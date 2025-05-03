《老派》北野武寫純愛小說 二宮和也哭到讓人心碎

改編名導北野武首部愛情小說《老派》

不論發生什麼事，我都想見你！動人愛情鉅獻《老派》（Analog）改編自日本名導北野武首部原作愛情小說《アナログ》，集結《來自雪國的遺書》二宮和也、《阿淺來了》波瑠、《首》桐谷健太、《電影版 X光室的奇蹟》濱野謙太、「浪花男子」藤原丈一郎等精彩演員陣容，獲日本網友4星好評推薦，「YOASOBI」主唱幾田莉拉打造啟發歌曲〈With〉！

《老派》故事敘述講究手工製作與親手書寫的設計師水島悟（二宮和也 飾），他在自己負責室內裝潢的鋼琴咖啡館邂逅了在小型貿易公司工作的神祕女性美春美紀（波瑠 飾）。悟深受與自己價值觀相似的美紀吸引，下定決心詢問聯絡方式後才知道她沒有行動電話。他們約定每週四在鋼琴咖啡店見面，以此代替交換聯絡方式。悟和美紀珍惜著見面的時間且細膩地編織兩人的關係，就在悟決心要求婚時，美紀突然消失了……

《老派》是一部以現代為背景的愛情故事，以過去二宮和也所參演的作品而言是十分難得的題材，他也分享參演本作的感想，他表示：「過去不曾參演過這類型的作品，我自己也覺得很新鮮。對我而言，我是比較重視不曾看過或較不主流的表現方式，但戀愛題材方面若沒出現常見的橋段，觀眾應該會覺得有一點不足吧。

這次拍攝時常觀察整部作品的型態，有時會心想：『這部分應該可以嘗試新的詮釋方式吧』一邊找尋適合的狀態，一邊詮釋『悟』這個角色。」在《老派》這部愛情電影中，有蕎麥麵製作體驗、去海邊玩等約會的情節，對於印象深刻的場景，二宮和也表示：「蕎麥麵製作體驗真的太衝擊了！劇本上對於那場戲的描述真的很少，但竟花了一個半小時的時間拍攝，我們就攪和著蕎麥粉，揉成麵糰……製作過程從頭到尾都被攝影機拍下來，我一邊說：『這些畫面一定不會被剪進去吧！』一邊拍攝呢。」動人愛情鉅獻《老派》5月16日（五）全台上映！

《老派》二宮和也Ｘ波瑠，不靠手機共譜戀曲。圖/車庫娛樂提供

二宮和也竟稱「視后」波瑠像大叔？！笑她榮登抽鬼牌遊戲「最弱王」

《老派》是二宮和也和「視后」波瑠首度共演的作品，對於波瑠的印象，二宮和也表示：「從波瑠演員飾演過的角色來看，她給人一種生活方式很謹慎有禮的印象。她的說話方式真的很優雅，即使是突然冒出的話語、行為等，會讓人覺得她一直活得很有規矩。」但二宮和也也笑說：「另一方面，她還給人一種大叔的感覺，她有這兩種不同的模樣，不管是哪一種，對我而言都很自在。」而對於二宮和也的印象，波瑠表示：「他真的很會聊天，休息時間真的很開心，但他的轉換模式很厲害呢，在閒聊時也能瞬間變成演戲模式，如果換我這樣的話，他就會生氣呢！」二宮和也一聽則吐槽波瑠自己也那樣！波瑠補充說道：「這是部很溫柔的電影，真的很感謝二宮演員營造了那樣的氣氛！」

二宮和也還透露：「雖然我們這次是第一次共演，但波瑠之前曾參加我們嵐的節目，所以並非完全不認識的關係，有點像是朋友的朋友般的感覺，相處得很自在。」波瑠也說：「想了一下，我和『嵐』的緣分真的很奇妙，我曾和大野智前輩共演電視劇，所以也曾上過嵐的節目，在《VS嵐》中還曾加入嵐的隊伍呢！」二宮和也一聽則笑說：「講到《VS嵐》，波瑠在『BABA嵐』抽鬼牌遊戲中獲得『最弱王』的稱號！」波瑠無奈地表示：「那真的有一種『糟了！』的感覺，很焦躁呢！」

《老派》二宮和也首部愛情電影。圖/車庫娛樂提供

二宮和也稱沒手機也能生活？！波瑠自曝IG發文前超皮皮挫

在電影《老派》中，二宮和也和波瑠的角色在交往過程中完全沒用到手機，對於手機的必要性，二宮和也表示即使沒有手機也能生活，他說：「一開始可能會覺得怪怪的，但只要記得必要的幾個電話號碼，應該馬上就會習慣吧。」

而相較於現在的數位時代，波瑠對於「類比」的印象則感到很奢侈，她表示：「我原本就很不擅長數位方面的事物，在不清楚SNS的情況下開始使用社群媒體，更新IG時也會感到害怕，要花很多時間才會按下『分享』鍵，常心想這樣真的沒問題嗎。」二宮和也聽了則笑說：「沒問題的啦！沒那麼危險啦！」

《老派》二宮和也稱沒手機也能生活。圖/車庫娛樂提供

二宮和也感謝《老派》導演 二度合作私下交情超好

繼2015年的電視劇《紅鱂魚》，《老派》是二宮和也和高畑秀太導演二度合作的作品，對於再次合作的感想，二宮和也表示：「我常會在拍攝現場給予意見，導演總是很相信演員，並讓演員自由發揮。」但導演同時也會請演員再嘗試他想要的呈現方式，演員和導演之間所構想的畫面也會因此愈來愈接近。

二宮和也也認為像高畑秀太這樣的導演，對演員而言是很令人感激的存在，二宮和也表示：「《老派》所有拍攝作業已經進行到一半還是三分之二時，據說導演已經開始將正片的畫面串好了，明明就還沒拍完，導演卻說：『時長不小心變成4小時了！』我很喜歡導演的這一點！」二宮和也還透露導演是位相處起來毫無隔閡，能讓人放心交談、值得信任的人，兩人私下就一直維持著這樣的好交情。動人愛情鉅獻《老派》5月16（五）全台上映！

《老派》。圖/車庫娛樂提供

《老派》。圖/車庫娛樂提供

《老派》波瑠。圖/車庫娛樂提供

《老派》。圖/車庫娛樂提供

《老派》二宮和也與波瑠精彩共演。圖/車庫娛樂提供

《老派》。圖/車庫娛樂提供

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