梁正宏／時間在陶甕裡發酵
這裡沒有時鐘。
只有黃豆，一顆一顆，在陽光下慢慢學習成為時間。
北越，河內。
近的遠的，不斷更新流行，
像一場永不停止的演算，悄悄迭代昨天的自己。
逛書店
而在這片甕海裡，時間兀自坐了下來，開始呼吸。
我的鏡頭也從高空俯瞰：
兩位戴著斗笠的婦人，彷彿為歲月撐起屋簷，遮住世界的急。
且謹守，一勺一勺翻動祖母留下的味道，以及尚未被世界帶走的溫柔。
風掠過甕口，偷聽百年前的祕密。
每只陶甕，都在陳釀一段記憶。
關於家、關於等、關於一口風味，就能抵達的思念。
可我們總急著奔向未來，
忘了，最深的香，來自最久的等待。
我在這片時間的海上盤旋，終於學會慢慢按下快門──
有些事情，若不肯慢，就永遠無法熟成。
