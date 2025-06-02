救救辛苦錢！「詐騙實錄」短文募集，每位受騙者的經歷，都值得被分享

識詐、堵詐、防詐、阻詐、懲詐——從說出來開始。

詐騙手法層出不窮，從看似無害的連結、電話到對話框，都可能藏著精心設計的陷阱。詐騙不分年齡、性別、職業或學歷，我們每個人都有可能成為下一個受害者。面對日益猖獗的騙術，我們比以往更需要真實的提醒與有力的警示。

你曾經差點受騙？或親眼見證過令人心碎的騙局？由聯合報、聯合線上主辦，琅琅悅讀協辦的「詐騙實錄」短文募集，邀你寫下自己或親友的親身經歷。每一段真實遭遇，都是防範詐騙的寶貴經驗。你的分享，可能救人一命。

徵文詳細內容說明

一、投稿辦法

1、投稿時間：即日起至2025/7/27(日)止。

2、投稿規範：

（1）文章標題：建議勿直接以本次活動名入題，標題吸睛度亦會列入評選標準的創意評分內。

（2）短文字數：800-1,500字間，需有起承轉合與結局等完整情節描述，且作品未在任何媒體發表過。

（3）圖像素材：可附上一張與故事相關的照片（如信物、場景等）。請提供原始圖片，勿編修拼貼，投稿者需擁有完整著作權，並保證不侵害他人權益。

（4）注意事項：為保障個人隱私與避免爭議，故事中若涉及具名銀行、機構或特定人名，請一律以代稱處理。若出現實際名稱，主辦單位將以代號（如「X銀行」、「S跨境網站」等）進行統一處理。

（5）授權說明：入選作品將刊登於【琅琅悅讀】頻道，並集結收錄於【琅琅原創】，同時授權聯合新聞網公開發佈、轉載，並延伸應用於相關數位平台。主辦方亦將以作者身份收錄至【一刻鯨選】，轉製為有聲作品，提供讀者免費閱聽。另投稿即視為作者同意主辦方享有IP優先議約權及轉譯權，未來如有改編、出版、授權等需求，主辦方將另行與作者協商簽約。

3、檔案格式：投稿作品請一律電腦打字，A4直式橫書，並以繁體中文撰寫。請儲存為word檔，並附加在email中，請勿直接全文貼於email信件內容。

4、投稿信箱：將word檔附件email至「contentdp@udn.com」信箱，來信主旨請註明：「【琅琅徵文-詐騙實錄】筆名／文章標題」，投稿後，請務必填寫「【琅琅徵文-詐騙實錄】報名表」登錄資料，才算完成報名資格。

5、立即填寫👉【詐騙實錄短文募集】報名表

二、評選辦法

投稿作品將依文章故事性、劇情完整度、文筆流暢度、鮮明角色設定等進行綜合評比。

三、徵文結果與贈獎

（1）本次徵文將不分排名，若作品入選，將贈送【U利點數500點】、【橘世代理財課程專屬折扣165元】，並有機會成為琅琅原創簽約創,作家！

（2）參加獎：凡符合投稿辦法，即可獲得U利點數100點。

U利點數說明：皆由聯合新聞網直接派入udn帳號中，欲領取獎項請先填寫【琅琅徵文-詐騙實錄】報名表，報名時需填入udn帳號，若無udn帳號，歡迎免費申請，預計2025/9/19(五)前完成贈獎，另參加獎每人限領一次。若因資料填寫不完整或有誤，導致主辦單位無法正確送達，視同放棄得獎資格。（U利點數可用於「琅琅原創（優質小說）」、「贊助好文（深度探討時事）」、「全文報紙資料庫（查閱近十年資料）」，更多關於U利點數，請點此連結瞭解更多。）

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