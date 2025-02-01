臺漫版權連兩年大賣 11位臺漫畫家赴安古蘭拓歐洲市場

臺灣代表團連年參展全球漫畫界盛事「法國安古蘭國際漫畫節」，成功贏得法國出版社和讀者的青睞，近兩年臺漫法文版的出版量皆較過往大幅提升。為趁勢拓展臺漫歐洲市場，文策院今年聯同阮光民、丁柏晏、日下棗、謝東霖、葉馨文、賴奕如、房瑞宜、藥島、Moonsia、Pam Pam Liu及常勝等11位臺灣創作者，於1月29日至2月2日參與安古蘭漫畫節，這也是疫情後最盛大的參展陣容。臺灣館展出約130本臺漫原創作品，並於展期間舉辦現場繪畫、大會座談及版權推介會等活動，向國際出版業者和讀者推廣「臺灣漫畫」，促進外語版權銷售。

法國安古蘭國際漫畫節，丁柏晏和藥島在大會活動上，與法國漫畫雜誌Zitrance主編Gnomus對談，分享臺灣科幻與恐怖類型漫畫。圖/文策院

30日的臺灣館開幕活動獲菲律賓國際漫畫節主席Paolo Herras、法國漫畫媒體ActuaBD執行長Didier Pasamonik、法國出版社Éditions Robert Laffont國際版權總監Benita Edzard及義大利波隆納兒童書展評審Matteo Stefanelli等多名重量級業界人士出席支持，足見臺漫在歐洲市場備受矚目與期待。

駐法國台北代表處郝培芝大使表示，臺漫作品屢屢在法國與歐洲獲得肯定，已漸漸走出自己的路，同時感謝文化部、文策院持續拓展市場，為臺漫推波助瀾。巴文中心胡晴舫主任致詞時也提到亞洲孩子受漫畫文化薰陶長大，我們熱愛漫畫，它既是我們理解世界的途徑，亦是表達自我的方式，因此漫畫是很重要的藝術形式。

法國安古蘭國際漫畫節，首日的現場繪畫活動，八位臺灣創作者以「漫畫家的一天」為題作畫，吸引現場讀者目光。圖/文策院

今年臺灣館的主視覺邀請已售出六國外語版權的《閻鐵花》作者常勝繪製，頂著一頭亮麗紅髮的少女突破分格框線的束縛躍出畫框，以充滿活力的姿態表現臺漫自由奔放且不受侷限的創作能量。《閻鐵花》法文版由法國最大漫畫出版社之一Glénat Éditions所發行，證明了臺灣創作的潛力，同時Kana及Mahô等法國出版社近幾年也持續發行臺漫作品，反映當地出版界對臺漫的高度關注與肯定。

安古蘭漫畫節宛如一個大型創意競技場，臺灣館也精心安排了多場活動吸引讀者目光：30日的現場繪畫活動，八位臺灣創作者分組上台，以「漫畫家的一天」為題即興作畫，吸引不少民眾佇足觀看。而31日的大會座談，則由剛推出法文版新作的丁柏晏和以《器官拼圖》獲得TCCF「文策院故事大獎」的藥島，與法國漫畫雜誌Zitrance主編Gnomus一起對談，分享臺灣科幻與恐怖類型漫畫的獨有魅力。

法國安古蘭國際漫畫節，在開幕活動上，臺灣創作者即興創作演繹蛇年意象，吸引不少民眾駐足圍觀。圖/文策院

展會期間每天都有創作者簽繪活動，拉近與當地讀者的距離。此外，文策院與當地網路書店La Boutique de Taïwan合作，首度在會場提供銷售服務，讓讀者可以現場收藏臺漫作品，提升臺灣館的人氣與買氣。

至於在國際版權中心，文策院則安排了駐館版權人武忠森協助外譯版權銷售，以及支持三位版權人員黃健和（大辣出版社）、莊靜君（愛米粒出版社）及冉獻璞（遠星文創）一同前往安古蘭參展洽商。近70場版權會議接連進行，洽談氣氛熱絡，令人期待明年臺漫在法語市場的好成績。

臺漫正值第三波黃金期，不論是作品的質與量都不斷提升，正是將臺漫推向世界的最佳時機。文策院除了參展安古蘭漫畫節，也持續與法國數位漫畫平台Mangas.io合作上架臺漫作品，並積極在各地舉辦推介活動，期望能將「臺灣漫畫 TAIWAN COMICS」打造成為國際間的口碑品牌，推動更多臺灣新銳創作者走上國際舞台。

法國安古蘭國際漫畫節，駐法國台北代表處郝培芝大使致詞。圖/文策院

法國安古蘭國際漫畫節，文策院舉辦版權推介會，向國際出版業者推廣臺漫，促進外語版權銷售。圖/文策院

法國安古蘭國際漫畫節，巴文中心胡晴舫主任致詞。圖/文策院

法國安古蘭國際漫畫節，今年臺灣館的主視覺邀請已售出六國外語版權的《閻鐵花》作者常勝繪製。圖/文策院