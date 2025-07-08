首屆《琅琅原創大賞》最終決選入圍名單揭曉 15 部原創小說角逐年度大獎

由聯合新聞網大眾文化媒體「琅琅悅讀」主辦的第一屆《琅琅原創大賞》，歷經兩階段嚴謹評選，正式揭曉最終決選入圍名單！本屆大賞代表華文原創小說創作的重要里程碑，共有 15 部風格迥異、精彩絕倫的作品脫穎而出，即將在最終決選舞台上，角逐年度四大獎項的最高榮耀。

【決選入圍作品名單】（按作品名稱排序）

《女將，陣勢》／宴平樂

《回春樹／術》／安卓

《她的最後運算》／瑞璟

《彼岸盡頭的那棵草》／宅米蟲子

《疾風夏曲傳》／藍色月亮

《神明救援中》／瀅洝

《棄子》／平洋

《媒有理想情人》／姑婆御

《緋川規則怪談》／陳默

《遙見清風邀明月》／挽月

《誰在雨夜低聲說謊》／溫暮

《斷掌山》／Shika 西卡

《豐收祭》／艾米莉

《鐘聲》／黃俊衛

《辯護士小姐》／官雨青

這些入圍作品涵蓋奇幻冒險、心理懸疑、靈異推理、社會寫實、歷史寓言等多元題材，不僅展現出創作者對文字的精準掌握，也映照出當代華文創作在敘事深度與文化視野上的突破與躍進。

題材多元、潛力無限 展現華文原創的時代光譜

評審團指出，本屆入圍作品無論在題材選擇或敘事手法上皆展現高度創意，從對人性與信仰的剖析，到對未來世界的建構，每一部作品都突顯了原創小說在當代社會語境中的豐富表達與文化穿透力。

更值得關注的是，許多作品具備跨平台改編的潛力，未來可望延伸至出版、有聲書、影視劇、漫畫甚至遊戲等不同媒介形式，反映出原創內容與IP開發間的高度契合度，也預示著華文文學的跨域轉譯新可能。

四大指標綜合評選 專業評審多角度把關

本屆大賞評審陣容橫跨台灣、新加坡、韓國與中國，集結出版、影像、漫畫、圖像敘事等多領域專業人士，從以下四大評選指標進行綜合審核：

IP 開發潛力（35%）：評估作品是否具備改編為多元內容形式的潛能與彈性，並兼具商品化與可視化價值。

角色魅力與敘事吸引力（25%）：觀察角色是否鮮明立體、情節是否具情感張力與共鳴力。

創意性與市場辨識度（25%）：衡量題材新穎性、內容特色與品牌延展性。

故事邏輯與結構完整性（15%）：審核劇情鋪陳是否合理、節奏是否流暢、整體架構是否扎實。

決選典禮即將登場 讀者人氣票選同步揭曉

最終決選將於 7 月 17 日 登場，15 部入圍作品的創作者將在「提案大會暨頒獎典禮」上進行現場簡報，正式角逐四項年度大獎。同時，也將揭曉由讀者投票產生的「網路人氣獎」，向廣大讀者的熱情與支持致敬。

當日活動將齊聚出版、影視、漫畫、有聲、藝術與科技等領域的創意夥伴，透過跨界交流與專業回饋，共同見證華文原創內容的無限可能與產業價值。

「琅琅原創」徵件不停歇 讓好故事被世界看見

儘管本屆比賽已進入尾聲，但主辦單位表示，許多未入圍作品依然具備高度發展潛能，後續將持續與協辦單位合作，推動優秀作品出版、改編與跨媒體轉化。同時，也歡迎更多有志於原創創作的作者，將作品投稿至「琅琅原創」平台，讓更多動人的故事被世界看見、被市場發現。