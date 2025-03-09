《我在平行時空戀上妳》8年感情一夜歸零 中島健人如何追回milet？
★ 改編自法國愛情喜劇電影《超時空初戀》
★ 日本全才女神milet首挑大樑銀幕處女作，細膩自然演技大獲好評
★ 人氣偶像中島健人 X 新世代歌姬milet共譜跨越時空的終極奇幻愛戀
★ 《明天，我要和昨天的妳約會》導演三木孝浩2025最催淚深情代表作
人氣偶像中島健人攜手新世代歌姬milet合作2025年度話題愛情電影《我在平行時空戀上妳》(My Beloved Stranger)，由被譽為日本戀愛電影大師級的導演三木孝浩執導，繼《明天，我要和昨天的妳約會》後再度打造深情催淚代表作；2月28日剛在日本上映，首週末3天即吸金1億5800萬日圓（約3500萬元台幣），榮登新片票房冠軍！本片確定由甲上娛樂取得台灣發行版權，並將於4月2日全台浪漫獻映。
《我在平行時空戀上妳》改編自法國愛情喜劇電影《超時空初戀》，由擅長刻畫青春純愛故事的日本名導三木孝浩改編執導，並由中島健人與milet兩位超人氣卡司領銜主演，共譜跨越時空的終極奇幻愛戀，將帶領觀眾進入「如果在另一個時空從未遇見摯愛，人生是否還會一樣？」的感動旅程。
中島健人去年從星達拓（STARTO，前傑尼斯）團體「Sexy Zone」單飛畢業，除了戲約不斷，更與木谷竜也合組雙人限定團體「GEMN」創作演唱《我推的孩子》第2季主題曲〈Fatal〉，唱作俱佳高水平實力有目共睹，人氣再上一層樓。新世代全才女神milet因演唱人氣動畫《鬼滅之刃》、《葬送的芙莉蓮》等歌曲家喻戶曉，有辨識度的磁性神級美聲讓她迅速暴紅，去年首度舉辦亞洲巡演「milet Asia Tour 2024」，唱遍香港、首爾、上海及台北，台北的兩場專場演唱會更是秒殺完售。
在歌壇成績斐然的她，這回首挑大樑銀幕處女作，特別量身打造專屬電影的兩首歌曲——主題曲〈I still〉與插曲〈Nobody Knows〉，並在片中展現實力嗓音，令觀眾直呼：「milet太可愛了！歌聲讓電影變得更精采！」
近來中島健人、milet等人如火如荼為電影《我在平行時空戀上妳》造勢，中島在首映會上感性分享：「這是我拍攝電影以來最催淚、也是讓我哭最慘的作品，希望能夠讓大家感受到這部電影所蘊含的深厚愛意。」milet談及演戲初體驗則說：「雖然演戲過程充滿挑戰，但最後是帶著『真的太好玩了』的心情結束拍攝，這讓我感到非常幸福。我由衷感謝導演三木孝浩以及飾演陸的中島健人，他們幫助我展現出最自然的演技。」
電影描述大學時期一見鍾情並步入禮堂的神林陸（中島健人 飾）與前園美波（milet 飾），相戀8年後，陸如願成為人氣小說家，美波則放棄歌手夢想，全力扶持另一半。就在陸事業如日中天之際，某次兩人吵架後的隔天清晨，竟發生天翻地覆的大改變！本來是暢銷作家的陸竟淪為出版社小編輯，而家中老婆竟成了遙不可及的超級巨星！眼看世界突然變成兩人不曾相識的平行時空，陸到底該怎麼做才能讓變成陌生人的妻子重新愛上他？《我在平行時空戀上妳》將於4月2日在台浪漫獻映。
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言