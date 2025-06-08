《臨江仙》開播「難看」上熱搜 于正：惡毒之極，粉絲勿理

鴻蒙生兩儀，恨為愛之極。恨愛反轉仙俠劇《臨江仙》拉開序幕

陸劇仙俠鉅作《臨江仙》，由愛奇藝出品、歡娛影視聯合製作，該劇集結了白鹿、曾舜晞、何瑞賢、陳鑫海等一眾實力派演員領銜主演，講述了一段跌宕起伏的仙界傳奇，於2025年6月6日播出。

《臨江仙》故事圍繞著四靈仙尊花如月（白鹿 飾）與大成玄尊白九思（曾舜晞 飾）兩位主角展開。他們原是命運相連的仙侶，卻因一連串誤會而漸生嫌隙，最終走向對立。劇中透過三次離合的婚姻拉鋸，細膩刻畫了兩人之間極致的愛恨糾纏。

故事初期，花如月與白九思作為同源共生的仙界伴侶，感情深厚。然而，一場突如其來的誤會導致他們反目成仇，經歷了決裂、喪子之痛，甚至被虐殺的慘痛經歷。在愛恨情仇中苦苦掙扎的花如月與白九思，逐漸發現自己已被捲入一場更大的陰謀。面對即將來臨的巨大危機，兩人最終選擇放下個人恩怨，攜手並肩，共同守護三界蒼生。

《臨江仙》。圖/擷取自微博

《臨江仙》#難看#詞條登微博熱搜榜

古裝劇《臨江仙》於6月6日中午12點在愛奇藝平台首播後，迅速引發熱議。#難看#的詞條一度登上微博熱搜榜，引發了廣泛討論。部分網友對劇集的服裝、化妝與道具提出質疑，認為其顯得廉價，缺乏質感，更像是低成本短劇。同時，也有觀眾對主演白鹿和曾舜晞的CP感表示不滿，並認為濾鏡和磨皮效果過於嚴重。

面對外界的質疑聲浪，該劇製作人于正透過微博發文回應：關於#臨江仙#的黑子，各位粉絲千萬不要回應，一個早上戲還沒播之前就在的低位熱搜，突然就被加碼到我們戲上，簡直惡毒之極。但也說明藝人夠紅，被所有眼紅的人盯著，六大門派圍剿光明頂，習慣了。不過我覺得好看的戲看過的人就會停不下來，至於下黑水的自有反噬和報應，就不勞我們操心了，開播二小時就破6000熱度，大家撒花慶祝，爭取今晚破8000，三天破萬。

此外，在劇中飾演青陽真人的黃奕，其與白鹿飾演的徒弟李青月的師徒情誼是劇中支線之一。黃奕本人也在微博上對於「難看」的評價做出回應：「怎麼難看了，我覺得我還挺好看的。」

《臨江仙》編劇於正發文回應。圖/擷取自微博

《臨江仙》黃奕發文回應。圖/擷取自微博

《臨江仙》。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《臨江仙》。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《臨江仙》。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《臨江仙》。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《臨江仙》。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《臨江仙》。圖/擷取自微博

《臨江仙》。圖/擷取自微博

《臨江仙》。圖/擷取自微博

《臨江仙》。圖/擷取自微博

《臨江仙》。圖/擷取自微博