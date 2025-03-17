【這個職業有祕密：瑜伽老師篇】張以昕／瑜伽老師的多重宇宙

一邊說故事和玩遊戲，一邊練習瑜伽體位法

來到廣播電台後，快速補個妝，再瀏覽一次流程，才進入錄音間。別好麥克風，站在鏡頭前，就著螢幕把瀏海撥整齊，Live現場直播節目正式開始了。

「主持人好，各位聽眾朋友大家好。」我展露笑容，準備介紹「活化肩頸僵硬的瑜伽練習」。聲音和影像同步傳送至台灣各地，不知今日在線的學生是誰？也許是剛扭開收音機的貨車運將，塞在國道車陣中的計程車司機，抑或是工作累了在滑手機、好奇點入YT直播的上班族。

也許用耳朵或眼睛做瑜伽就很療癒了，但我也想像有觀眾受到節目的熱情召喚，放下手邊的事，加入伸展的行列。

錄音室很冷，氣氛卻很溫暖，我們聊得很開心，直到製作人隔著窗戶畫圈圈，並拿著寫有接下來要播放歌曲名稱的白板，節目終於順利結束。

我鬆了一口氣，告別大家搭上捷運。在車上收到剛跟主持人拍的照片與節目連結，在臉書發了文與讀者分享後，便埋首用手機App製作海報、核對簡章內容。由於下一期自行租借場地的瑜伽課程，再半個月就要開課了，需要儘快發布招生訊息。

到達目的地，市中心的高樓宅邸，跟保全告知要找某樓層的女主人，確認後便上樓了。應門的是可愛的女孩諾雅，她正在餐桌上寫數學作業，媽媽則抱著年幼的妹妹在客廳講電話，朝我微笑揮手。

「諾雅，我先進去準備一下。」進到兒童遊戲室，兩張墊子已經鋪好。剛學會注音符號的她拿著國語課本跑來，說要念課文給我聽。陪諾雅念了幾課，她才心滿意足地闔上本子，接下來就換「猴子老師」念繪本給她聽了。

兒童瑜伽課總要一邊說故事和玩 遊戲，一邊練習瑜伽體位法。而在一對一的課程中，老師會成為她最好的玩伴，也要靈活地讓練習更富創意，鼓勵她更融入。

今天的繪本是關於一位調皮的女孩莉莉大鬧動物園的故事。諾雅喜歡聽故事，但不一定每次都想做瑜伽動作，於是我請她扮演動物，我則飾演頑皮女孩。

「莉莉，不要摸蛇。」諾雅做出眼鏡蛇式，我則輕拍她一下，她便嘶嘶叫著，露出驚恐吐舌的表情。

「莉莉，不准敲烏龜。」諾雅立即做出烏龜式，待我調整好姿勢後，才敲敲她的背。她從殼中探頭微笑，給我一個驚喜。

「莉莉，不要害猴子抓狂。」聽到指令她做出猴子式，觸碰她後，就變成一隻跳上跳下的興奮猴兒，好不快樂。

一起讀完繪本後，不知不覺也練習了十幾個瑜伽動作。接著是「怪獸腳」用腳趾夾小毛球的遊戲，訓練足弓的力量及平衡感。這是諾雅的強項，我們一起夾完色彩繽紛的毛球後，決定要煮「腳臭湯圓」，她從玩具櫃拿出了湯勺來攪拌，兩鍋一甜一鹹，接著用兩個飛盤當碗公，一起享用的時候，突然感覺有人在偷看我們。

抬起頭，諾雅媽媽笑著從門縫探出身，原來時間到了，該下課了。

「要不要來吃湯圓？」我問諾雅的妹妹，她靦腆地走了過來，跟姊姊玩了起來。

穿好鞋子要離開前，諾雅衝出來，原來她烤了玩具熱狗麵包要給我吃呢！雖然不能填飽肚子，但這份貼心卻讓人心滿意足。

帶著有點疲憊卻愉快的心情，回到捷運站，買個檸檬海鹽可頌，真實的麵包解了身體的飢餓，才趕往下一個上課地點。

有時在課堂上通靈，有時開啟「瑜伽張老師」模式

雖然會教的瑜伽課類型很多，但主要對象仍是一般成人。上班一整天的學生趕來教室，無畏風雨的精神，總讓我由衷敬佩。

「老師你不是說，最不想練瑜伽的時候，就是最該要練習的時候嗎？只要把身體挪動到教室就好，其他都交給老師。我今天本來要偷懶，都是想到這句話才來的。」學員Su如此說。

學員Ru則誠實地表示：「學費已經繳了，必須出席。」所有人聽了放聲大笑，點頭如搗蒜。不過大家也都同意，勤於練習是不會後悔的，最終的受益者還是自己。

有時在課堂上，我看似會通靈，某同學進教室後，走路的樣子不同於往常，在手部調整的觸碰後，問了一句：「最近右腰很不舒服喔？」她點點頭。又再做了幾個動作後，我忍不住又問：「你在辦公室的椅子是不是太高了？」

她跟旁邊一起練習的同事頓時露出驚訝的表情，大力點頭說：「對，我一直想要找張矮一點的椅子，為什麼老師連這都看得出來？」

有時則需要用心傾聽學生抒發心中的苦惱，也許是想從原工作離職，調養身體一陣子再出發，卻有經濟壓力該怎麼辦？暗中發覺交往多年的男友準備求婚，但心理上還未準備好，不知是否要答應？或剛結束一段感情也搬了家，面對人生的全新局面，感到無限徬徨。

這時的我就要開啟「瑜伽張老師」模式，仔細聆聽他們說話，但也不能過久，以免耽誤了練習，這之間總要有很好的拿捏。或許靜默下來，深入練習後，腦中的糾葛也能迎刃而解。

最棒的永遠是身心放鬆下來，一起停在大休息式。我也透過靜坐，從轉換頻繁的多重宇宙，重新回到如如不動的當下。每一天都是新鮮有趣的旅程，在瑜伽老師的各種分身之間自在穿梭，真誠面對每一位有緣的學生。

作者簡介：張以昕，中文系畢業，在台北教瑜伽逾十年。對象包括成人、兒童、親子及孕婦。著有散文集《瑜伽這檔事》、小說《瑜伽練習者求生指南》、圖解瑜伽教學《愛動女孩瑜伽課》。