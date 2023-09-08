兩岸「媽祖」文攻戰開打 神明慈悲戰力片上架
共軍製作影片自比是媽祖守護神，國防部也製作正義慈悲媽祖影片，今天上架對應共軍宣傳，批評中共窮兵黷武，悖離媽祖慈悲精神。
中共解放軍東部戰區8月20日發布短片自比媽祖，稱是為萬世開太平的守護神。影片暗批蔡英文總統、副總統賴清德是陰謀家，野心家，製造人禍。
國防部釋出軍聞社影片，影片宣傳維護和平是普世追求的價值，窮兵黷武，悖離媽祖慈悲的精神。良善正義、民主自由在台灣，面對中共襲擾，國軍嚴陣以待，捍衛主權，不會被任何挑戰擊倒。
影片以近日對應中共軍演的戰備畫面呈現，包括海軍岳飛軍艦監控共軍152濟南艦，田單軍艦監控530徐州艦，以及空軍經國號戰機與F-16V戰備巡弋畫面，強調國軍維護區域和平穩定的決心，官兵24小時堅守崗位，嚴密監控敵情。
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