路寒袖／詩的跑道──記台南鹽水田寮「台灣詩路」
台南鹽水田寮的「台灣詩路」是台灣第二條文學步道，乃2000年時由當地月津文史發展協會執行長林明堃推動、建置。田間道路兩側遍植木棉，花樹下以紅磚砌雲牆，雲牆之上鑲嵌書寫詩作的白色陶板，早是台南地區的文化觀光景點。該協會並於每年春節過後、木棉花開的三月邀請詩人、演唱家（團體）進行古典詩、新詩、戲曲等吟唱，允為南台灣之文化盛事也。
斑芝花規路徛雙爿
身軀挺挺寫詩佇天頂
年過了後，春天一下到
像電火的花開甲上大葩
成做是詩欲降落的跑道
彼站仔天才拄拄仔光
詩路就起床咧散步
草仔枝含著昨暝的星
斑芝花跍踮樹枝椏
規陣遠遠就共阮相借問
逐年來遮看斑芝花
才知影朋友猶閣有遮濟
逐家歡喜相招樹仔跤坐
做夥聽春天的歌詩
一首一首予風勻勻仔吹
註：
斑芝花 pan-tsi-hue：木棉花。
規路 kui-lōo：整條路。
徛 khiā：站立。
雙爿 siang-pîng：兩邊。
開甲 khui kah：開到、開得。
上大 siōng tuā：最大。
葩 pha：盞。
成做 tsiânn-tsò：成為。
彼站仔 hit-tsām-á：那陣子。
拄拄仔 tú-tú-á：剛剛。
跍踮 khû tiàm：蹲在。
規陣 kui-tīn：整群。
共 kā：跟、向。
逐年 ta̍k-nî：每年。
遮 tsia：這裡。
猶閣 iáu-koh：還有。
遮濟 tsiah tsē：這麼多。
樹仔跤 tshiū-á-kha：樹下。
勻勻仔 ûn-ûn-á：慢慢的、舒緩的。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！