《真的好想贏1場》輸夠了！贏球就發20億給球迷

贏一次就好！熱血動人鉅獻《真的好想贏1場》（One Win）由《我只是個計程車司機》宋康昊攜手《魔鬼對決》朴正民精彩共演，《變身機長》曹政奭、韓國排球女帝金軟景驚喜演出，還正式入選了第52屆荷蘭鹿特丹國際影展，是繼《我和我的冠軍女兒》後又一熱血勵志動人鉅獻！

《真的好想贏1場》故事敘述排球選手出身的排球教練宇振（宋康昊 飾）生活陷入困境，在別無選擇下，他答應擔任即將被解散的女子職業排球隊的教練，隊中只有二流球員們和個性古怪的球隊老闆（朴正民 飾）。球隊老闆表示，只要拿到一勝，就會隨機給100位球迷共20億韓元的獎金，因此備受矚目。已習慣失敗的宇振也感到煩躁，有了想和球員們一起獲得一勝的念頭……

身兼《真的好想贏1場》編劇和導演的申淵植表示：「結婚後當孩子開始上幼兒園時，第一次有了想和家人、孩子一起幸福地在電影院看電影的想法，從那個時候我就開始籌備《真的好想贏1場》這部電影。運動電影擁有獨特的崇高感，運動必須藉由努力後的血、汗、淚水證明自己，而且一直都很想挑戰看看運動題材的作品。」熱血動人鉅獻《真的好想贏1場》1月3日（五）在臺上映！

「坎城影帝」宋康昊《真的好想贏1場》挑戰扮演魯蛇排球教練。圖/車庫娛樂

「坎城影帝」宋康昊《真的好想贏1場》挑戰扮演魯蛇排球教練！

「坎城影帝」宋康昊在《真的好想贏1場》中飾演接任沒有希望的職業排球隊「粉紅風暴」的教練，宋康昊也分享對於本作的想法，他表示：「電影中的『一勝』，其實也代表了每個人物的一勝。故事中為了拿下一場勝利的過程很有意義，若能藉由電影將如此明快幸福的故事介紹給觀眾，讓觀眾感到幸福的話，我也會獲得從這社會中取得一勝的勇氣，因為覺得有這樣的意義，才決定接演本作！」

宋康昊近期在《寄生上流》、《緊急迫降》所扮演的都是較沉重的角色，他表示：「很久沒扮演像《真的好想贏1場》中這樣的角色了，覺得很開心。覺得身為演員，必須挑戰各式各樣的題材和角色才行！」

《真的好想贏1場》宋康昊在本作中飾演接任沒有希望的職業排球隊「粉紅風暴」的教練。圖/車庫娛樂

《魔鬼對決》朴正民和宋康昊共演《真的好想贏1場》夢想成真！

以《地獄公使》、《魔鬼對決》、《分手的決心》為臺灣觀眾所知的朴正民，這次在《真的好想贏1場》中飾演排球隊球團老闆，對於會接演本作的原因，他表示：「之前和申淵植導演因為《東柱：時代詩情》前往香港參加電影節時，在飛機上曾聽他說了《真的好想贏1場》的大綱，覺得故事很有趣，有機會的話也很想參演，後來某天接到了導演的電話，他說宋康昊前輩已答應要飾演教練的角色，因此我就毫不猶豫地說自己也想參與這部作品。」

此外，朴正民也分享了和宋康昊共演的感想，他表示：「至今我仍清楚地記得和宋康昊前輩一起拍攝時的每個瞬間，我從學生時期就夢想能和宋康昊前輩合作，和前輩一起在拍攝現場時真的很幸福，有一種自己獲得一勝的感覺！」熱血動人鉅獻《真的好想贏1場》1月3日（五）在臺上映！

《真的好想贏1場》看球賽拿獎金。圖/車庫娛樂

《真的好想贏1場》宋康昊帶領魯蛇球隊試圖拿到一勝。圖/車庫娛樂

《魔鬼對決》朴正民和宋康昊共演《真的好想贏1場》夢想成真。圖/車庫娛樂

《真的好想贏1場》宋康昊表示很久沒扮演像本作中這樣的角色了。圖/車庫娛樂

《真的好想贏1場》。圖/車庫娛樂