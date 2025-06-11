《隱密的角落》日本版更黑暗《壞小孩契約》未滿14歲犯罪免責？

《壞小孩契約》改編自紫金陳的懸疑犯罪小說《壞小孩》

「不管幹了什麼，不到14歲的話不會被抓，少年保護法這樣規定的」13歲的少年安室朝陽語出驚人的如此表示。他與朋友在海邊玩耍時，意外錄下了富家女婿東昇親手將岳父母殘忍地推下懸崖殺害的畫面，心生歹念的他們，竟然不是將錄影畫面交給警方，而是仗著自己的年紀不會受到法律制裁，選擇拿著錄影畫面去跟東昇勒索鉅款。面對機關算盡的邪惡壞大人，這群壞小孩究竟是過份天真，還是他們其實魔高一丈呢？一場一發不可收拾的邪惡對決即將展開......

如同電影《告白》中難以想像的邪惡少年遇上《死亡筆記本》中的賭命鬥智情節，電影《壞小孩契約》，改編自中國作家紫金陳的懸疑犯罪作品《壞小孩》，該書曾改編為中國現象級影劇作品《隱密的角落》，以描述青少年犯罪完題材的小說，飄洋過海到了了日本竟意外地「接地氣」！

日本少年犯罪頻傳，其中最具盛名的《酒鬼薔薇聖斗事件》讓少年法年紀下修為14歲，但低於14歲依然不會受到任何刑事罰責，這也讓電影中年僅13歲的壞小孩朝陽對於自己的所作所為有恃無恐。在這樣特殊的環境之下，也誕生了不少以此為題材的經典作品，而臺灣於2023年底也曾爆發過新北市國中殺人案，同樣引起了國人對於青少年法律的重視與爭議。《壞小孩》幾乎就像是為日本量身打造的一本小說，而臺灣觀眾看了也一定能引起一番共鳴及討論。

《壞小孩契約》。圖/晨曲電影提供

《死亡筆記本》系列導演金子修介，懸疑鬥智之作再創高峰

本片導演為成功翻拍過《死亡筆記本》並創下當時台灣日本漫畫改編電影票房紀錄的金子修介，對於改編以及鬥智題材可以說是駕輕就熟。《壞小孩契約》不僅融入了日本對於少年法與青少年犯罪的議題探討，更是拍出了中國影劇無法呈現的大尺度內容，是比起《隱密的角落》更原汁原味的《壞小孩》改編作品，壞小孩與壞大人之間出色的懸疑鬥智劇情、以及不看到最後絕對猜不到結局的層層逆轉，讓《壞小孩契約》毫無懸念的入選了映画芸術 2024年日本映画BEST 10。

在片中演出壞小孩安室朝陽的羽村仁成，精湛的演技也立刻成為眾人討論的焦點，天真純潔的外表下，隱藏令人難以捉摸的心機使觀眾看了不寒而慄，與岡田將生、黑木華、北村一輝、江口洋介等電影圈大前輩對戲毫不遜色，榮獲包括獲藍絲帶獎、報知電影獎、每日電影獎等新人獎提名，影評看了也驚嘆地表示「羽村仁成為日本電影界帶來了一股清新的氣息。一位偉大的演員誕生了，如果你沒看到的話就太糟糕了！」《壞小孩契約》6月20日全台上映。

《壞小孩契約》。圖/晨曲電影提供

《壞小孩契約》。圖/晨曲電影提供

《壞小孩契約》。圖/晨曲電影提供

《壞小孩契約》。圖/晨曲電影提供

《壞小孩契約》。圖/晨曲電影提供

《壞小孩契約》。圖/晨曲電影提供

《壞小孩契約》。圖/晨曲電影提供

《壞小孩契約》。圖/晨曲電影提供

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