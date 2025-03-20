【這個職業有祕密：瑜伽老師篇】曾韻樺／瑜伽老師這個工作，和我本來想的不一樣

這天下課，一個平常很安靜的學生，有點羞赧地跑來問我：「老師，我想請教一下，要怎樣才能成為瑜伽老師啊？」我聽了一方面感到開心，覺得學生多少對我有些認可，才會考慮這條路。但也不免產生疑慮，他是否只看到光鮮亮麗的一面，而沒留意投入這行將面臨的挑戰？

有時通勤時間加起來，比教課時間還長

瑜伽老師看起來好像是個很棒的工作，我們沒有令人煩心的主管、同事要周旋，人際關係單純，工時彈性自由，練瑜伽又對身體好，還可以賺到錢，好像是一個零缺點的完美工作。但當我自己成為瑜伽老師後，才知道事情沒有那麼簡單。

首先，當瑜伽老師，其實是很需要體力的。有的老師體力極好，一天教五、六個小時面色不改，但那畢竟是特例。大部分老師一天兩、三個小時就很累了，因為教學不只耗體力，也耗費心神。除了要示範動作，還得眼觀四面、耳聽八方，時時關注學生，給予適切的指導，也要注意有沒有學生不舒服，需要協助。

此外，我們一天常常要跑好幾間教室，有時通勤時間加起來，反而比教課時間還長。工作需要到處跑的人都知道，通勤是很累人的。

除此之外，我們也需要靈活的思維，去面對轉型問題。隨著年齡，我們的體能會逐步下降，中年之後，很難完全靠勞力換薪水。我看到不少老師在教課之餘嘗試其他的可能，有的會提升自己的專業知識與技能，在特定領域投入時間、金錢，並跟隨國際名師學習，提升教學品質，如此更有機會開發價位高的一對一教學、企業包班，或者開設研習課、僻靜營、瑜伽師資班等。有的具備商業思維，與廠商合作，銷售衣服、瑜伽輔具等，或者自己經營瑜伽教室，開發客群。不過，這些都要花時間打理，要在正職之外花心力經營社群，發布影音或文字等等，在人人是網紅的年代，看起來佛系的瑜伽老師也不能免俗地要學習這些工具。

再者，瑜伽老師看似自由，其實收入很不穩定，有教課才有錢拿，碰到逢年過節停課，或者學生請假，薪水就會銳減。如果碰到大環境不理想，像前幾年的三級警戒，很多人頓時就沒了收入。心臟不夠強，無法接受浮動薪資的人，入行前最好三思啊。

我們在教的，是一種潔淨的生活方式

雖然說了那麼多這一行的缺點，但它還是有其獨特的魅力，才會讓許多人直到今天仍樂於教學，並持續有新血加入。

瑜伽是一種自我道德的修行方式，許多工作或許可以把專業行為與私生活分開，但瑜伽老師無法這樣便宜行事。因為我們在教的，不只是體位法或肌肉運動的原理，而是一種真實潔淨的生活方式。一位瑜伽老師如果沒有把「不傷害、真實、不偷竊、節制、不貪婪」的瑜伽戒律，落實在生活中，就較難引領學生深入其中精髓。

一位有在持戒的老師，會儘量保持言行一致，人前人後一個樣，當我們在教學時保持「真實」的狀態，學生無形中也會感受到這樣的氛圍，而更願意讓自己或多或少往「真實」的方向靠近。

經常聽聞某某某在當瑜伽老師之前，曾做過別的工作，其中不乏年薪百萬的企業高管，甚至是藝人，他們轉職後儘管收入不如從前，但大多持續待在業界裡，我想，這應該也是因為瑜伽具有「真實」的特質吧。保持真實，才能讓我們內心回歸平靜。

當我們願意對他人保有不傷害的念頭，用真實、非暴力的態度與之互動，就會找回內心的平和，而我想這是這個工作，非常珍貴的一種品質。

作者簡介：曾韻樺，Eliza Tseng，念中文碩班時誤打誤撞進入瑜伽圈子，成為一名老師。喜歡舒緩慵懶的生活步調，在台北車站附近有一間瑜伽教室「慢步調。瑜珈」。