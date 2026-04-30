路寒袖／詩的跑道──記台南鹽水田寮「台灣詩路」

聯合報／ 路寒袖

鹽水田寮的「詩路」是台灣第二條文學步道，乃2000年時由當地月津文史發展協會執行長林明堃推動、建置。田間道路兩側遍植木棉，花樹下以紅磚砌雲牆，雲牆之上鑲嵌書寫詩作的白色陶板，早是台南地區的觀光景點。該協會並於每年春節過後、木棉花開的三月邀請詩人、演唱家（團體）進行古典詩、新詩、戲曲等吟唱，允為南台灣之文化盛事也。

斑芝花規路徛雙爿

身軀挺挺寫詩佇天頂

年過了後，春天一下到

像電火的花開甲上大葩

成做是詩欲降落的跑道


彼站仔天才拄拄仔光

詩路就起床咧散步

草仔枝含著昨暝的星

斑芝花跍踮樹枝椏

規陣遠遠就共阮相借問


逐年來遮看斑芝花

才知影朋友猶閣有遮濟

逐家歡喜相招樹仔跤坐

做夥聽春天的歌詩

一首一首予風勻勻仔吹


註：

斑芝花 pan-tsi-hue：木棉花。

規路 kui-lōo：整條路。

徛 khiā：站立。

雙爿 siang-pîng：兩邊。

開甲 khui kah：開到、開得。

上大 siōng tuā：最大。

葩 pha：盞。

成做 tsiânn-tsò：成為。

彼站仔 hit-tsām-á：那陣子。

拄拄仔 tú-tú-á：剛剛。

跍踮 khû tiàm：蹲在。

規陣 kui-tīn：整群。

共 kā：跟、向。

逐年 ta̍k-nî：每年。

遮 tsia：這裡。

猶閣 iáu-koh：還有。

遮濟 tsiah tsē：這麼多。

樹仔跤 tshiū-á-kha：樹下。

勻勻仔 ûn-ûn-á：慢慢的、舒緩的。

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