兩岸「媽祖」文攻戰開打 神明慈悲戰力片上架

聯合報／ 記者 洪哲政 ／台北即時報導
航拍福建湄洲媽祖石雕像。(圖/中新社記者王東明) 中國新聞社
航拍福建湄洲媽祖石雕像。(圖/中新社記者王東明) 中國新聞社

共軍製作影片自比是守護神，也製作正義慈悲媽祖影片，今天上架對應共軍宣傳，批評中共窮兵黷武，悖離媽祖慈悲精神。

中共東部戰區8月20日發布短片自比媽祖，稱是為萬世開太平的守護神。影片暗批蔡英文總統、副總統賴清德是陰謀家，野心家，製造人禍。

國防部釋出軍聞社影片，影片宣傳維護和平是普世追求的價值，窮兵黷武，悖離媽祖慈悲的精神。良善正義、民主自由在，面對中共襲擾，嚴陣以待，捍衛主權，不會被任何挑戰擊倒。

影片以近日對應中共軍演的戰備畫面呈現，包括海軍岳飛軍艦監控共軍152濟南艦，田單軍艦監控530徐州艦，以及空軍經國號戰機與F-16V戰備巡弋畫面，強調國軍維護區域和平穩定的決心，官兵24小時堅守崗位，嚴密監控敵情。

📣」短篇小說募集！書寫與命運交織的故事

由琅琅悅讀與讀創故事共同主辦、大甲鎮瀾宮協辦的「神明相隨」徵文活動，將募集信仰與命運交織的短篇故事。

神明是什麼？是一種力量，一種形象？一種安慰，一種考驗？或是一種傳統，一種創新？「神明相隨」短篇小說徵文活動，邀請你用文字探索信仰的多元面向！

本次投稿內容：以「民俗信仰」為主題的小說，須包含「媽祖」、「神明」、「習俗」、「靈異」、「職人」任一元素。不論是親身經歷的職人故事或是天馬行空的虛構想像，都歡迎2023/9/30(六)前來投稿！

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