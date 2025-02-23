《樹下有片紅房子》小說改編 你也曾偷偷喜歡過同學嗎？

《樹下有片紅房子》是一部連載於「豆瓣閱讀」的青春群像題材長篇小說，作者小格。2023年由時代文藝出版社出版。

故事講述小鎮女孩陳歡爾隨父母搬遷至大城市後的成長歷程。她從環境的不適應、內心的自卑與迷茫中逐步找到方向，最終蛻變為堅韌勇敢的成年人。回顧這段旅程，父母、朋友、老師，以及陪伴她走過成長歲月的每一個人，是她人生中最珍貴的財富。

小格，豆瓣閱讀簽約作者。曾獲豆瓣閱讀「小雅獎·最佳作者」，中篇小說《女房產經紀》曾獲第五屆豆瓣閱讀徵文大賽優秀獎，另著有高人氣長篇小說《越位進球》、《與你相愛的時間》、《樹下有片紅房子》等。

《樹下有片紅房子》小說，作者小格。圖/擷取自網路

《樹下有片紅房子》改編自豆瓣閱讀作者小格創作的同名小說，由張笑安執導，翟瀟聞、周柯宇、楊肸子、鶴秋領銜主演。2025年2月15日播出。

《樹下有片紅房子》講述了一群在醫生家屬院長大的孩子們，從童年到成年相互陪伴、共同求學、追夢的人生故事。本劇以青春群像為核心，故事圍繞景棲遲（翟瀟聞 飾）、陳歡爾（楊肸子 飾）、宋叢（周柯宇 飾）、鄭琪（鶴秋 飾）等年輕人展開，刻畫90後一代的成長與選擇，以輕鬆治癒的風格，透過溫暖敘事與懷舊畫面，營造深刻的青春回憶感。

它不僅是一段關於愛與夢想的成長故事，更是一場關於陪伴與人生選擇的溫暖旅程。劇集呈現出一種輕鬆歡快的氛圍，讓人彷彿回到青春時光，感受那些青澀與懵懂的瞬間。

《樹下有片紅房子》。圖/擷取自微博

《樹下有片紅房子》全員單戀

《樹下有片紅房子》最具魅力的地方，莫過於劇中的「全員單戀」設定。每個角色都在經歷自己的一段青澀暗戀，交織出一個完美的戀愛循環：

➤陳歡爾 喜歡 景棲遲

➤景棲遲 迷戀 祁琪

➤祁琪 鍾情 宋叢

➤宋叢 暗戀 陳歡爾

這種「閉環式」的單戀，真實地還原了青春期常見的戀愛與錯過。本劇開播後獲得普遍好評，劇集主打真實校園青春歷程，沒有狗血撕逼，沒有懸浮濾鏡，編劇成功地捕捉了青春歲月裡那份青澀、悸動與遺憾，讓人不禁回想起自己的成長經歷。不少觀眾直呼「這不就是我高中同桌的劇本嗎？」

《樹下有片紅房子》。圖/擷取自微博

《樹下有片紅房子》。圖/擷取自微博

《樹下有片紅房子》。圖/擷取自微博

《樹下有片紅房子》。圖/擷取自微博

《樹下有片紅房子》。圖/擷取自微博

《樹下有片紅房子》。圖/擷取自微博

《樹下有片紅房子》。圖/擷取自微博

《樹下有片紅房子》。圖/擷取自微博

《樹下有片紅房子》。圖/擷取自微博

《樹下有片紅房子》。圖/擷取自微博