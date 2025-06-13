《子夜歸》許凱x田曦薇 捉妖師與貓妖甜蜜夫妻「夜生活」超刺激

白日甜愛、夜晚過招！許凱搭檔田曦薇扮東方「史密斯夫婦」

由《延禧攻略》許凱、《大奉打更人》田曦薇領銜主演的古裝奇幻愛情劇《子夜歸》，宣布即將獨家登陸Disney+，為觀眾帶來一段融合志怪、冒險與愛情的奇妙旅程。

古裝劇《子夜歸》改編自作家扶華在晉江文學城發表的小說《梅夫人寵夫日常》。在《子夜歸》中，許凱飾演看似普通，實則能力超凡的捉妖師「梅逐雨」，「甜妹專業戶」田曦薇則挑戰詮釋白天是風流直率的貴族女子、晚上卻能變身擁有妖力的猫妖「武禎」。兩位主角白天看似甜蜜夫妻，夜幕降臨後卻因各自的隱藏身份實則站在對立面，這場因為雙重人生一觸即發的愛情攻防戰，也被觀眾譽為古裝版「史密斯夫婦」，令粉絲們相當期待許凱與田曦薇之間的火花碰撞。

許凱在《延禧攻略》、《樂游原》、《祈今朝》等備受好評的作品中都留下了令粉絲深刻的帥氣形象，田曦薇則以《大奉打更人》、《卿卿日常》、《半熟男女》等作品中的角色受觀眾喜愛。《子夜歸》作為兼具顏值與演技的兩人首次合作主演的作品，兩位實力派演員的首次強強聯手，也讓觀眾對《子夜歸》的故事更加期待。

捉妖師與貓妖的宿命牽絆，共譜古裝奇幻愛情劇

《子夜歸》的故事圍繞清正小郎君梅逐雨（許凱 飾）及長安縣主武禎（田曦薇 飾）之間的宿命牽絆，攜手護佑長安的故事。《子夜歸》由許凱、田曦薇領銜主演，並由侶皓吉吉（曾執導《墨雨雲間》、《太子妃升職記》）執導。

除了《子夜歸》將獨家加入Disney+ 強大的華語影視娛樂作品陣容外，觀眾們還可以在Disney+ 觀看同樣由田曦薇主演，講述一個從現代來到大奉王朝的熱血青年「許七安」（王鶴棣 飾），如何透過先進的思維和知識改變人生，開拓引領一個嶄新大奉世界的古裝懸疑探案劇《大奉打更人》；同樣由侶皓吉吉執導，講述淮鄉第一才女薛芳菲（吳謹言 飾）在遭逢鉅變之後失去一切後，在肅國公蕭蘅（王星越 飾）等人的幫助下，克服重重艱險，重獲美好生活的復仇古裝劇《墨雨雲間》；還有講述在人、神、妖混居的上古時期，流落大荒的皓翎王姬玖瑤（小夭，楊紫 飾）歷經百年顛沛之苦，在表哥西炎王子瑲玹（張晚意 飾）幾經波折後終於相認的的神話仙俠劇《長相思》等超華麗華語作品內容皆在Disney+ 熱播中。古裝奇幻愛情劇《子夜歸》即將於Disney+ 獨家上線。

《子夜歸》許凱。圖/Disney+提供

《子夜歸》田曦薇。圖/Disney+提供

《子夜歸》王家怡。圖/Disney+提供

《子夜歸》朱正廷。圖/Disney+提供

《子夜歸》吳俊霆。圖/Disney+提供

《子夜歸》易大千。圖/Disney+提供

《子夜歸》范詩然。圖/Disney+提供

《子夜歸》單敬堯。圖/Disney+提供

《子夜歸》賴偉明。圖/Disney+提供

《子夜歸》。圖/Disney+提供

《子夜歸》。圖/Disney+提供