《薄暮微光》用詩意鏡頭 直擊青春裡最痛的愛

冰島當代名導魯納．魯納森，自十八歲開始創作，紛紛入選各大國際影展，更獲得奧斯卡提名、坎城影展主競賽及歐洲電影獎提名，合計斬獲超過百個國際獎項，年紀輕輕便享譽國際，被譽為世界獲獎數最多的導演。他的新作《薄暮微光》(When the Light Breaks)描繪青年轉骨之際，面對死亡、憂傷的議題下，在生命的暗伏形成一種複雜的關係，然而悲傷中的對話能否幫助彼此坦然地成長。

電影中尤娜是個青春洋溢的藝校大學生。當她從親密摯友轉為秘密戀人的迪迪，在波光粼粼的美景前向她許諾明日要同故鄉的女友分手、與她公開戀情時，她欣喜若狂，對生活充滿無限盼望。然而一夜之間，突發的國家級災難扼殺了一切。

戀人驟逝已是無限哀傷，更痛苦的是尤娜沒有任何立場、話語能吐露她的悲愴。她在迪迪的朋友圈內格格不入，當迪迪的公開女友克拉拉趕來哀悼，尤娜陷入更加窒息的處境，她的愛會有見得天光的一日嗎？

《薄暮微光》在2024年坎城影展擔任「一種注目 單元」開幕片，首映結束後，導演引領這批冰島的青年演員在國際舞台上，對他們的表現無不讚賞，更聲稱冰島在藝術方面有很多人才，其中飾演尤娜的艾琳．哈爾以率性的外貌、空靈般的歌喉為冰島近年被觀眾追捧的歌手，曾發表過兩張專輯和冰島排行第一的單曲，不僅如此，他憑本片獲得2025年柏林影展新星獎的殊榮，可謂能歌、能演的新生代才女。

導演魯納．魯納森在沉澱數年的新作《薄暮微光》以靜謐詩意、細緻動人的鏡頭語言，探討人性矛盾幽微之處，在數個影格間彷彿譜出一首殘酷動人，甚帶有一絲暖意的安魂曲。本片將在5月30日全台上映，更多電影資訊👉捷傑電影社群粉絲專頁

《薄暮微光。圖/捷傑電影提供

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