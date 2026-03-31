原創臺漫前進布魯塞爾 艾莉柚與藥島創作再圈法語粉絲

琅琅悅讀／ 文策院
臺漫展區以多元豐富的內容，吸引眾多參觀者停留駐足。(圖/文策院提供)
臺漫展區以多元豐富的內容，吸引眾多參觀者停留駐足。(圖/文策院提供)

臺漫熱潮再延燒，文化內容策進院（）攜知名臺家艾莉柚、藥島以及多部法語出版作品前進比利時「圖書博覽會」，持續為臺灣漫畫在歐洲最盛行讀漫畫的法語區市場拓展版圖！在 3 月 26 日至 29 日的展期間，將與主辦單位、法語出版業者合作首次設立臺漫展區，設置專屬展售商店，並規劃簽售會、書迷見面會及洽商會議。

文策院董事長王時思表示，今（2026）年為臺漫造星的規劃從 2 月的台北國際書展「臺灣漫畫館」出發，現在再銜接歐洲最大的漫畫市場，此次文策院更首次在布魯塞爾全市的代表性場域，與夥伴以「臺灣漫畫與法語世界的雙邊對話（Dialogue entre deux rives : le Manga taïwanais en francophonie）」為主題，合作支持臺漫展出，將富有臺灣特色的臺漫帶到熱愛漫畫的法語讀者面前。

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「透過英文、法文等國際語言，轉譯臺灣創作者的故事，是挑戰也是機會。」文策院董事長王時思指出，讓更多國際讀者能夠感受到漫畫中「臺味梗」，是拓展粉絲的關鍵之一，臺漫相較已大量輸出的日、韓漫，優勢在於新穎的文化體驗和開放的創作風氣，還有臺灣感性的敘事風格更讓臺漫在亞洲漫畫中獨樹一格。

臺灣漫畫家艾利柚與藥島出席座談活動，深入分享各自的創作歷程與心得。 (圖/文策院提供)

艾莉柚、藥島兩位曾獲「金漫獎」的知名臺漫畫家，分別帶著《貓妖傳》、《器官拼圖》遠赴比利時與漫迷近距離互動，也以特別嘉賓身分參與書展公開活動。艾莉柚在簽書會上分享：「真的很開心貓妖傳能翻成法文版與歐洲漫迷接觸，很期待他們在裡面找到屬於他們與貓妖傳最獨特的共鳴點。」藥島面對國際漫迷，感動地說：「法語系的讀者關注的故事面向跟我想像的很不一樣，這幾天的交流讓我充滿能量，期待能更快創作出更多的故事給讀者們。」除了上述兩位漫畫家親臨「布魯塞爾圖書博覽會」，文策院也將《綠之歌》、《OLDMAN奧德曼》、《瘋人院之旅》、《2073年的電子玩具》、《羅賽塔：時光的宣敘調》、《貓與海的彼端》等法語化臺漫帶給聚集在比利時的國際漫迷。

「布魯塞爾圖書博覽會」為比利時最大的圖書類展會，已有超過 50 年歷史，去年計有逾 8 萬名參觀者、300 間以上出版單位共襄盛舉。漫畫被法語文化區定義為與建築、雕塑、繪畫、音樂、文學、舞蹈、戲劇、電影並列的「第九藝術」，可見其在該區域的活躍程度。文策院透過法語區推廣漫畫熱點「布魯塞爾圖書博覽會」展示作品，將臺漫推向歐洲最大的漫畫市場。

參觀民眾於臺漫展售商店選購喜愛的漫畫周邊商品。(圖/文策院提供)

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