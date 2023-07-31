民間故事改編「唐伯虎點秋香」電影30年 到底重播過幾次?!

台灣觀眾心目中的周星馳代表作「唐伯虎點秋香」，今年也是上映30周年的紀念。此片雖然在港創下年度最高票房，來台上映卻表現不若預期，一度引發「星爺魅力不再」的質疑，和現今大多數台灣觀眾提到周星馳很容易跟這部片畫上等號的情況，相差十萬八千里。

1990年代初期的周星馳，在香港能呼風喚雨，票房威力連成龍、周潤發都難以匹敵，李連杰更在後面苦苦追趕。不過台灣觀眾的口味與香港大不同，市場上對周星馳的影片，迴響也有差距，譬如香港賣破5000萬港幣的「威龍闖天關」，台灣的票房硬是只有檔期相近的「新鹿鼎記」一半，也不如「鹿鼎記Ⅱ神龍教」。在「唐伯虎點秋香」上映前，周星馳由於「逃學威龍」第三集「第七感抓財神」在台口碑、票房下滑，已經讓片商有警覺，為了「唐伯虎點秋香」扳回一城，不僅要他來台宣傳，還決定推出台語配音的版本搭配國語版放映，務求抓住所有層面的觀眾。

然而周星馳當時還在忙「濟公」的拍攝，來台宣傳最終跳票，加上一堆國片映廳因不合安全規定被斷水、斷電，改善後才能復業，也影響到票房，最致命的是當年外片在特效、音響上大幅升級，席維斯史特龍「巔峰戰士」直升機宛如在觀眾頭上盤旋，史蒂芬史匹柏「侏羅紀公園」栩栩如生的恐龍更是銀幕奇觀，一大堆過去只看港片的觀眾被拉到美國大片的陣營，港片在台整體票房退步，「唐伯虎點秋香」也難逃衝擊，最後只賣了「新鹿鼎記」的6成。

頂著「國際影后」頭銜和周星馳在片中配成對的鞏俐，遭指「演技徹底被糟蹋」，可是她認為演張藝謀的藝術大片，很耗費心神與體力，跟周星馳一起搞笑，反而可以喘口氣。只是眾人皆耍寶，唯獨她還是亮麗，讓她變成標準花瓶，還不如拋開俠女包袱、賣力裝瘋賣傻的「華夫人」鄭佩佩搶眼。

「唐伯虎點秋香」在台翻身的契機是，有線頻道年代，影片台數量爆增，片源卻沒跟著暴漲，各台不斷重播同樣的影片，尤其這部片一年可以播過幾百次，觀眾看到連台詞都快會背，終於成為周星馳最為台灣影迷熟知的作品。

從「唐伯虎點秋香」開始，周星馳從只是演員變成編導，主導影片的情節和風格，到後來乾脆只導不演，萬千觀眾期待他復出。而鞏俐現已是法國音樂家尚米歇爾雅爾的妻子，於歐洲影壇廣受推崇，影展上流露的都是女皇般的霸氣。

周星馳（右）和鞏俐在「唐伯虎點秋香」配成一對。圖／摘自Netflix

周星馳（右）和鄭佩佩在「唐伯虎點秋香」的喜趣表演有好評。圖／摘自imdb

鞏俐在「唐伯虎點秋香」只是美麗的花瓶。圖／摘自imdb

周星馳在「唐伯虎點秋香」賣力搞笑，但當年台灣票房不如預期。圖／摘自imdb