十年，不僅是個人成長軌跡的最佳寫照，也是整個時代變遷的縮影。在這清風徐徐的夜晚，一群不再年輕卻仍充滿熱情的歌手，陪伴上萬名橫跨幾個世代的歌迷朋友，笑中有淚、淚中帶笑，完成了屬於我們的高年級同樂會。