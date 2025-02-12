2月10部小說改編劇：《錦囊妙錄》《仙台有樹》《怎敵她千嬌百媚》等開啟浪漫與權謀

2025年2月，多部備受矚目的小說改編劇登場，涵蓋仙俠、言情、懸疑與現代劇等多元題材。《錦囊妙錄》機關算盡，智鬥暗潮；《仙台有樹》師徒情深，命運交錯；《怎敵她千嬌百媚》在困境中攜手共進；《白色橄欖樹》以戰地背景詮釋深沉愛意；《難哄》甜虐交織，愛恨難分；《北上》書寫命運沉浮，《漫城》則勾勒愛與夢想的交錯篇章。這些影視化作品能否還原原著魅力，再掀追劇熱潮，令人期待。

📺《錦囊妙錄》

作品類型：古裝劇、探案、懸疑

領銜主演：胡冰卿、翟子路、賀鵬、丁笑浬

劇情簡介：改編自水合創作的小說《錦囊》，講述了少女羅疏家道中落落入賤籍，得花名「錦囊」。為改變命運，她毛遂自薦助力新任縣令韓慕之破解一起大案，過程中結識了想遊歷江湖的少年公子齊夢麟，隨著樁懸案的破解，羅疏與齊夢麟的感情也逐漸升溫。

《錦囊妙錄》。圖/擷取自微博

📺《仙台有樹》

作品類型：古裝劇、仙俠、愛情

領銜主演：鄧為、向涵之

劇情簡介：改編自狂上加狂創作的同名小說。講述了仙修奇才蘇易水在十八年前被師父沐清歌改變天命，沐清歌也為此背負污名死去。十八年後，沐清歌化為薛冉冉，而已繼任西山派掌門的蘇易水將體弱瀕死的冉冉收入門下，師徒身份互換發生了一系列的故事。

《仙台有樹》。圖/擷取自微博

📺《怎敵她千嬌百媚》

作品類型：古裝劇、愛情

領銜主演：林允、方逸倫、鄧孝慈、趙晴

劇情簡介：改編自伊人睽睽創作的同名小說。講述了父母雙亡的落魄士族女羅令妤攜妹去建業投靠表親，想為自己尋得一門好親事。誰知還未到建業，她和妹妹救了一個落魄男子。羅令妤礙於身份與俗理考慮逼迫那男子自行離開。然而到了建業，羅令妤才發現該男子是她投靠的陸家鼎鼎有名的陸三郎。

《怎敵她千嬌百媚》。圖/擷取自微博

📺《錦月如歌》

作品類型：古裝劇、愛情

領銜主演：周也、丞磊、張淼怡

劇情簡介：改編自千山茶客創作的小說《重生之女將星》。講述了昔日女將禾晏禾晏大難不死後轉換身份，化身城門校尉女兒禾晏，女扮男裝前往掖州投軍，立志拿回屬於自己的一切。攜手天之驕子肖珏鬥姦佞、助弱者、禦外邦，一起守護國家，撰寫一代傳奇的故事。

《錦月如歌》。圖/擷取自微博

📺《白色橄欖樹》

作品類型：現代劇、軍旅、愛情

領銜主演：陳哲遠、梁潔

劇情簡介：改編自玖月晞創作的同名小說，講述了梁城衛視女記者宋冉在動蕩的東國執行採訪任務時突遇危險，被在東國做志願者的華裔爆破工程師李瓚相救，相同的理想和契合的靈魂讓兩人慢慢擦出了愛的火花的故事。

《白色橄欖樹》。圖/擷取自微博

📺《難哄》

作品類型：現代劇、愛情

領銜主演：白敬亭、章若楠

劇情簡介：改編自竹已創作的同名小說。講述了機緣巧合下，溫以凡跟曾經被她拒絕過的高中同學桑延過上了合租的生活。桑延無微不至的照顧讓溫以凡逐漸敞開心扉，最終兩人攜手共同經營幸福的生活。

《難哄》。圖/擷取自微博

📺《北上》

作品類型：現代劇、勵志

領銜主演：白鹿、歐豪、翟子路、高至霆

劇情簡介：改編自作家徐則臣創作的同名小說，原著曾榮獲2019年第十屆茅盾文學獎。故事講述了運河邊長大的年輕人從花街到北京，在度過了他們青澀純真的青春時光，也經歷了積極而艱難的北上創業時期，當榮耀或失敗都已成為過往之際，他們再次重歸運河邊的花街，尋找真實自我和人生意義的故事。

《北上》。圖/擷取自微博

📺《180天重啟計劃》

作品類型：現代劇、家庭、喜劇

領銜主演：周雨彤、吳越、劉暢、耿樂、何洛洛、韓東君

劇情簡介：改編自楚棠創作的小說《180天陪產計畫》改編，講述了顧雲蘇受到失戀和失業衝擊無奈選擇回家，發現再婚的48歲媽媽竟然高齡閃孕。顧雲蘇成了高齡孕婦的陪伴的故事。

《180天重啟計劃》。圖/擷取自微博

📺《漫城》

作品類型：現代劇、愛情、成長

領銜主演：余承恩、王子璇、高茂桐、林柒予、徐濱

劇情簡介：本劇改編自饒雪漫創作的小說《我不是壞女生》。講述了在大學社團對謊言十分厭惡的天才漫畫家蘇言成，遇到因自卑而習慣用謊言保護自己的白筱朵。如此不同的兩人在往後的一系列事件中互相治愈，逐漸撫平了彼此內心的傷口的故事。

《漫城》。圖/擷取自微博

📺《陷入我們的熱戀》

作品類型：現代劇、愛情

領銜主演：劉浩存、王安宇

劇情簡介：改編自耳東兔子創作的同名小說。講述了「睿軍黑馬」徐梔與「裸分狀元」陳路周因誤會相識，嬉笑互懟間曖昧漸生。然現實將他們分開，陳路周赴國留學，徐梔前往北京攻讀建築。命運轉折後，陳路周回國，補錄至徐梔所在大學，重逢後兩人雙向奔赴的浪漫純愛故事。

《陷入我們的熱戀》。圖/擷取自微博