梁正宏／時間在陶甕裡發酵

聯合報／ 梁正宏
時間在陶甕裡發酵。（圖／梁正宏攝影）
時間在陶甕裡發酵。（圖／梁正宏攝影）

這裡沒有時鐘。

只有黃豆，一顆一顆，在陽光下慢慢學習成為時間。

北越，

近的遠的，不斷更新流行，

像一場永不停止的演算，悄悄迭代昨天的自己。

而在這片甕海裡，時間兀自坐了下來，開始呼吸。

我的鏡頭也從高空俯瞰：

兩位戴著斗笠的婦人，彷彿為歲月撐起屋簷，遮住世界的急。

且謹守，一勺一勺翻動祖母留下的味道，以及尚未被世界帶走的溫柔。

風掠過甕口，偷聽百年前的祕密。

每只陶甕，都在陳釀一段記憶。

關於家、關於等、關於一口風味，就能抵達的思念。

可我們總急著奔向未來，

忘了，最深的香，來自最久的等待。

我在這片時間的海上盤旋，終於學會慢慢按下快門──

有些事情，若不肯慢，就永遠無法熟成。

